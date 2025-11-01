शनिवार, 1 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. आहार
  4. What happens if you eat 10 almonds every day in winte
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 1 नवंबर 2025 (16:37 IST)

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

ठंड के दिनों में बादाम कैसे खाना चाहिए
Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।
 
ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?
पोषक तत्वों की पूर्ति: इनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को मजबूत बनाने में सहायक हैं।
 
मस्तिष्क स्वास्थ्य: बादाम को 'ब्रेन फूड' भी कहा जाता है। इनमें मौजूद पोषक तत्व याददाश्त तेज करने और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
 
हृदय स्वास्थ्य: बादाम में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं।
 
त्वचा और बाल: विटामिन ई की अच्छी मात्रा के कारण यह त्वचा को नमीयुक्त और स्वस्थ रखने में मदद करता है।
 
ठंड के दिनों में बादाम कैसे खाना चाहिए:
भिगोकर खाना बेहतर: आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि बादाम को रात भर पानी में भिगोकर और सुबह छीलकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भिगोने से बादाम के छिलके में मौजूद टैनिन (जो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है) हट जाता है और वे आसानी से पच जाते हैं।
 
मात्रा: 10 बादाम एक संतुलित मात्रा है (सामान्य सलाह 8-10 या 20 बादाम तक की होती है)।
 
सावधानी: अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्या है, तो भीगे हुए बादाम ही खाएं। अधिक मात्रा में खाने पर कैलोरी बढ़ सकती है, लेकिन 10 बादाम से यह जोखिम कम होता है। कुल मिलाकर, ठंड में रोजाना 10 भिगोए हुए बादाम खाना आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा और पौष्टिक कदम है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मतWhat to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटी

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटीVastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Essay on Nanak Dev: सिख धमे के संस्थापक गुरु नानक देव पर रोचक निबंध हिन्दी में

Essay on Nanak Dev: सिख धमे के संस्थापक गुरु नानक देव पर रोचक निबंध हिन्दी मेंEssay on Guru Nanak Birtrh Anniversary: गुरु नानक जयंती के अवसर पर सिख धर्मावलंबी उनके योगदान को याद करते हुए भव्य प्रक्रिया, कीर्तन, और सेवादारियों का आयोजन करते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष पूजा-अर्चना होती है, और श्रद्धालु गुरु नानक जी के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। यहां पढ़ें रोचक हिन्दी निबंध...

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करती है। क्षमता से अधिक बादाम खाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 साल से कम आयु के लोग एक दिन में अधिकतम 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्जिस करते हैं या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है।

मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय

मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदयमध्यप्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक नवंबर 1956 को अस्तित्व में आये मध्यप्रदेश में विकास की नई यात्रा विगत दो दशकों से आरंभ हुई, जो प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की संभावनाओं तक पहुंच गई है। यह सुखद संयोग है कि आज देवउठनी ग्यारस के पावन अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तीज, त्यौहार और परंपराएं हमारी संस्कृति का आधार हैं। उत्सव के आनंद से ही भविष्य निर्माण के भाव निर्मित होते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सभी त्यौहारों को व्यापक स्वरूप में मनाया जा रहा है। अपने त्यौहारों का सांस्कृतिक संदर्भ ही हमें पुरातन से नूतन की प्रेरणा देता है।

Dev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर चढ़ाएं ये खास भोग, मिलेगा भगवान शालीग्राम का आशीर्वाद

Dev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर चढ़ाएं ये खास भोग, मिलेगा भगवान शालीग्राम का आशीर्वादDev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी के इस दिन श्रद्धा और प्रेम से लगाए गए सात्विक भोग से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि तथा वैवाहिक सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी इस दिन भगवान शालीग्राम का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको तुलसी विवाह के अवसर पर कुछ खास भोग अर्पित करने चाहिए।

1st november special day: 01 नवंबर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, जानें 10 रोचक बातें

1st november special day: 01 नवंबर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, जानें 10 रोचक बातेंMadhya Pradesh and Chhattisgarh History: 01 नवंबर को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन इन दोनों राज्यों के इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश, जिसे 'भारत का दिल' भी कहा जाता है, और छत्तीसगढ़, जिसे 'धान का कटोरा' कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com