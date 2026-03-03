मंगलवार, 3 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

National Safety Day 2026: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है?

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का सुंदर फोटो
rashtriya suraksha divas 2026: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन सुरक्षा और बचाव के महत्व को जागरूक करने, सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सुरक्षा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है।
 
 
  • नेशनल सेफ्टी काउंसिल (NSC) की स्थापना
  • सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना
  • व्यापक सुरक्षा जागरूकता
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह
  • नेशनल सेफ्टी डे-FAQs
 
इस दिन को मनाए जाने के पीछे के प्रमुख कारण और इतिहास नीचे दिए गए हैं:
 

1. नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने 4 मार्च, 1966 को 'नेशनल सेफ्टी काउंसिल' (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) की स्थापना की थी। यह एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्था है। इस परिषद के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए ही 1972 से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया।

 

2. सुरक्षित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं (Industrial Accidents) को कम करना है। यह दिन कारखानों, निर्माण स्थलों और अन्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने की याद दिलाता है ताकि मज़दूरों और कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित रहे।
 

3. व्यापक सुरक्षा जागरूकता

समय के साथ इसका दायरा केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें निम्नलिखित सुरक्षा पहलुओं को भी शामिल किया गया है:
 
सड़क सुरक्षा: सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।
 
पर्यावरण सुरक्षा: प्रदूषण और रासायनिक खतरों से बचाव।
 
स्वास्थ्य सुरक्षा: काम के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाव।
 

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

4 मार्च को केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि अब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 4 मार्च से 10 मार्च तक होता है। इस दौरान पूरे देश के कार्यालयों और फैक्ट्रियों में सुरक्षा की शपथ ली जाती है, सुरक्षा ड्रिल/मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं और पोस्टर प्रतियोगिताओं के जरिए जागरूकता फैलाई जाती है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का विचार सर्वप्रथम 1972 में सामने आया और यह प्रत्येक वर्ष बिना किसी रुकावट के आयोजित किया जाता है।
 

नेशनल सेफ्टी डे-FAQs

 
1. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है?
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, ताकि सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों को सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसका उद्देश्य कार्यस्थल, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना है।
 
2. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का इतिहास क्या है?
यह दिन 4 मार्च 1966 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की रोकथाम करना था।
 
3. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और जागरूकता फैलाना है, ताकि लोग दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित उपायों को अपनाएं। यह दिन कार्यस्थलों, उद्योगों, और घरों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करता है।
 
4. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं?
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे सुरक्षा रैलियां, सुरक्षा प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, और कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रमाणपत्रों का वितरण।
 
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मुख्य रूप से भारत में मनाया जाता हैं। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा इसी दिन 1966 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' की स्थापना की गई थी। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता फैलाना है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
