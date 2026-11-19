रुकिए मत-आपकी कहानी अभी बाकी है, बस एक कदम और

कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां पीछे की मेहनत बेकार लगती है और आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। मन कहता है-अब मुझसे नहीं होगा। तभी भीतर से एक धीमी-सी आवाज़ आती है-आज बस एक कदम और। कई बार यही आवाज़ बुझती हुई उम्मीद को फिर जगा देती है।





साहस का अर्थ यह नहीं कि मन में डर न हो। साहस तब दिखाई देता है, जब डर के बावजूद हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास भी अचानक नहीं आता; वह उन दिनों में धीरे-धीरे बनता है, जब हम निराशा के बाद फिर कोशिश करते हैं और खुद से किया छोटा-सा वादा निभाते हैं।



परीक्षा में असफलता, नौकरी न मिलना, कारोबार में नुकसान या किसी अवसर का हाथ से निकल जाना-ये अनुभव कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी पहचान या क्षमता का फैसला नहीं करते। आज की मुश्किल परिस्थिति यह तय नहीं करती कि हमारा कल कैसा होगा?



एक युवक कई साक्षात्कारों के बाद भी नौकरी पाने में सफल नहीं हो पाता। हर अस्वीकृति उसके मन में अपनी योग्यता को लेकर संदेह पैदा करती है। फिर वह अपनी तैयारी पर ध्यान देता है-अपने कौशल को निखारता है, संभावित सवालों के जवाबों का अभ्यास करता है और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेता है। अगला अवसर कब आएगा, वह नहीं जानता; लेकिन उसके आने तक वह पहले से अधिक तैयार होता जाता है।





यह तय नहीं कि हर प्रयास का फल तुरंत या मनचाहा मिले, पर सही प्रयास हमें सीखने और बेहतर तैयारी का अवसर ज़रूर देता है। जब जीवन उलझा हुआ लगे, तो सब कुछ एक साथ ठीक करने का दबाव मत लीजिए। पहले तय कीजिए कि अभी सबसे ज़रूरी क्या है, फिर खुद से पूछिए-आज मैं इसके लिए कौनसा छोटा, सही काम कर सकता हूं?





नई भाषा सीखनी हो तो रोज़ कुछ मिनट अभ्यास कीजिए; स्वास्थ्य संभालना हो तो थोड़ी देर चलने से शुरुआत कीजिए; काम की तलाश हो तो अपनी योग्यता और अनुभव को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कीजिए या किसी जानकार से सलाह लीजिए; कारोबार आगे बढ़ाना हो तो किसी एक ग्राहक की ज़रूरत समझिए। नियमित छोटे कदम ही धीरे-धीरे प्रगति का रूप लेते हैं।



रास्ते में गलती होगी और कभी योजना भी काम नहीं करेगी। उस समय खुद को दोष देकर रुकने के बजाय ठहरिए और पूछिए-मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? गलती आपकी योग्यता का अंतिम फैसला नहीं है; उससे सीखकर अपना तरीका बदलना आगे का रास्ता खोल सकता है।



दूसरों की उपलब्धियों से अपना मूल्य तय मत कीजिए। उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष और असफलताएं हमेशा नज़र नहीं आतीं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और आगे बढ़ने की गति अलग होती है। अपने मन से कहिए-अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूं; ज़रूरत पड़े तो मदद मांग सकता हूं। ऐसे विचार कठिनाई को तुरंत दूर नहीं करते, लेकिन उसका सामना करने की ताकत जगाते हैं।



आगे बढ़ने के लिए शरीर और मन का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, थोड़ी शारीरिक गतिविधि और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करना कठिन दिनों में सहारा बन सकता है। हर बोझ अकेले उठाना बहादुरी नहीं; समय पर मदद मांगना भी साहस का ही रूप है।



अपनी छोटी प्रगति को पहचानिए-आज पूरा किया गया काम, जिस डर का आपने सामना किया या जिस गलती से आपने सीख ली। और जब थोड़ा भरोसा लौटे, तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। किसी की मेहनत की सराहना कीजिए, उसकी बात ध्यान से सुनिए या बस इतना कहिए-मैं तुम्हारे साथ हूं, एक बार फिर कोशिश करो। आपका एक सच्चा वाक्य किसी निराश मन में उम्मीद जगा सकता है।



आपको अभी पूरी मंज़िल का रास्ता जानना ज़रूरी नहीं; बस अगला सही कदम पहचानना है। अपने मन से कहिए-मेरी परिस्थिति कठिन है, लेकिन मेरी संभावना उससे बड़ी है। मैं सीखूंगा, ज़रूरत पड़ने पर मदद लूंगा और अपनी गति से आगे बढ़ूंगा। फिर आज ही वह छोटा-सा काम कीजिए जिसे आप टाल रहे हैं। हो सकता है, यही कदम कल आपकी नई शुरुआत बने। रुकिए मत-आपकी कहानी अभी बाकी है। बस, एक कदम और।