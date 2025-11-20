Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health n Nutrition: हेल्दी रहने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान कई पौष्टिक फल और सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती हैं। सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंडक और आरामदायक शामों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह प्रकृति द्वारा हमें दिए गए पोषण के सबसे समृद्ध भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है।





ठंड के इस मौसम में यदि आप हेल्दी और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए।

सर्दियों की प्रमुख सब्ज़ियां: सर्दी में मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां पोषक तत्वों का भंडार होती हैं। आइए यहां जानते हैं इनके सेवन के मुख्य फ़ायदे...

1. पालक: आयरन, विटामिन A, C और K से भरपूर, खून की कमी दूर करने में सहायक। 2. मेथी: आयरन और फ़ाइबर से भरपूर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार।

3. सरसों का साग: विटामिन K और ओमेगा-3 फैटी एसिड, हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा।

4. बथुआ: अमीनो एसिड, फ़ाइबर और विटामिन A, B, C का बेहतरीन स्रोत, इसे 'सर्दियों का सुपरफूड' भी कहते हैं।

5. गाजर: बीटा-कैरोटीन (विटामिन A) का अच्छा स्रोत, आँखों की रोशनी और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद।

6. मूली: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, पाचन और इम्यूनिटी को मज़बूत करती है।

7. शकरकंद: प्राकृतिक रूप से मीठी और गर्म तासीर वाली, विटामिन A और फ़ाइबर देती है।

8. फूलगोभी और ब्रोकली: विटामिन C और K का अच्छा स्रोत। 9. पत्तागोभी: पत्तागोभी में विटामिन K और फाइबर होते हैं, जो शरीर को सर्दी में आरामदायक रखते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं।

10. संतरा: विटामिन C का पावरहाउस, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है।

11. अमरूद: विटामिन C और फ़ाइबर से भरपूर, पाचन और सर्दी-जुकाम से लड़ने में सहायक।

12. आंवला: विटामिन C का सबसे बड़ा स्रोत, इम्यूनिटी और बालों के लिए बहुत अच्छा।

13. सेब: फ़ाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, पाचन तंत्र को मजबूत करता है।

14. कीवी: विटामिन C, आयरन और फ़ाइबर का बेहतरीन मिश्रण, ठंड में खूब मिलता है। 15. अनार: एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर, खून बढ़ाने में मदद करता है।