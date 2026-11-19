इंदिरा गांधी जयंती: क्यों कहा जाता था उन्‍हें आयरन लेडी? जानिए उनसे जुड़ी खास बातें

Indira Gandhi Birth Anniversary 2026: देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का संघर्ष, राजनीतिक सफर और ऐतिहासिक फैसलों की पूरी कहानी भारत के राजनीतिक इतिहास में इंदिरा गांधी का नाम एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है, जिनके फैसलों ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उनके कार्यकाल में कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं, जिन्होंने न केवल भारत की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया, बल्कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर भी गहरी छाप छोड़ी। आइए जानते हैं उनके जन्म, परिवार, शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राजनीतिक सफर, उपलब्धियों और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से...

इंदिरा गांधी जयंती 2026: कब हुआ था उनका जन्म?

इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी माता कमला नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थीं।

इंदिरा गांधी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, जहां देश की आजादी और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती थीं। उनके घर पर महात्मा गांधी सहित कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का आना-जाना था। यही वजह थी कि बचपन से ही उन्हें देश की राजनीतिक परिस्थितियों और आजादी के संघर्ष को करीब से देखने का अवसर मिला।

उनके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे और इस कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। पिता की अनुपस्थिति और देश की आजादी के लिए चल रहे संघर्ष ने इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया।

बचपन से ही राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव

इंदिरा गांधी का बचपन सामान्य बच्चों से काफी अलग था। उनके आसपास हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन, विदेशी शासन के विरोध और देश को आजाद कराने की चर्चाएं होती थीं। छोटी उम्र में ही उन्होंने देश की परिस्थितियों को समझना शुरू कर दिया था।

वर्ष 1930 में उन्होंने बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए वानर सेना का गठन किया। इस संगठन में बच्चे संदेश पहुंचाने और आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों में सहयोग करने जैसे काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना में भी भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वदेशी आंदोलन और चरखे के महत्व से परिचित कराना था।

वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इंदिरा गांधी ने सक्रिय भागीदारी की। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस तरह उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन कम उम्र में ही शुरू हो गया था।





इंदिरा गांधी को क्यों कहा जाता है 'आयरन लेडी ऑफ इंडिया'? इंदिरा गांधी को 'आयरन लेडी ऑफ इंडिया' यानी भारत की लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनाम उनकी दृढ़ राजनीतिक शैली और कठिन परिस्थितियों में बड़े फैसले लेने की छवि से जुड़ा है। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी भूमिका, अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भारत का पक्ष रखना और देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले इस पहचान के प्रमुख कारण माने जाते हैं।

कैसे शुरू हुआ इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर?

इंदिरा गांधी ने औपचारिक रूप से भारतीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान 1950 के दशक में बनानी शुरू की। वर्ष 1955 में वह कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य बनीं। इसके बाद वर्ष 1959 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वर्ष 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उनके मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।

11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल ने इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। 24 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उस समय भारतीय राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। उन्होंने पहली बार जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री पद संभाला।

इंदिरा गांधी को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार

इंदिरा गांधी को उनके राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए।

भारत रत्न: वर्ष 1971 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान पाने वाली प्रमुख भारतीय नेताओं में शामिल हैं।

मेक्सिकन अकादमी पुरस्कार: वर्ष 1972 में बांग्लादेश की मुक्ति से जुड़े प्रयासों के संदर्भ में उन्हें यह सम्मान मिला।

एफएओ मेडल: वर्ष 1973 में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया।

साहित्य वाचस्पति: वर्ष 1976 में नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से उन्हें साहित्य वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया।





31 अक्टूबर 1984: जब हुई इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 का दिन भारतीय इतिहास में एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। इसी दिन इंदिरा गांधी की उनके दो सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के परिसर में हुई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।