  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. hidden-signs-of-liver-disease-hands-and-eyes-symptoms-diet-tcm
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (16:05 IST)

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाज

Liver Disease Symptoms
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (16:15 IST)
google-news
Liver Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपनी हथेलियों के रंग या अपनी आंखों के सफेद हिस्से (स्केलेरा) पर बारीकी से गौर किया है? अक्सर हम हलकी लालिमा या आंखों के पीलेपन को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर के ये छोटे-छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकते हैं।
 
इपोक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा लिवर (यकृत) एक ऐसा 'साइलेंट वॉरियर' है जो 80% तक डैमेज होने के बाद भी बिना कोई बड़ा लक्षण दिखाए चुपचाप काम करता रहता है। यही वजह है कि फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां शुरुआती दौर में बिल्कुल शांत रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथों और आंखों के संकेतों को पढ़ना सीख लें, तो लिवर की गंभीर बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सकता है।

क्या आपके हाथ दे रहे हैं लिवर डैमेज का संकेत?

पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) में हाथों को शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य का दर्पण माना जाता है। टीसीएम के अनुसार, हथेली के बीच में या अनामिका (Ring Finger) के नीचे की त्वचा का रंग गहरा या असामान्य होना शरीर में ऊर्जा (Qi) के खराब प्रवाह और लिवर की कमजोरी को दर्शाता है। वहीं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। इसे मेडिकल भाषा में 'पामर एरीथेमा' (Palmar Erythema) या आम बोलचाल में 'लिवर पाम्स' (Liver Palms) कहा जाता है।

पामर एरीथेमा के मुख्य लक्षण

  • अंगूठे और कनिष्ठिका (Little Finger) के निचले हिस्से की गद्दीदार त्वचा पर गहरी लालिमा आ जाती है।
  • जब आप इस लाल हिस्से को दबाते हैं, तो यह कुछ पल के लिए सफेद हो जाता है और दबाव हटाते ही तुरंत फिर से लाल हो जाता है।
  • त्वचा पर लाल रंग के छोटे-छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिनसे बारीक खून की नसें मकड़ी के पैरों की तरह बाहर निकलती दिखती हैं।
दरअसल, जब लिवर कमजोर या बीमार होता है, तो वह शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन को सही तरीके से मेटाबोलाइज (पचा) नहीं पाता। खून में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने के कारण त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाएं (ब्लड वेसल्स) फैल जाती हैं, जिससे हथेलियों में लालिमा आ जाती है। एक शोध के अनुसार, लिवर सिरोसिस से पीड़ित लगभग दो-तिहाई (66%) मरीजों में यह लक्षण देखा जाता है। हालांकि हथेलियों का लाल होना गर्भावस्था, रूमेटाइड अर्थराइटिस, थायराइड या भारी कसरत के कारण भी हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के खुद किसी नतीजे पर न पहुंचें।
Liver Disease Symptoms

चेहरा और आंखें : जब पीलापन बयां करे लिवर का दर्द

लिवर की सेहत का सीधा असर आपके चेहरे और आंखों की चमक पर पड़ता है। टीसीएम के अनुसार, जब लिवर की कार्यप्रणाली सुस्त पड़ती है, तो चेहरे की प्राकृतिक चमक गायब हो जाती है और रंगत बेजान या हल्की काली/धूसर होने लगती है। यह शरीर में रक्त और ऊर्जा के खराब सर्कुलेशन का नतीजा होता है।
  • आधुनिक विज्ञान में आंखों के सफेद हिस्से (Sclera) का पीला होना लिवर की बीमारी का सबसे पहला और स्पष्ट संकेत माना जाता है।
  • जब लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं या पित्त नली (Bile Duct) में कोई रुकावट आती है, तो शरीर में बिलीरुबिन (Bilirubin) नाम का पीला पिगमेंट जमा होने लगता है।
  • यह पीलापन त्वचा पर दिखने से पहले आंखों के सफेद हिस्से में दिखाई देता है। अक्सर लोग खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन जब उनके दोस्त या परिवार वाले उनकी आंखों में पीलापन देखते हैं, तब जाकर बीमारी का पता चलता है।

मानसिक तनाव और लिवर का गहरा कनेक्शन

क्या गुस्सा और तनाव आपके लिवर को बीमार कर सकते हैं? पारंपरिक चिकित्सा मानती है कि अत्यधिक गुस्सा, चिंता और मानसिक तनाव लिवर की ऊर्जा (Qi) को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे पसलियों में दर्द, अपच, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन होने लगता है।
 
