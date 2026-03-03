मंगलवार, 3 मार्च 2026
Dhulandi 2026: धुलेंडी पर क्या करें और क्या नहीं, जानिए खास बातें

धुलेंडी पर रंगों का त्योहार मनाते हुए बेहतरीन फोटो
What to Do During Holi: धुलेंडी/ होली भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे रंगों और खुशियों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार खासतौर पर हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच मनाया जाता है, और यह 'रंगवाली होली' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन लोग गुलाल, रंगों, पानी के गुब्बारे और पानी के छींटों के साथ एक-दूसरे को रंगते हैं। इस विशेष दिन का उद्देश्य आनंद और भाईचारे को बढ़ाना है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे सही तरीके से मनाएं, ताकि कोई नुकसान न हो और त्योहार का आनंद पूरी तरह से लिया जा सके।ALSO READ: Dhulandi 2026: धुलेंडी पर गमी वाले घर जाकर करें ये 3 कार्य तो होगी शुद्धि
 
  • धुलेंडी के दिन क्या करें
  • धुलेंडी के दिन क्या न करें
  • धुलेंड़ी पर खास सुझाव
  • धुलेंडी-FAQs
 

इस लेख में माध्यम से हम आपको बताएंगे कि धुलेंडी के दिन क्या करें और क्या न करें, ताकि आप रंगों और खुशी से भरे इस पर्व का सही तरीके से आनंद उठा सकें।

 

धुलेंडी के दिन क्या करें

 
1. प्राकृतिक रंगों का प्रयोग
हमेशा हर्बल या ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें। गुलाल घर के बने फूलों वाले रंगों (जैसे टेसू के फूल) का उपयोग करें। यह आपकी त्वचा,  और आंखों के लिए और पर्यावरण सभी के लिए सुरक्षित हैं।
 
2. त्वचा और बालों की सुरक्षा करें
होली खेलने से पहले नारियल या सरसों का तेल बालों और त्वचा पर लगा लें, ताकि रंग आसानी से निकल जाए। या रंग खेलने से पहले पूरे शरीर पर नारियल या सरसों का तेल लगाएं। बालों में भी अच्छी तरह तेल लगा लें ताकि रंग जड़ तक न पहुंचे।
 
3. पुराने और पूरे कपड़े पहनें
ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ढकें और जिनके खराब होने का अफसोस न हो। जिन्हें आसानी से धोया जा सके।
 
4. पानी की बचत करें
सूखी होली खेलने की कोशिश करें। बेवजह पानी की बर्बादी न करें। जितना हो सके, सूखे रंगों का इस्तेमाल करें ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
 
5. दूसरों की सहमति का सम्मान करें
यह सुनिश्चित करें कि आप किसी को रंग लगाने से पहले उनकी अनुमति लें, क्योंकि कुछ लोग रंगों से एलर्जी या असहज महसूस कर सकते हैं। किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। 'बुरा न मानो होली है' कहकर किसी को असहज न करें। 
 
6. बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें
उनके साथ सौम्यता से खेलें और फिसलन वाली जगहों से बचें।ALSO READ: Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा
 
****

धुलेंडी के दिन क्या न करें

 
1. केमिकल वाले रंगों से बचें
सस्ते और तेज केमिकल वाले रंग त्वचा एलर्जी और आंखों में जलन कर सकते हैं।
 
2. पानी के गुब्बारों से चोट न पहुंचाएं
ऊंचाई से फेंके गए गुब्बारे गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं।
 
3. नशे से दूर रहें, वाहन न चलाएं
होली पर कई जगह भांग या शराब का सेवन होता है। नशे में गाड़ी चलाना खतरनाक और गैरकानूनी है। त्योहार की गरिमा बनाए रखें। भांग या अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
 
4. जानवरों पर रंग न डालें
पशुओं को रंगों से परेशानी और स्वास्थ्य हानि हो सकती है।
 
5. झगड़ा या अशोभनीय व्यवहार न करें
त्योहार का उद्देश्य खुशी और भाईचारा बढ़ाना है, विवाद नहीं।
 

धुलेंड़ी पर खास सुझाव

 
* आंखों में रंग चला जाए तो तुरंत साफ पानी से धोएं।
 
* होली के बाद हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से नहाएं।
 
* किसी भी एलर्जी या चोट की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें।ALSO READ: Holi recipes: रंगों और स्वाद का संगम: होली-धुलेंड़ी पर्व के 5 सबसे बेहतरीन पकवान
 

धुलेंडी-FAQs

 
Q1: होली पर किस प्रकार के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए?
A1: प्राकृतिक, हर्बल, और ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं और पर्यावरण पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते।
 
Q2: होली खेलते समय त्वचा की सुरक्षा कैसे करें?
A2: होली खेलने से पहले अपने शरीर और बालों में तेल लगा लें। यह रंग को अच्छे से हटाने में मदद करता है और त्वचा को हानि से बचाता है।
 
Q3: क्या होली खेलते समय आंखों की सुरक्षा जरूरी है?
A3: हां, होली खेलते समय आंखों में रंग न जाने के लिए सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करें और अगर रंग आंखों में चला जाए तो तुरंत पानी से धोएं।
 
Q4: होली में बच्चों के लिए क्या विशेष सावधानियां हैं?
A4: बच्चों को सुरक्षित और हल्के रंगों से होली खेलानी चाहिए। साथ ही, उन्हें पानी के गुब्बारे से बचाकर रखें और सुनिश्चित करें कि वे गिरकर चोट न लगाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Holi Thandai: ऐसे बनाएं होली पर भांग की ठंडाई, त्योहार का आनंद हो जाएगा दोगुना
 
