गुरुवार, 12 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. Why is World Consumer Rights Day celebrated?
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 12 मार्च 2026 (11:27 IST)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास, थीम, महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकार

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का फोटो
World Consumer Rights Day History: विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताने और उन्हें उनका उचित हक दिलाने के लिए समर्पित होता है।ALSO READ: डिग्री नहीं, दक्षता चाहिए — राष्ट्र निर्माण की निर्णायक दिशा
 
  • विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास
  • विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 की थीम
  • भारत में उपभोक्ता अधिकारों का इतिहास
  • उपभोक्ताओं के अधिकार
  • कैसे अपने हक की रक्षा करें
 

विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास

विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा की गई थी। उसी दिन उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं के चार बुनियादी अधिकारों का उल्लेख किया था:
 
1. सुरक्षित उत्पादों का अधिकार - उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं मिलनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हों।
 
2. सूचना का अधिकार - उपभोक्ताओं को अपने द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
 
3. चयन का अधिकार - उपभोक्ताओं को स्वतंत्र रूप से विभिन्न विकल्पों में से चयन करने का अधिकार होना चाहिए।
 
4. प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का अधिकार - उपभोक्ताओं को अपनी आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहिए।
 

विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 की थीम

हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो उस साल के मुख्य मुद्दे को उजागर करती है। 2026 में इसे लेकर एक विशिष्ट थीम घोषित की गई है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ी किसी नई समस्या या आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। वर्ष 2026 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 का विषय या थीम 'सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता' (‘Safe Products, Confident Consumers’) तय की गई है, जिसका उद्देश्य स्थिरता का समर्थन करने वाली निष्पक्ष और जिम्मेदार उपभोक्ता प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 
 

भारत में उपभोक्ता अधिकारों का इतिहास

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून (Consumer Protection Act) 1986 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी खरीदारी से जुड़े धोखाधड़ी, अत्यधिक कीमतें, और गलत जानकारी से बचाना है।
 
2019 में, इस कानून में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक को लागू किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हुए। अब उपभोक्ताओं के पास अपने अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है।

उपभोक्ताओं के अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार - उपभोक्ताओं को केवल सुरक्षित और मानक उत्पाद ही प्राप्त होने चाहिए।
 
2. सूचना का अधिकार - हर उपभोक्ता को जो भी उत्पाद खरीदने जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी, कीमत, उत्पाद की सामग्री, और पैकेजिंग के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।
 
3. चयन का अधिकार - उपभोक्ताओं को विकल्पों के बीच चयन करने का अधिकार होता है, ताकि वे अपने पसंदीदा उत्पाद या सेवा का चयन कर सकें।
 
4. प्रतिनिधित्व का अधिकार - उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच मिलना चाहिए।
 
5. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार - उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, और उपलब्ध विकल्पों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
 

कैसे अपने हक की रक्षा करें

1. सेवाओं और उत्पादों का ध्यान से चयन करें: किसी भी उत्पाद या सेवा को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और कीमत की जानकारी प्राप्त करें।
 
2. बिल और रसीद रखें: खरीदारी करते समय हमेशा बिल और रसीद लें। यह आपके अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा।
 
3. वास्तविक शिकायतें दर्ज करें: यदि आपको किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित समस्या होती है, तो आप संबंधित कंपनी, संगठन, या उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
 
4. उपभोक्ता हेल्पलाइन: यदि कोई समस्या हल नहीं होती है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (Consumer Helpline) का उपयोग कर सकते हैं, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है।
 
5. कानूनी उपाय: यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?Hypoglycemia causes and treatment: जब शरीर में शुगर (ग्लूकोज) का स्तर कम होता है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। यह स्थिति तात्कालिक और गंभीर हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और सही उपाय करना बहुत जरूरी है।

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलाव

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलावIndian Gooseberry Health Benefits: आंवला का सेवन आपकी आंखों, बालों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने का एक शक्तिशाली उपाय है। अगर आप रोज एक आंवला खाते हैं, तो आप न केवल अपनी सेहत में सुधार देखेंगे, बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी आप स्वयं में महसूस करेंगे।

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कार

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कारमृत्यु से पूर्व किसी किसी के संपूर्ण चेतना के लौट आने के बारे में कई लोगों से सुना हूं। खुद में यह दुर्लभ होता है और रोमांचक भी। अगर किसी को अल्जाइमर (एक लाइलाज रोग जिसमें रोगी की याददाश्त तीन चार साल के बच्चे जैसी हो जाती है) हो तब तो मृत्यु पूर्व उस व्यक्ति की चेतना का लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं।

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासन

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासनYoga for Mental Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 'स्ट्रेस' एक साइलेंट किलर है। अगर आपका मन शांत नहीं है, तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। योग की ये 7 मुद्राएं आपके दिमाग के 'हैप्पी हार्मोन्स' को एक्टिव कर देंगी।

और भी वीडियो देखें

Jhulelal Jayanti 2026: वर्ष 2026 में झूलेलाल जयंती कब मनाई जाएगी?

Jhulelal Jayanti 2026: वर्ष 2026 में झूलेलाल जयंती कब मनाई जाएगी?Jhulelal jayanti kab hai: सिंधी समुदाय में झूलेलाल जयंती और चेटीचंड पर्व का मुख्य महत्व भगवान झूलेलाल की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। सिंधी समाज उन्हें जल देवता का वरुण अवतार मानता है। मान्यता है कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। यह दिन सिंधी समुदाय के लिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास, थीम, महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकार

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास, थीम, महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकारWorld Consumer Rights Day: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने का एक अवसर है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम सही सामान और सेवाओं का चयन कर सकें और किसी भी गलत प्रथा का विरोध कर सकें।

सीता परित्याग पर दोहे

सीता परित्याग पर दोहेसन्नाटे में थी सभा, सम्मुख खड़ा समाज। कठिन घड़ी थी राम को, चुनना धर्म-जहाज॥ धोबी तो बस नाम था, संशय था चहुं ओर। मर्यादा की डोर थी, खींची दोनों छोर॥ त्याग नहीं परित्याग था, सुधि लेना यह बात। जग के हित ही राम ने, सहे विरह के घात॥ लोक-लाज की कीच को, लेकर अपने अंग। सीता को रक्षित किया, होकर के बदरंग।

Lord Adinath Jayanti: जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस

Lord Adinath Jayanti: जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवसAdinath Birth Celebration: भगवान आदिनाथ के जीवन की कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शन भी है। उनके जन्म कल्याणक दिवस को जैन समाज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। इस दिन को ध्यान, साधना और उपासना का दिन माना जाता है, जिसमें जैन धर्म के अनुयायी अपने जीवन में उत्तम आचार-व्यवहार और संयमित जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र वदी नवमी को मनाया जाता है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com