सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (16:18 IST)

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति
Makar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।
 
1. मेष राशि: सफलता की ऊँची उड़ान:
मेष राशि के जातकों के लिए यह संक्रांति किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य का गोचर आपके करियर के आकाश में सफलता का सूरज उगाएगा। यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो मान-सम्मान के साथ प्रमोशन की चिट्ठी आपके हाथ लग सकती है। जो सरकारी काम महीनों से फाइलों में दबे थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में आप अपने विरोधियों को पछाड़ते हुए एक मजबूत लीडर बनकर उभरेंगे। निजी जीवन की बात करें तो जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में वो पुरानी गर्माहट वापस आएगी और आप खुद को ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हुआ महसूस करेंगे।
 
2. सिंह राशि: आत्मविश्वास और ऐश्वर्य का उदय:
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए इस संक्रांति पर आपका दबदबा और बढ़ना तय है। आपकी निर्णय लेने की सटीक क्षमता आपको व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाएगी। अगर कोई कानूनी मामला आपको परेशान कर रहा था, तो अब फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की गूँज आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचेगी, जिससे आपको विशेष पहचान मिलेगी। इस दौरान आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप सुख-सुविधाओं पर खुलकर खर्च कर सकेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपकी ईमानदारी रिश्तों को और गहरा बनाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपकी सजगता आपको भीतर से फौलादी और साहसी बनाए रखेगी।
 
3. वृश्चिक राशि: पराक्रम और समृद्धि का मेल:
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय साहस की नई इबारत लिखने का है। सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास में चार चाँद लगा देगा। निवेश के नजरिए से यह समय स्वर्णिम है- पुरानी योजनाओं से लाभ होगा और भविष्य के लिए आप अच्छी खासी बचत कर पाएंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां आपके पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगी। इस अवधि में आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होंगी। व्यापारियों के लिए नई नीतियां और आइडियाज धन की वर्षा करने वाले साबित होंगे। रिश्तों के मामले में आपका सौम्य व्यवहार परिवार में खुशियां बिखेरेगा और सेहत के मामले में आप खुद को तरोताजा और तनावमुक्त पाएंगे।
