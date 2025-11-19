इंदिरा गांधी : हिम्मत और कामयाबी की दास्तां

Indira Gandhi biography: 'लौह महिला' के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी न सिर्फ भारतीय राजनीति पर छाई रहीं, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी सूरज की तरह चमकीं। उनकी जिन्दगी संघर्ष, चुनौतियों और कामयाबी का एक ऐसा सफरनामा है, जो अदम्य साहस का इतिहास बयां करता है।



अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना किया और हर मोर्चे पर कामयाबी का परचम लहराया। मामला चाहे कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का हो, अलगाववाद का हो, पाकिस्तान के साथ जंग का हो, बांग्लादेश की आजादी का हो, या फिर इसी तरह का कोई और बड़ा मुद्दा हो। हर मामले में उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया।





बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का ख़ात्मा, प्रथम पोखरण परमाणु विस्फोट, प्रथम हरित क्रांति जैसे कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई और बांग्लादेश की आजादी भी उनके साहसिक कार्यों में शामिल है.

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और माता कमला नेहरू थीं।





उन्होंने शुरुआती तालीम इलाहाबाद के स्कूल में ही ली। इसके बाद उन्होंने गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में दाख़िला लिया। कहते हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें ’प्रियदर्शिनी’ नाम दिया था। इसके बाद वे इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठीं, लेकिन नाकाम हुईं।

इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताए। फिर साल 1937 में इम्तिहान में कामयाब होने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के सोमरविल कॉलेज में दाख़िला ले लिया। उस दौरान उनकी मुलाक़ात फिरोज गांधी से हुई, जिन्हें वे इलाहाबाद से जानती थीं। फिरोज गांधी उन दिनों लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। उनकी जान-पहचान मुहब्बत में बदल गई और फिर 16 मार्च 1942 को उन्होंने इलाहाबाद के आनंद भवन में फिरोज से विवाह कर लिया। उनके दो बेटे संजय और राजीव हुए। राजीव गांधी बाद में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने.

बचपन से ही इंदिरा गांधी को सियासी माहौल मिला था, जिसका उनके किरदार और उनकी जिन्दगी पर गहरा असर पड़ा। साल 1941 में ऑक्सफोर्ड से स्वदेश वापसी के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। उन्होंने युवाओं के लिए वानर सेना बनाई। वानर सेना विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस निकालने के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं की भी ख़ूब मदद करती थी, मसलन संवेदनशील प्रकाशनों और प्रतिबंधित सामग्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती थी। आजादी की लड़ाई में इसके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

1930 की दहाई के शुरू का वाक़िया है, जब इंदिरा गांधी ने पुलिस की निगरानी में रह रहे अपने पिता के घर से एक अहम दस्तावेज को अपनी किताबों के बस्ते में छुपाकर गंतव्य तक पहुंचाया था। इस दहाई के आख़िर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन में आजादी के समर्थक दल भारतीय लीग की सदस्य बनीं और विदेश में रहकर भी स्वदेश के लिए काम करती रहीं।

सितंबर 1942 में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आख़िर तक़रीबन 243 दिन जेल में गुजारने के बाद उन्हें 13 मई 1943 को रिहा किया गया। साल 1947 के देश के बंटवारे के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित किया और पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए भोजन और चिकित्सा का इंतजाम किया। उनके इस कार्य को ख़ूब सराहा गया और इससे उन्हें एक नई पहचान मिली.

1950 की दहाई में इंदिरा गांधी अपने पिता यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम कर रही थीं। साल 1959 वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। पार्टी के लिए उन्होंने सराहनीय काम किया। 27 मई, 1964 को उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं और प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनीं।

साल 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग के दौरान वे सेना की हौसला अफजाई के लिए श्रीनगर सीमा के इलाक़े में गईं। सेना की चेतावनी के बावजूद उन्होंने दिल्ली आना मंजूर नहीं किया और सेना का मनोबल बढ़ाती रहीं। उस दौरान लालबहादुर शास्त्री ताशक़ंद गए हुए थे, जहां सोवियत मध्यस्थता में पाकिस्तान के अयूब ख़ान के साथ शांति समझौते पर दस्तख़त करने के कुछ घंटों बाद ही उनका निधन हो गया.

इसके बाद 19 जनवरी, 1966 को इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनीं। उस वक़्त कांग्रेस दो गुटों में बंट चुकी थी। समाजवादी ख़ेमा इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था, जबकि दूसरा रूढ़िवादी गुट मोरारजी देसाई का समर्थक था। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को ’गूंगी गुड़िया’ कहा करते थे, क्योंकि वे बहुत कम बोलती थीं। साल 1967 के चुनाव में 545 सीटों वाली लोकसभा में कांग्रेस को 297 सीटें मिलीं। उन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया और वे 24 मार्च, 1977 अपने पद पर बनी रहीं।

क़ाबिले-ग़ौर है कि वे 1967 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद आख़िर तक प्रधानमंत्री बनी रहीं, लेकिन 1977 से 1980 के बीच उन्हें हुकूमत से बेदख़ल रहना पड़ा। उन्होंने मोरारजी देसाई को देश का उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाया। साल 1969 में मोरारजी देसाई के साथ अनेक मुद्दों पर मतभेद हुए और आख़िरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंट गई। उन्होंने समाजवादी और साम्यवादी दलों के समर्थन से हुकूमत की। इसके कुछ वक़्त बाद फिर से देश को जंग का सामना करना पड़ा।



साल 1971 में जंग के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। नतीजतन, जंग में भारत ने शानदार जीत हासिल की। इस दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। दरअसल, बांग्लादेश को आजाद कराने में इंदिरा गांधी ने बेहद अहम किरदार निभाया था। कहते हैं कि इस जीत के बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ, तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण मे इंदिरा गांधी को ‘दुर्गा’ कहकर संबोधित किया था.

