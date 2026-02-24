मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. काव्य-संसार
  4. Holika Dahan poem
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (16:45 IST)

हिन्दी कविता : होलिका दहन

Auspicious Holika Dahan
जलती अग्नि में सत्य की ज्योति,
अधर्म का हर रूप हुआ क्षीण।
भक्ति की शक्ति अमर हो उठी,
जग में गूंजा पावन नवीन।
 
होलिका की ज्वाला कहती है,
अहंकार सदा ही हारता है।
प्रह्लाद-सी अटूट आस्था,
हर संकट को पार करता है।
 
दहन हुआ अन्याय का देखो,
फूटी आशा की नई किरण।
मन के भीतर की कालिमा भी,
आज करे हम सब समर्पण।
 
राख नहीं यह केवल अग्नि की,
संस्कारों का है यह मान।
सत्य, प्रेम और विश्वास से,
जीवन हो उज्ज्वल, महान।
 
आओ मिलकर प्रण ये लें हम,
मन में न रहे कोई मलिनता।
होलिका दहन सिखलाए हमको,
जीते सदा प्रेम और विनम्रता।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नमक, थोड़ा ही सही पर हर जगह जरूरी

नमक, थोड़ा ही सही पर हर जगह जरूरीनमक— इसकी ज़रूरत हर जगह होती है। थोड़ा ही सही, पर यह ज़रूरी होता है। नमक और जायका भोजन में एक-दूसरे के पूरक हैं, वह भी संतुलित मात्रा में। न हो तो भी स्वाद फीका हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। दोनों ही स्थितियों में भोजन बेस्वाद हो जाता है।

होली पर लघुकथा: स्मृति के रंग

होली पर लघुकथा: स्मृति के रंगहोली की सुबह थी। आंगन में धूप ऐसे उतर आई थी मानो आकाश ने स्वयं गुलाल ओढ़ लिया हो। गली के बच्चे रंग और पिचकारियों के साथ दौड़ रहे थे, पर शर्मा जी के घर का दरवाज़ा अब भी आधा बंद था। अंदर, सत्तर वर्षीया सावित्री देवी चुपचाप चौकी पर बैठी थीं। सामने पीतल की थाली में सूखा...

Holi Essay: होलाष्टक, होलिका दहन और धुलेंड़ी पर हिन्दी में रोचक निबंध

Holi Essay: होलाष्टक, होलिका दहन और धुलेंड़ी पर हिन्दी में रोचक निबंधEssay on Holi: होलाष्टक, होलिका दहन और धुलेंड़ी भारतीय संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं, जो एकता, प्रेम, और भाईचारे का प्रतीक हैं। इन त्यौहारों का उद्देश्य न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय को मनाना है, बल्कि यह हमें अपने नकारात्मक विचारों और पुरानी घृणाओं को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करने का संदेश भी देते हैं।

चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्स

चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्सnatural skin remedies: सर्दी के दिनों में मौसम बदलने के साथ ही आपकी स्किन अपनी नमी खोने लगती है और महंगी क्रीम भी काम नहीं आतीं। अगर आप भी रूखी त्वचा और फटी एड़ियों से परेशान हैं, तो ये प्राकृतिक तरीके आपकी त्वचा में जान फूंक देंगे।

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूत

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूतDesi Superfoods: आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने आहार में कुछ विशेष सुपरफूड्स को शामिल करना चाहिए। ये सुपरफूड्स आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे आप न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं।

और भी वीडियो देखें

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

अविश्वास प्रस्ताव बनाम सब्सटेंसिव मोशन

अविश्वास प्रस्ताव बनाम सब्सटेंसिव मोशनयह भारत के संसदीय इतिहास की अत्यंत गंभीर स्थिति है जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है तो उसके समानांतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन। राहुल गांधी के विरुद्ध सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सब्सटेंसिव मोशन लाने की मांग की है।

क्या एलियंस हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हटाएंगे रहस्य से पर्दा, सामने आएंगी सीक्रेट फाइल्स

क्या एलियंस हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हटाएंगे रहस्य से पर्दा, सामने आएंगी सीक्रेट फाइल्सmystery of aliens will be revealed: अमेरिका में वहां के राष्ट्रपतियों के लिए एक विशेष विमान है 'एयर फ़ोर्स वन'। वर्तमान राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, अक्सर इसी विमान से यात्रा करते हैं और तब प्रायः पत्रकारों से बातचीत भी करते हैं। 19 फ़रवरी को, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया जाने की एक ऐसी ही उड़ान के समय ट्रंप ने साथ के पत्रकारों से कई दिलचस्प विषयों पर बात की

संत दादू दयाल जी कौन थे? उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था?

संत दादू दयाल जी कौन थे? उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था?Saint Dadu Dayal: संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में माना जाता है। वे भक्ति आंदोलन के उन महान संतों में गिने जाते हैं जिन्होंने जाति-पांति, धार्मिक भेदभाव और आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने प्रेम, समानता, भाईचारे और एकेश्वरवाद का संदेश दिया।

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीकाTurtle for prosperity and protection: वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में तांबा कछुआ और क्रिस्टल का कछुआ अत्यंत शुभ और शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। कछुआ प्राचीन काल से दीर्घायु, स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। आइए यहां जानते हैं अपनी मनोकामनानुसार सही कछुए का चुनाव कैसे करें...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com