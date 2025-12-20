शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. triple planetary conjunction in sagittarius
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (12:13 IST)

धनु राशि में 'त्रिग्रही योग': इन 4 राशियों की पलटने वाली है किस्मत

Triple planetary conjunction in Sagittarius
धनु राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति से बनने वाला 'त्रिग्रही योग' ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह संयोग कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। वर्तमान में ग्रहों के राजा सूर्य, साहस के कारक मंगल और सुख-सुविधाओं के दाता शुक्र एक साथ धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। एक ही राशि में इन तीन प्रमुख ग्रहों की युति से 'त्रिग्रही योग' का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले समय में निम्नलिखित 4 राशियों के लिए जबरदस्त लाभ और उन्नति के योग बना रहा है। 
 
धनु राशि में बना यह त्रिग्रही योग साहस, ऐश्वर्य और मान-सम्मान का अनूठा संगम है। यदि आप इन 4 राशियों में से एक हैं, तो यह समय नई शुरुआत और निवेश के लिए अत्यंत शुभ है।
 
1. तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों के लिए यह योग आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि लेकर आएगा। जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा और नया वाहन या संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग मार्केटिंग, सोशल मीडिया या कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। पेशेवर कार्यों के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्राएं भविष्य में प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेंगी।
 
2. वृश्चिक राशि (Scorpio): वृश्चिक राशि के लिए यह त्रिग्रही योग उनके दशम भाव (कर्म भाव) को प्रभावित कर रहा है, जो करियर के लिए श्रेष्ठ है। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। यदि पैतृक या पारिवारिक व्यवसाय है, तो उसमें बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। आपकी तार्किक शक्ति और मधुर वाणी परिवार में सामंजस्य बनाए रखेगी। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बेहतर अवसर के लिए स्थानांतरण की संभावना भी बन रही है।
 
3. धनु राशि (Sagittarius): चूँकि यह योग आपकी ही राशि के प्रथम भाव (लग्न) में बन रहा है, इसका सबसे सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिति पर पड़ेगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपके पद और कद में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) मिल सकती है। व्यापारियों को अपनी पुरानी मेहनत का मीठा फल प्राप्त होगा। जहाँ करियर में तरक्की होगी, वहीं दांपत्य जीवन में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए आपसी संवाद बनाए रखें।
 
4. मकर राशि (Capricorn): मकर राशि के जातकों के लिए यह ज्योतिषीय घटना आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर खुशियाँ लेकर आएगी। संचित धन में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा और परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। यात्राओं के माध्यम से भी सुखद अनुभव प्राप्त होंगे।
 