हालांकि आधुनिक चिकित्सा सीधे तौर पर तनाव को सिरोसिस का कारण नहीं मानती, लेकिन शोध दर्शाते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस (लगातार तनाव) शरीर में सूजन बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। तनाव के कारण लोग अक्सर ओवरईटिंग (ज्यादा खाना), शराब का अत्यधिक सेवन और खराब जीवनशैली अपना लेते हैं, जो सीधे तौर पर लिवर को तबाह कर देती है।

एक्यूप्रेशर: 'मड इन्फ्लेमेशन' (Mu Yan) पॉइंट से लिवर की देखभाल

  • तनाव और लिवर की सुस्ती को दूर करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा में 'मड इन्फ्लेमेशन' (Wood Inflammation Points) पर दबाव बनाने की सलाह दी जाती है।
  • अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखें। अनामिका उंगली (Ring Finger) के बीच वाले हिस्से (Second Segment) में छोटी उंगली की तरफ थोड़ा बगल में तीन बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं।
  • सुबह और शाम को 3 से 5 मिनट के लिए अपने अंगूठे से इन तीनों बिंदुओं पर हल्का दबाव दें। आप किसी पेन के पिछले गोल हिस्से से भी इन पर धीरे-धीरे रोल कर सकते हैं, जिससे हल्का मीठा दर्द महसूस हो।

क्या है लिवर-फ्रेंडली डाइट और किससे बचें? 

डाइटिशियन डोना चेन के अनुसार, लिवर एकमात्र ऐसा अंग है जो खुद को दोबारा ठीक (Regenerate) कर सकता है, बशर्ते उसे सही पोषक तत्व मिलें। लिवर को फैटी होने और सूजन से बचाने के लिए इन आदतों को अपनाएं-
  • फंगस या फफूंद (Mold) लगा हुआ पुराना खाना तुरंत फेंक दें।
  • डिब्बाबंद और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, कृत्रिम चीनी और मीठे ड्रिंक्स से दूरी बनाएं।
  • ज्यादा वसायुक्त (फैटी) और सीधे आग पर झुलसाया हुआ भोजन न करें।
  • अत्यधिक शराब का सेवन न करें।

लिवर को सुरक्षित रखने के 4 नियम

  • थाली में अधिक से अधिक रंग-बिरंगे फल-सब्जियां और विटामिन B युक्त चीजें शामिल करें।
  • रोजाना योग, ध्यान, ताई-ची या कम से कम 30 मिनट वॉक करें।
  • यदि आपको डायबिटीज, मोटापा है या परिवार में लिवर की बीमारी का इतिहास है, तो नियमित रूप से LFT (लिवर फंक्शन टेस्ट) कराएं।
  • शराब और प्रोसेस्ड फूड के सेवन को बेहद सीमित या पूरी तरह बंद करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Monsoon Glow Secrets: उमस भरे मौसम में भी चेहरे पर रहेगा पार्लर जैसा निखार, नोट कर लें ये नेचुरल स्किन केयर टिप्स

Monsoon Glow Secrets: उमस भरे मौसम में भी चेहरे पर रहेगा पार्लर जैसा निखार, नोट कर लें ये नेचुरल स्किन केयर टिप्सRainy Season Beauty Tips: बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ उमस, चिपचिपाहट और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी लेकर आता है। इस मौसम में हवा में नमी बढ़ने के कारण मुंहासे/ पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और फंगल इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है।

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफ

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफTea Time Snacks: मानसून के मौसम में ऐसे स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम और स्वाद में लाजवाब हों। यहां आपके लिये प्रस्तुत हैं पकौड़ों से लेकर कॉर्न फ्रिटर्स तक के कई मसालेदार स्नैक्स की ऐसी रेसिपीज, जिन्हें आप घर पर कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं।

घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका

घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीकाBlood Pressure Check at Home:घर पर ब्लड प्रेशर (बीपी) नापना अपनी सेहत का ख्याल रखने का एक बेहतरीन तरीका है। हां बिलकुल!, लेकिन अगर तरीका सही न हो तो रीडिंग गलत आ सकती है। घर पर सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि घर पर ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है? तो पढ़ें...