इंदिरा गांधी ने 26 जून, 1975 को देश में आपातकाल लागू किया। इसकी वजह से उनकी पार्टी 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार गई। उन्हें अक्टूबर 1977 और दिसंबर 1978 में जेल तक जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जद्दोजहद करती रहीं। फिर 1980 में उन्होंने हुकूमत में वापसी की। कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली और 22 राज्यों में से 15 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी।





14 जनवरी, 1980 को वे फिर से देश की प्रधानमंत्री बनीं और अपनी जिन्दगी के आख़िर तक हुकूमत की। उन दिनों पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। उन्होंने पंजाब में अलगाववादियों के ख़िलाफ मुहिम शुरू कर दी। इसकी वजह से अलगाववादी उनकी जान के दुश्मन बन गए और 31 अक्टूबर, 1984 को दिल्ली में उनके अंगरक्षकों ने ही उनका क़त्ल कर दिया। उनकी आकस्मिक मौत से देश शोक में डूब गया.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी की तुलना करते हुए कहा था कि अपने पिता के विपरीत श्रीमती इंदिरा गांधी संसद से दूर-दूर रहती थीं। आरंभ में तो वह इतनी चुप रहती थीं कि उन्हें ’गूंगी गुड़िया’ तक कह दिया गया था, किंतु यह उनके साथ अन्याय था। वह कम बोलने में विश्वास करती थीं। सबकी बातें सुनने के बाद अपना मत स्थिर करती थीं और सबसे अंत में प्रकट करती थीं। वह सदन में आकर समय गंवाने की बजाय अपने कमरे में बैठकर सत्ता की चाबियां घुमाती थीं।

उन्होंने चौदह वर्ष तक शासन कर विश्व को चमत्कृत कर दिया और विरोधियों को कई बार पछाड़ा। इंदिरा जी के साथ संसद में कई बार काफी नोक-झोंक होती रहती थी, किंतु राजनीति के मतभेदों को उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों में बाधक नहीं बनने दिया। उनकी निर्मम त्रासद और क्रूर हत्या ने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच से उठा लिया, जिन्हें योग्य पिता की योग्य पुत्री के नाते ही नहीं, अपनी निजी योग्यता, कुशलता, निर्णय क्षमता तथा कठोरता के कारण याद किया जाएगा.

दरअसल, सियासत की इस महान और कामयाब शख़्सियत को अपनी निजी जिन्दगी में कई ग़म मिले थे। साल 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से एक लम्बे अरसे तक जूझने के बाद उन्हें अकेला छोड़ गईं। उस वक़्त उनकी उम्र महज 18 साल थी। फिर शादीशुदा जिन्दगी में भी उन्हें दुख मिले। शादी के बाद उनकी शुरुआती जिन्दगी ठीक रही, लेकिन बाद में वे अपने पिता के घर आ नई दिल्ली आ गईं। देश के पहले आम चुनाव 1951 में वे अपने पिता और पति दोनों के लिए चुनाव प्रचार कर रही थीं।

चुनाव जीतने के बाद फिरोज गांधी ने अपने लिए अलग घर चुना। फिर साल 1958 में उप-निर्वाचन के कुछ वक़्त बाद फिरोज गांधी को दिल का दौरा पड़ा। इस दौरान इंदिरा गांधी ने उनकी ख़ूब ख़िदमत की। उनके रिश्ते बेहतर होने लगे, लेकिन 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधे अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई थीं, तब फिरोज की मौत हो गई। उन्होंने ख़ुद को पार्टी और देश के काम में मसरूफ कर लिया।





उन्होंने संजय गांधी को अपना सियासी वारिस चुना, लेकिन 23 जून, 1980 को एक उड़ान हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद वे अपने छोटे बेटे राजीव गांधी को सियासत में लेकर आईं। राजीव गांधी पायलट की नौकरी में ख़ुश थे और सियासत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन मां को वे इंकार न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें सियासत में क़दम रखना पड़ा.

भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी ने कहा था- जीवन का महत्व तभी है, जब वह किसी महान ध्येय के लिए समर्पित हो। यह समर्पण ज्ञान और न्याययुक्त हो। शहादत कुछ ख़त्‍म नहीं करती, वो महज शुरुआत है। अगर मैं एक हिंसक मौत मरती हूं, जैसा कि कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ षड़यंत्र कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि हिंसा हत्यारों के विचार और कर्म में होगी, मेरे मरने में नहीं।

लोग अपने कर्तव्‍यों को भूल जाते हैं, लेकिन अधिकारों को याद रखते हैं। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा में खो दें। संतोष प्राप्ति में नहीं, बल्कि प्रयास में होता है पूरा प्रयास पूर्ण विजय है। प्रश्न करने का अधिकार मानव प्रगति का आधार है। देशों के बीच के शांति, व्यक्तियों के बीच प्‍यार की ठोस बुनियाद पर टिकी होती है।