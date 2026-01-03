शनिवार, 3 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. pine ke pani ko saaf karne ka tarika
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 3 जनवरी 2026 (12:49 IST)

गंदा पानी कैसे साफ करें, जानिए 7 तरीके

ganda pani ko saaf kaise kare
Ganda pani ko saaf karne ka tarika: हमारे शरीर में पानी करीब 70% है और हमारे देश में लगभग 70% पानी पीने लायक नहीं है, दूषित है। दूषित पेयजल से हैजा, टाइफाइड, डायरिया पेचिश हेपेटाइटिस ए और ई पोलियो गैस्ट्रोएन्टेराइटिस जियार्डियासिस कृमि संक्रमण और ई. कोलाई संक्रमण जैसे गंभीर रोग होते हैं जो आंतों, लिवर और किडनी को खराब कर देते हैं। दस्त और उल्टी, तेज बुखार और थकान, पेट दर्द और ऐंठन, मुंह सूखना और पेशाब कम आना (डिहाइड्रेशन), आंखें और त्वचा पीली पड़ना (पीलिया)। इसके चलते किडनी और लिवर के गंभीर रोग भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि गंदा पानी कैसे साफ करें।
 
1. उबालकर पिएं पानी: पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लें। पानी को 5-10 मिनट तक अच्छे से उबालें, ताकि बैक्टीरिया और कीटाणु मर जाएं। पानी को उबालने से उसको दूषित करने वाले सभी सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं और जो कुछ भी दूसरी गंदगी रहती है वह भी असरदार नहीं रहती। पानी को उबालकर ठंडा होने दें और फिर उसे छानकर तांबे के भगोने में भर लें।
 
2. मशिन से करें शुद्ध: RO या UV फिल्टर मशिन से फ़िल्टर किया हुआ पानी पिएं। लेकिन इसे पानी का स्वाद बदल जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी हैं। RO पानी से ज़रूरी मिनरल्स निकल जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक तरीके बेहतर माने जाते हैं।
 
3. फिटकरी डालें: पानी में उचित मात्रा में फिटकरी डालने से कुछ ही देर में पानी में जमा गंदगी नीचे जम जाती है और शुद्ध पानी उपर रह जाता है। एक साफ कपड़े में थोड़ी फिटकरी बांधें और गंदे पानी में घुमाएं, जब तक पानी साफ न दिखने लगे। फिर 2-3 घंटे के लिए पानी को ढककर छोड़ दें, ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। फिर उस पानी को किसी अलग बर्तन या तांबे के हंडे में धीरे धीरे छानकर भर लें।
 
4. सूखे नारियल: सूखे नारियल के छिलके से आप पानी का ऑरो जैसा साफ कर सकते हैं। इसके लिए नारियल के सफेद वाला भाग निकाल ले और खोल को छन्नी की तरह बनाकर उसमें सूत का कपड़ा रखकर उससे धीरे धीरे पानी को छान लें। अक्सर इस तरह की खोल बगैर बिजली के चलने वाले कई प्यूरीफायर में लगी होती है।
 
5. सूर्य की किरणें: पानी को सूर्य की किरणों में रखने से भी पानी की शुद्धि होती है। सूर्य की किरणों से पानी में मौजूद बैक्टेरिया मर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणों में 6 घंटे तक पानी रखने से कीटाणु मर जाते हैं।
 
6. क्लोरीनीकरण: पानी को साफ करने के लिए मुख्य रूप से क्लोरीन (ब्लीचिंग पाउडर या टैबलेट) जैसी चीजें डाली या इस्तेमाल की जाती हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करती हैं। पानी को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या कभी-कभी आयोडीन का भी प्रयोग होता है। लेकिन इसे पानी का स्वाद बदल जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी हैं।
 
7. कपड़े से छानना: एक साफ, नया सूती कपड़ा (खासकर खादी) 4 तह में मोड़कर पानी छानें. यह बड़े कणों को हटाता है, लेकिन इससे पानी पूरी तरह साफ हो जाएगा और बैक्टिरिया या वायरस नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 
 
नोट: गर्मी के मौसम में मिट्टी या चांदी के घड़े, मटके या सुराही में, बरसात के मौसम में तांबें के घड़े में, सर्दी के मौसम में सोने या पीतल के घड़े या बर्तन में पानी पीना चाहिए। पानी में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। पानी को साफ करने के लिए डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदेCold weather diet plan: सर्दी के मौसम में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सर्दी में शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, और इसके लिए हम कुछ विशेष फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म भी रखते हैं।

जानिए ठंडी हवाओं और रूखे मौसम का बालों पर कैसा असर पड़ता है? सर्दियों में लंबे बालों की देखभाल क्यों है जरूरी?

