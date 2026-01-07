बुधवार, 7 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

winter drinks: सर्दी जुकाम से बचने के लिए पिएं 3 में से एक पेय

winter drinks recipes
hot drink recipes: सर्दियों के मौसम में या बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम से बचाव और राहत के लिए आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ये 3 पेय या Drinks सबसे प्रभावी माने जाते हैं। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। तथा इन्हें पीकर सर्दीभरे इस मौसम से बीमार होने से बच सकते हैं तथा सेहतमंद रह सकते हैं...ALSO READ: Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपी
:
1. अदरक-नींबू और शहद का मिश्रण
 
* सामग्री:
1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ
1 नींबू का रस
1-2 चमच शहद
1 कप गुनगुना पानी
 
* विधि:
सबसे पहले अदरक को कद्दूकस करके पानी में उबालें।
उबालने के बाद इसे छान लें और उसमें नींबू का रस और शहद मिला लें।
इसे गुनगुना पीने से शरीर को गर्मी मिलेगी और सर्दी-जुकाम से राहत मिलेगी।
 
* लाभ:
- अदरक में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दी-जुकाम को दूर करने में मदद करते हैं।
- शहद गले को शांत करता है और नींबू में विटामिन C होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
 
2. हल्दी वाला दूध
 
* सामग्री:
1 कप दूध
½ चम्मच हल्दी पाउडर
1 चम्मच शहद (आवश्‍यकतानुसार)
 
* विधि:
दूध को उबालें और उसमें हल्दी डालकर अच्छे से मिला लें।
उबालने के बाद शहद डालें और गुनगुना पीने का प्रयास करें।
 
* लाभ:
- हल्दी में क्यूर्सेटिन नामक तत्व होता है, जो शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
- हल्दी वाला दूध सर्दी-जुकाम से लड़ने में मदद करता है और गले को आराम देता है।
 
3. तुलसी-हनी और काली मिर्च का पेय
 
* सामग्री:
5-6 तुलसी के पत्ते
1 कप गुनगुना पानी
1 चुटकी काली मिर्च पाउडर
1 चम्मच शहद
 
* विधि:
तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें और फिर छान लें।
उसमें काली मिर्च पाउडर और शहद मिला लें।
इसे दिन में 2-3 बार पिएं।
 
* लाभ:
- तुलसी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सर्दी-जुकाम से निपटने में मदद करते हैं।
- काली मिर्च में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं।
 
इन तीनों पेयों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर के आप सर्दी-जुकाम से बच सकते हैं या फिर हल्के लक्षणों में राहत पा सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी
 
Webdunia
