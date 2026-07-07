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बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफ
Easy Snack Recipes: बारिश की बूंदें गिर रही हों और किचन से अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही हो, तो पैर अपने आप स्नैक्स की तलाश में बढ़ जाते हैं। चाय का असली मजा तभी आता है जब साथ में कुछ बेहद कुरकुरा और चटपटा हो।ALSO READ: Monsoon Special Recipes: मानसून की 5 बेहतरीन रेसिपीज, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी
इस मानसून अपनी शाम की चाय का स्वाद दोगुना करने के लिए बनाएं ये 5 सुपर क्रिस्पी स्नैक्स, जिन्हें खाकर हर कोई आपकी कुकिंग की तारीफ करेगा:
1. कुरकुरे 'चावल के आटे के रिंग्स'
यह एक ऐसा स्नैक है जो चाय के साथ सबसे ज्यादा क्रिस्पी लगता है और इसे आप बनाकर कुछ दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं।
कैसे बनाएं: एक कप पानी में थोड़ा सा घी, नमक, अजवाइन, जीरा और तिल डालकर उबालें। पानी उबलने पर इसमें एक कप चावल का आटा मिलाकर गैस बंद कर दें और ढक दें। हल्का ठंडा होने पर इसे आटे की तरह गूंथ लें। अब छोटी-छोटी लोइयां लेकर पतली रस्सी जैसी बेलें और दोनों छोर जोड़कर रिंग्स यानी छल्ले बना लें। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें।
2. कैफ़े स्टाइल 'क्रिस्पी कॉर्न फ्रिटर्स'
बारिश के मौसम में ताजे भुट्टे के दानों से बना यह स्नैक चाय के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
कैसे बनाएं: उबले हुए स्वीट कॉर्न के दानों में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा बेसन और कुरकुरेपन के लिए बराबर मात्रा में चावल का आटा मिलाएं। इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा पानी छिड़क कर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करें। चम्मच की मदद से इन्हें गरम तेल में डालें और एकदम क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें।
3. लच्छा आलू पकौड़ा
अगर घर में कोई खास सब्जी नहीं है, तो सिर्फ आलू और प्याज से यह बेहद क्रिस्पी स्नैक मिनटों में बन जाता है।
कैसे बनाएं: कच्चे आलुओं को कद्दूकस कर लें और पानी से अच्छी तरह धोकर पूरा पानी निचोड़ लें। अब इन आलू के लच्छों में लंबा कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या अरारोट, मैदा, नमक और काली मिर्च मिलाएं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसके छोटे-छोटे लच्छेदार पकौड़े बनाकर तेज आंच पर तलें। यह बाजार के चिप्स से भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं।
4. गार्लिक ब्रेड स्टिक्स
अगर आप चाय के साथ कुछ वेस्टर्न और क्रिस्पी ट्राई करना चाहते हैं, तो यह झटपट बनने वाली रेसिपी आपके लिए ही है।
कैसे बनाएं: कमरे के तापमान पर रखे मक्खन में बारीक कद्दूकस किया हुआ लहसुन, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया मिलाकर एक गार्लिक बटर तैयार करें। अब रेगुलर ब्रेड स्लाइस को लंबे स्टिक्स के आकार में काट लें। इन स्टिक्स पर दोनों तरफ यह बटर लगाएं और तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी टोस्ट होने तक सेकें।
5. क्रिस्पी मूंग दाल भजिया
रिमझिम बारिश में मूंग की दाल के मंगौड़े या भजिए मिल जाएं, तो शाम बन जाती है। यह ऊपर से बहुत कुरकुरे और अंदर से जालीदार होते हैं।
कैसे बनाएं: धुली मूंग की दाल को 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसे बिना पानी डाले या सिर्फ 1 चम्मच पानी के साथ दरदरा पीस लें। इस बैटर को 5 मिनट तक हाथ से अच्छे से फेंटें ताकि यह हल्का हो जाए। अब इसमें कुटा हुआ खड़ा धनिया, सौंफ, हींग, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और ढेर सारा बारीक कटा प्याज और कढ़ी पत्ता मिलाएं। छोटे-छोटे भजिए गरम तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें।
चाय-स्नैक स्पेशल टिप: इन सभी क्रिस्पी स्नैक्स के साथ पुदीने-धनिया की तीखी हरी चटनी और लहसुन-टमाटर की चटपटी चटनी परोसें। और हां, चाय में अदरक के साथ थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा या लौंग जरूर डालें, यह मानसून में गले को भी राहत देगा और स्वाद भी बढ़ाएगा।
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