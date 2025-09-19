शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (17:48 IST)

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

नींद न आने पर क्या करे
Remedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।
1. सोने का एक निश्चित समय तय करें: हमारे शरीर की अपनी एक जैविक घड़ी होती है, जिसे सर्कैडियन रिदम (Circadian Rhythm) कहते हैं। इस घड़ी को संतुलित रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हर दिन एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। ऐसा करने से आपका शरीर एक रूटीन का आदी हो जाता है और आपको स्वाभाविक रूप से नींद आने लगती है। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी इस रूटीन को बनाए रखने की कोशिश करें।
 
2. सोने से पहले शांत वातावरण बनाएं: आपके सोने का कमरा शांत, अंधेरा और ठंडा होना चाहिए। शोर, तेज रोशनी और अत्यधिक गर्मी या ठंडक आपकी नींद में खलल डाल सकती है। कमरे में हल्के रंग के पर्दे लगाएं, जो बाहर की रोशनी को रोक सकें। अगर ज़रूरी हो, तो इयरप्लग या स्लीप मास्क का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका गद्दा और तकिया आरामदायक हो, क्योंकि यह भी अच्छी नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

3. गैजेट्स से बनाएं दूरी: मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी (Blue Light) हमारे मस्तिष्क को जगाए रखती है और मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जो नींद के लिए आवश्यक होता है। इसलिए, सोने से कम से कम एक घंटा पहले सभी डिजिटल उपकरणों को बंद कर दें। इसकी जगह आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं।

4. सही खान-पान और व्यायाम: दिन में नियमित व्यायाम करना अच्छी नींद के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालाँकि, सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम करने से बचें, क्योंकि यह आपके शरीर को सक्रिय कर सकता है। शाम के समय हल्का भोजन करें और मसालेदार, तैलीय या भारी खाने से बचें। सोने से पहले कैफीन (चाय, कॉफी) और शराब का सेवन न करें, क्योंकि ये दोनों आपकी नींद की गुणवत्ता को खराब करते हैं। सोने से पहले एक कप हर्बल चाय, जैसे कैमोमाइल चाय, पीना फायदेमंद हो सकता है।

5. तनाव को कम करें: तनाव और चिंता नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें। आप मेडिटेशन, गहरी साँस लेने के व्यायाम या जर्नल लिखने जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अपने दिन भर की चिंताओं को एक जगह लिख लें और उन्हें वहीं छोड़ दें। याद रखें, एक शांत मन ही एक शांत शरीर को प्रेरित कर सकता है।

अच्छी और गहरी नींद केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक निवेश है जो आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इन छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर आप न केवल अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक अधिक ऊर्जावान, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए, आज से ही इन आदतों को अपनाएं और खुद को एक नई शुरुआत दें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं

Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएंRegional Navratri celebrations dishes : नवरात्रि पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन हर क्षेत्र में इसका उत्सव और साथ में अति-स्थानीय व्यंजन अपनी-अपनी खासियत के साथ मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से क्षेत्रवार नवरात्रि उत्सव और उनके साथ जुड़ी विशिष्ट स्थानीय व्यंजन और उनकी विशेषताएं :

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीकेHFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

और भी वीडियो देखें

Maharaja Agrasen: अपने अद्वितीय शासन के लिए जाने जाते हैं महाराजा अग्रसेन, जानें उनकी महानता से जुड़ी 5 खास बातें

Maharaja Agrasen: अपने अद्वितीय शासन के लिए जाने जाते हैं महाराजा अग्रसेन, जानें उनकी महानता से जुड़ी 5 खास बातेंMaharaja Agrasen history: महाराजा अग्रसेन के बारे में जानने के लिए कुछ खास बातें हैं जो उनकी महानता और योगदान को दर्शाती हैं। अपने जीवनकाल में वे अद्वितीय शासन के लिए जाने जाते हैं। यहां उन महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है।

Aurangzeb controversy: औरंगजेब: एक कुशल शासक या एक अकुशल बादशाह, फिर छिड़ी बहस, जानिए इतिहासकारों का मत

Aurangzeb controversy: औरंगजेब: एक कुशल शासक या एक अकुशल बादशाह, फिर छिड़ी बहस, जानिए इतिहासकारों का मतAurangzeb controversy: भारत के इतिहास में औरंगजेब आलमगीर (शासनकाल 1658-1707 ईस्वी) का नाम एक अत्यंत विवादास्पद शासक के रूप में दर्ज है। हाल ही में राजस्थान के एक विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा औरंगजेब को कुशल शासक बताए जाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। यह सवाल हमेशा से इतिहासकारों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय रहा है कि क्या वह वाकई एक कुशल शासक था या एक अकुशल सम्राट? आइए, इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं।

Navratri 2025 Essay: शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि पर पढ़ें सबसे बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Navratri 2025 Essay: शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि पर पढ़ें सबसे बेहतरीन निबंध हिन्दी मेंWhy celebrate Navratri, 9 forms of Maa Durga Essay: नवरात्रि, जिसका अर्थ 'नौ रातें' है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। यह देवी दुर्गा की शक्ति और भक्ति का महापर्व है। यहां पढ़ें नवरात्रि पर हिन्दी में बेहतरीन निबंध।

ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए मुफ्त में मंहगे होटल, स्थानीय लोग सड़कों पर

ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए मुफ्त में मंहगे होटल, स्थानीय लोग सड़कों परProtests against refugees in Britain: एक समय था, जब लगभग आधी दुनिया पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उनकी सब जगह तूती बोलती थी। अब, ऐसे दिन आ गए हैं कि कभी उनके उपनिवेश रहे देशों के न केवल लाखों प्रवासी वहां रच-बस गए हैं, लाखों की संख्या में नए शरणार्थी भी धावा बोलने लगे हैं। उन्हें पंचसितारा होटलों तक में ठहराया जाता है!

Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपी

Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपीMakhana Kheer : मखाना को हल्की सी आंच पर घी में भूनें, जब तक हल्के सुनहरे और कुरकुरे न हों। एक पतीले में दूध गरम करें। दूध में भुने मखाने डालें, धीमी आंच पर पकाएं। बीच‑बीच में हिलाएं ताकि दूध तले में न लगे। जब मखाना दूध में अच्छी तरह से मुलायम हो जाएं, तब शकर या गुड़ मिलाएं।
