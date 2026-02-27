शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (15:48 IST)

आमलकी एकादशी पर क्यों करते हैं आंवले की पूजा?

आमलकी एकादशी पर आंवला वृक्ष और श्रीहरि नारायण के पूजन का मनभावन सुंदर फोटो
Amla Ekadashi and Amla Puja: आमलकी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा और उपासना के लिए समर्पित है। आंवला (आंवला का पेड़ और फल) न केवल आयुर्वेदिक दृष्टि से, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आमलकी एकादशी पर आंवले की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं।ALSO READ: Amlaki Ekadashi Katha: आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा कहानी
 
यह दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष दिन होता है, और आंवला के साथ उनका संबंध पवित्र माना जाता है। इस दिन उपवासी रहकर आंवले की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि, सुख-शांति का वास होता है। आइए, जानते हैं आमलकी एकादशी पर आंवले की पूजा का महत्व के बारे में....
 
  • आमलकी एकादशी पर आंवले की पूजा का महत्व
  • धार्मिक मान्यता
  • समृद्धि और सुख-शांति की कामना
  • आध्यात्मिक लाभ
  • व्रत का महत्व
  • आंवला का महत्व
 

* आमलकी एकादशी पर आंवले की पूजा का महत्व

आमलकी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से आंवले (आंवला) की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। आंवला का वृक्ष और उसका फल धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं:
 

1. धार्मिक मान्यता

मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को पवित्र और भाग्यवर्धक माना था। यह माना जाता है कि इस दिन आंवले की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही, यह पूजा सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए की जाती है।ALSO READ: आदिवासी भगोरिया उत्सव क्या है? जानिए इस रंगीन पर्व से जुड़ी 5 रोचक बातें
 

2. समृद्धि और सुख-शांति की कामना

आमलकी एकादशी पर आंवला पूजा से घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने से विशेष रूप से घर के व्यवसाय में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है।
 

3. आध्यात्मिक लाभ

आंवले का फल खाने से और उसकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से आमलकी एकादशी पर इसकी पूजा से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 

4. व्रत का महत्व

आमलकी एकादशी पर उपवास रखकर व्रत रखने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्रत के साथ आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है।
 

5. आंवला का महत्व

आंवला को भारतीय संस्कृति में वृक्षों का राजा कहा जाता है और इसे कई धर्मग्रंथों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। आंवला एक उत्तम औषधि है और इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए आमलकी एकादशी पर इसकी पूजा विशेष महत्व रखती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: आमलकी एकादशी के दिन क्यों मनाते हैं रंगभरी एकादशी?
 