Monsoon Special Recipes: मानसून की 5 बेहतरीन रेसिपीज, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी

Monsoon Special Recipes: मानसून की 5 बेहतरीन रेसिपीज, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानीIndian Monsoon Food: बारिश की पहली फुहार के साथ ही गरमा-गरम चाय और स्वादिष्ट स्नैक्स खाने का मन लगभग हर किसी का करता है। ऐसे में अगर आप रोज़ाना एक ही तरह के पकवान बनाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया और मजेदार ट्राई कर सकते हैं।

BP Control Tips: हाई ब्लडप्रेशर कम करने के घरेलू उपाय

BP Control Tips: हाई ब्लडप्रेशर कम करने के घरेलू उपायNatural Ways to Lower Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आपकी जीवनशैली और खान-पान की आदतें सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो इन घरेलू उपायों और बदलावों की मदद से आप इसे काफी हद तक नॉर्मल रख सकते हैं।

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाज

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाजLiver Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपनी हथेलियों के रंग या अपनी आंखों के सफेद हिस्से (स्केलेरा) पर बारीकी से गौर किया है? अक्सर हम हलकी लालिमा या आंखों के पीलेपन को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर के ये छोटे-छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकते हैं।

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता (फिर इंदौर) हमारा

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता (फिर इंदौर) हमाराTrip To London: मेरा कथन न तो आत्म मुग्धता है, न अतिशयोक्ति। हर किसी को अपनी माटी, अपना घर, अपने लोग पसंद होते हैं। वह उन सबके साथ सुविधाजनक स्थिति में होता है। फिर भी कोई तो ऐसी बात है कि सैकड़ों साल की गुलामी और लाखों सितम के बाद भी हमारे अभिमान के लिए एक वाक्य ही काफी है कि 'हस्ती मिटती नहीं हमारी'।

Banyan Tree Benefits: शीघ्रपतन और वीर्य के पतलेपन से हैं परेशान? आयुर्वेद में छिपा है बरगद के फल और दूध का यह पारंपरिक नुस्खा

Banyan Tree Benefits: शीघ्रपतन और वीर्य के पतलेपन से हैं परेशान? आयुर्वेद में छिपा है बरगद के फल और दूध का यह पारंपरिक नुस्खाBanyan Tree Sex Health Benefits: आयुर्वेद में बरगद (वट वृक्ष) के फल और दूध को पुरुषों के यौन स्वास्थ्य जैसे शीघ्रपतन और शुक्राणुओं की कमी को दूर करने में बेहद गुणकारी माना गया है। जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका।

World Emoji Day 2026: विश्व इमोजी दिवस: कब और क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और रोचक तथ्य

World Emoji Day 2026: विश्व इमोजी दिवस: कब और क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और रोचक तथ्य2026 World Emoji Day: आज किसी भी संदेशभरे मैसेज में बिना कुछ बोले अपनी भावनाएं जतानी हों, तो हम सबसे पहले हमारी डिजिटल बातचीत का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुके 'इमोजी'/ Emoji, जो कि हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस/ वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है, का इस्तेमाल करते हैं। यह 'इमोजी' शब्द जापानी भाषा से आया है और इसमें 'इ' (e) का मतलब 'तस्वीर' (Picture) और 'मोजी' (moji) का मतलब होता है 'चरित्र या अक्षर' (Character) को दर्शाता है, अर्थात् 'तस्वीर वाले अक्षर'।

बेमिसाल बच्‍चे अदृश्‍य शक्‍तियों से मचाएंगे धमाल, अभिषेक छजलानी की कॉमिक्‍स में खुलेंगे रहस्‍य, देश के दुश्‍मनों को देंगे पटखनी

बेमिसाल बच्‍चे अदृश्‍य शक्‍तियों से मचाएंगे धमाल, अभिषेक छजलानी की कॉमिक्‍स में खुलेंगे रहस्‍य, देश के दुश्‍मनों को देंगे पटखनीअभिषेक खुद कॉमिक्‍स के इतने दीवाने रहे हैं कि घर से मिली अपनी पॉकेट मनी से कॉमिक्‍स खरीद लिया करते थे। उनकी इस दीवानगी खुद उन्‍हें कॉमिक्‍स राइटर बना दिया है। वे शुरू से चाहते थे कि बच्‍चों के लिए साहित्‍य, कविता और कहानियां लिखे, फिलहाल उन्‍होंने कॉमिक्‍स से शुरुआत की है। हाल ही में उनकी पहली कॉमिक्‍स बे-मिसाल बच्‍चे पंक्‍ति प्रकाशन से प्रकाशित होकर बाजार में आई है। आते ही यह कॉमिक्‍स बच्‍चों में खूब पसंद की जा रही है।