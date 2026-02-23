सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
Dhulandi 2026: धुलैंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

धुलैंडी पर्व का सुंदर रंगबिरंगी फोटो
Astrological tips for Dhulandi:होलिका दहन के अगले दिन का पर्व होली/ धुलेंडी सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह वह शुभ समय है जब आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। यह समय जीवन में नकारात्मकता को मिटाकर सुख-समृद्धि लाने का एक विशेष अवसर भी है।ALSO READ: Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

ज्योतिष और मान्यताओं के अनुसार, धुलेंडी के दिन प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, टेसू के फूल का प्रयोग करना स्वास्थ्य और ग्रहों की शांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यदि इस दिन कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो घर में खुशहाली बनी रहती है, चाहे वह रिश्तों में सुधार हो या आर्थिक तंगी से मुक्ति, धुलेंडी के दिन किए गए कार्य और सही कर्म 'चमत्कारी' परिणाम देने वाले माने जाते हैं।
 
  1. पितरों और इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें
  2. बड़ों के चरणों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें
  3. नरसिंह भगवान का ध्यान और दान
  4. घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें
  5. शत्रुता भुलाकर गले मिलें
 

धुलेंडी के दिन ये 5 कार्य करने से आपको बड़ा फायदा हो सकता है:

 

1. पितरों और इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें

दिन की शुरुआत अपने आराध्य देव और पूर्वजों के पूजन से करें। सबसे पहले घर के मंदिर में देवी-देवताओं को गुलाल लगाएं। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनके चित्र के पास थोड़ा गुलाल रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।

 

2. बड़ों के चरणों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें

धुलेंडी मेल-मिलाप का त्योहार है। इस दिन अपने माता-पिता, गुरु और बड़े-बुजुर्गों के पैरों में गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लें। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और जीवन के संघर्ष कम होते हैं।
 

3. नरसिंह भगवान का ध्यान और दान

होली की कथा भगवान नरसिंह और प्रह्लाद से जुड़ी है। इस दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही, धुलेंडी के दिन गुड़, अनाज या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।
 

4. घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें

नकारात्मकता को घर से बाहर रखने के लिए धुलेंडी की सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा-थोड़ा लाल गुलाल छिड़कें। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है महालक्ष्मी के स्वागत का और बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकने का।
 

5. शत्रुता भुलाकर गले मिलें

होली 'दुश्मनी भूलने' का त्योहार है। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा है, तो इस दिन उसे गुलाल लगाकर पुरानी बातें खत्म करें। रिश्तों में सुधार न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और भाग्य में भी वृद्धि करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
