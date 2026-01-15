गुरुवार, 15 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. Gahoi Diwas, Pride of Gahoi Vaishya Samaj
Written By WD Feature Desk

Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्व

Gahoee Day 2026
Gahoi Vaishya culture: गहोई दिवस गहोई वैश्य समाज की आस्था, एकता, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। साल 2026 में गहोई दिवस 18 जनवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। यह पावन दिवस भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना, कुल परंपराओं के स्मरण और समाज की ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने का अवसर है। गहोई वैश्य समाज प्राचीन काल से ही व्यापार, धर्म, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। गहोई समाज की उत्पत्ति बुंदेलखंड क्षेत्र से मानी जाती है।
 
गहोई दिवस के अवसर पर समाज के लोग सामूहिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह दिवस नई पीढ़ी को अपने संस्कारों, इतिहास और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करता है। गहोई समाज की एकता, संगठन और विकास की भावना इस पर्व के माध्यम से और अधिक सशक्त होती है।
 
गहोई दिवस का इतिहास: गहोई दिवस मनाने के पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं। गहोई समाज भगवान सूर्य यानी भास्कर और कुलदेवी की उपासना करता है। चूंकि यह दिन 'रथ सप्तमी' (सूर्य जयंती) का होता है, इसलिए इसे समाज के उदय के प्रतीक के रूप में चुना गया। 
 
माना जाता है कि इसी पावन तिथि को गहोई समाज के पूर्वजों ने संगठित होकर समाज की नींव को सुदृढ़ किया था। यह दिन समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, जो स्वयं गहोई समाज रत्न थे, उनकी प्रेरणा और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करने के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है।
 
गहोई दिवस का महत्व: गहोई दिवस एकता का प्रतीक है। यह दिन दुनिया भर में फैले गहोई वैश्य समाज के लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करता है तथा इस अवसर पर नई पीढ़ी को गहोई समाज के रीति-रिवाजों, 12 गोत्रों और समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जाता है। इस तरह यह संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। इस दिन गहोई समाज के लोग दान-पुण्य, चिकित्सा शिविर और मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान जैसे सामाजिक सेवा के तथा परोपकारी कार्य करते हैं।
 
कैसे मनाया जाता है गहोई दिवस: गहोई समाज के लोग इसे एक पर्व की तरह मनाते हैं:
 
प्रभात फेरी और ध्वजारोहण: सुबह समाज के लोग एकत्र होकर प्रभात फेरी निकालते हैं और समाज के ध्वज का आरोहण करते हैं।
 
कुलदेवी और सूर्य पूजा: परिवार के साथ कुलदेवी और सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।
 
सांस्कृतिक कार्यक्रम: इस दिन सामूहिक सम्मेलन होते हैं जहां गहोई गीतों का गायन, नाटक और समाज की प्रगति पर चर्चा की जाती है।
 
प्रतिभा सम्मान: समाज के प्रतिभाशाली बच्चों और बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है।
 
सामूहिक भोज: समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, जिसे 'गहोई मिलन समारोह' कहा जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेशHappy Makar Sankranti Messages: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने और नए उत्साह के संचार का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान के साथ अपने दोस्तों और परिवार को ये खास संदेश भेजकर बधाई दें। यहां पढ़ें मकर संक्रांति 2026 के टॉप 10 शुभकामना संदेश:

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकारTips for Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर भारत में। यह उत्सव खुशियां, सर्दियों के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। पतंग उड़ाने के लिए कुछ खास तकनीक और सामग्री की जरूरत होती है।

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगमBihu 2026 Cooking Guide: बिहू फसल कटाई के उत्सव हैं। पोंगल में जहां चावल और गुड़ की प्रधानता होती है, वहीं बिहू में चावल और तिल से बने 'पीठा' मुख्य होते हैं। बिहू के दिन असम में बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल पारंपरिक होते हैं बल्कि सेहत के लिहाज से लाभदायी होते हैं। आइए जानते हैं बिहू के खास व्यंजन और उनकी रेसिपी के बारे में:

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजनPongal Festival Food Recipes: पोंगल और बिहू दोनों ही भारतीय त्योहार हैं जो अपनी सांस्कृतिक विविधताओं और विशेष पकवानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पोंगल तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, जबकि बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन दोनों त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों में पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जो इन त्योहारों की खुशी और समृद्धि का प्रतीक होते हैं।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

और भी वीडियो देखें

Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्व

Gahoi Diwas गहोई दिवस: गहोई वैश्य समाज का गौरवपूर्ण पर्वGahoee Day 2026: गहोई दिवस गहोई वैश्य समाज के लिए सबसे गौरवशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। गहोई दिवस शोभायात्रा के साथ ही यह पर्व गरिमामय रूप से मनाया जाता है। वर्ष 2026 में गहोई दिवस 18 जनवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन माघ कृष्ण अमावस्या तिथि पड़ रही है।

Indian Army Day status: वर्दी की शान, देश का सम्मान... 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे पर भेजें ये 11 बेहतरीन शुभकामना संदेश

Indian Army Day status: वर्दी की शान, देश का सम्मान... 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे पर भेजें ये 11 बेहतरीन शुभकामना संदेशIndian Army Day quotes : 15 जनवरी को मनाया जाने वाला थल सेना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी, शांति और सुरक्षित भविष्य के पीछे सैनिकों का अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान छिपा है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि देश के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यहां थल सेना दिवस के लिए 11 सबसे बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश दिए जा रहे हैं...

Indian Army Day: थल सेना दिवस: हर सैनिक के साहस को नमन

Indian Army Day: थल सेना दिवस: हर सैनिक के साहस को नमनIndian Army Day 2026: भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक 'थल सेना दिवस' हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो शून्य से नीचे के तापमान और तपते रेगिस्तानों में हमारी रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं।

अदरक का स्वाद जानें या नहीं, फ्रूटी का स्वाद खूब जानते हैं वृंदावन के बंदर

अदरक का स्वाद जानें या नहीं, फ्रूटी का स्वाद खूब जानते हैं वृंदावन के बंदरMonkeys of Vrindavan: अदरक का स्वाद जानें या नहीं, फ्रूटी का स्वाद खूब जानते हैं वृंदावन के बंदर बंदर क्या जानें अदरक का स्वाद… अब ये मुहावरा कितना सच या झूठ है, कहना मुश्किल है। पर वृंदावन के बंदरों को फ्रूटी का स्वाद न सिर्फ पता है, बल्कि यह उन्हें खूब भाता भी है।

थल सेना दिवस पर कविता : हर सैनिक को नमन

थल सेना दिवस पर कविता : हर सैनिक को नमनयहां थल सेना दिवस के अवसर पर एक हृदयस्पर्शी हिन्दी कविता प्रस्तुत है...सीमा पर जो रात भर जागे, हम चैन की नींद सो पाते हैं, तिरंगे की आन बचाने को, जो हंसकर प्राण लुटाते हैं। बर्फ़ीली चोटियां हों चाहे, या तपता रेगिस्तान हो,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com