जानिए ठंडी हवाओं और रूखे मौसम का बालों पर कैसा असर पड़ता है? सर्दियों में लंबे बालों की देखभाल क्यों है जरूरी?सर्दियों में लंबे बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये उपाय

Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसान

Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसानKala Jeera Benefits: काला जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लेना बेहतर रहेगा, खासकर यदि आपको कोई पुरानी बीमारी या समस्या हो।

और भी वीडियो देखें

दूषित पानी पीने से होती हैं ये 11 तरह की गंभीर बीमारियां, बचकर रहें

दूषित पानी पीने से होती हैं ये 11 तरह की गंभीर बीमारियां, बचकर रहेंContaminated water diseases: हमारे शरीर में पानी करीब 70% है और हमारे देश में लगभग 70% पानी पीने लायक नहीं है, दूषित है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा पानी बारिश का होता है। उसके बाद ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का, फिर तालाब का पानी, फिर बोरिंग का और पांचवां पानी कुएं या कुंडी का। यदि पानी खराब लगे तो उबालकर और छानकर पीएं। दूषित पानी पीने से होती हैं 11 तरह की बीमारियां।

न्यायाधीश स्वामीनाथन पर महाभियोग की कोशिश भयभीत करने वाली

न्यायाधीश स्वामीनाथन पर महाभियोग की कोशिश भयभीत करने वालीमद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध विपक्ष द्वारा पिछले संसद सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल अभूतपूर्व और अचंभित करने वाली थी। किसी न्यायाधीश को उसके न्यायिक निर्णय या आदेश के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए हमारे माननीय सांसद इस तरह एकजुट हो जाएंगे इसकी कल्पना नहीं थी

Indore Contaminated Water Case: इन मौतों के पहले तो इंदौर प्रशासन जनता पर फूल बरसा रहा था

Indore Contaminated Water Case: इन मौतों के पहले तो इंदौर प्रशासन जनता पर फूल बरसा रहा थाउसके पहले तो हमारी पत्रकारिता और हम भी झूला झूलते हैं— ठेले से उठाकर फोकट की मटर खा लेते हैं और मामा से गजक मांग लेते हैं— उसके पहले तो हम भी वीडियो पर वही बेशर्म हंसी हंसते हैं जो मंत्री जी हंस रहे थे. फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी लापरवाही किसी अखबार में नहीं छपती क्‍योंकि हम ही तो उन खबरों और अखबारों के रहनुमा हैं.

इस रजाई के आगे बड़े ब्रांड के हीटर भी हैं फेल, जानिए कौन सी है ये जादुई रजाई

इस रजाई के आगे बड़े ब्रांड के हीटर भी हैं फेल, जानिए कौन सी है ये जादुई रजाईDesi Quilt of Karauli: इन दिनों पूरे भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है लोग अलग-अलग तरीके से सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं। कहीं अलाव जलाया जाता है तो कहीं रूम हीटर से सर्दी को भगाने की कोशिश की जाती है। लोग एक के ऊपर एक कई रजाई कंबल ओढ़ कर सर्दी से बचने की जुगत लगते हैं। राजस्थान के करौली जिले में एक ऐसी खास रजाई बनाई जाती है, जो सर्दी के मौसम में लोगों के लिए वरदान साबित होती है। इस रजाई की गर्माहट इतनी ज्यादा होती है कि रूम हीटर और मखमली कंबल भी इसके आगे फेल हो जाते हैं। ये रजाई ओढ़ते ही आपको गर्मियों का एहसास होने लगेगा। आइए इस लेख में आपको इस जादुई रजाई के बारे में और जानकारी देते हैं।

क्या आपके मुन्ने की भी है रजाई से लड़ाई, जानिए ठंड में क्यों नहीं ओढ़ते हैं बच्चे

क्या आपके मुन्ने की भी है रजाई से लड़ाई, जानिए ठंड में क्यों नहीं ओढ़ते हैं बच्चेBrown fat benefits in children: आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे बड़े आसानी से ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं। सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े पहनकर भी ठंड से कांपते हैं, तब बच्चे हल्के कपड़ों में भी खुश रहते हैं। यहां तक की कई पेरेंट्स बच्चों को पूरी रात कंबल उड़ते में अपनी नींद खराब करते हैं लेकिन बच्चे बार-बार उदय हुआ कंबल उतार फेंकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? दरअसल, बच्चों में एक विशेष प्रकार का वसा पाया जाता है जिसे ब्राउन फैट कहते हैं। यह ब्राउन फैट ही बच्चों को ठंड से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। आई इस आलेख में आपको इसी विषय पर जानकारी देते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com