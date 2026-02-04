बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. काव्य-संसार
  4. Love relation poem
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (16:02 IST)

प्रेरक कविता: तुम कमजोर नहीं हो

Relation poem
मैं जानता हूं
सोने की देहलीज के भीतर
कितनी काली रातें बसती हैं
जहां धन की चकाचौंध में
मानवता सबसे पहले मरती है
 
तुम्हारा दुख
किसी अभाव का नहीं
अपमान की उस निरंतर वर्षा का है
जो हर दिन
तुम्हारे मौन को भिगो देती है
 
जिस घर में
संबंधों का मूल्य सिक्कों से आंका जाए
वहां प्रेम
सबसे असहाय हो जाता है
और पति
केवल एक पद रह जाता है
संवेदना नहीं
 
पर सुनो 
तुम कमजोर नहीं हो
तुम्हारा सहना
कायरता नहीं
तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है
 
तुम्हारी आंखों में
अब भी उजाले की जिद है
तुम्हारे भीतर
अब भी एक स्त्री जीवित है
जो हार मानना नहीं जानती
 
मैं चाहता हूं
तुम स्वयं को दोषी मानना छोड़ो
किसी और की हीनता
तुम्हारा अपराध नहीं होती
 
जिस दिन
तुम अपने दुख को
अपनी नियति मानने से इनकार करोगी
उसी दिन
तुम्हारा जीवन
नई दिशा ले लेगा
 
सत्य तुम्हारे साथ है
छाया की तरह नहीं
बल्कि उस भरोसे की तरह
जो तुम्हें खड़ा होना सिखाए।
 
रोना यदि जरूरी हो
तो रो लो
पर टूट मत जाना
क्योंकि जो स्त्री
इतना सह सकती है
वह एक दिन
अपने लिए रास्ता भी बना लेती है
 
तुम्हारा जीवन
किसी के धन की दया पर नहीं
तुम्हारे साहस की शर्तों पर चलेगा
बस
खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना
 
सुनो
अब प्रश्न केवल सहने का नहीं
चुनने का है
रिश्तों की परछाईं
या अपने स्वाभिमान का सूर्य
 
मैं जानता हूं
यह निर्णय सरल नहीं
क्योंकि हर स्त्री को सिखाया गया है
रिश्ते बचाना पुण्य है
चाहे आत्मा ही क्यों न टूट जाए
 
पर सुनो
जो संबंध तुम्हें
हर दिन छोटा करता जाए
तुम्हारी गरिमा को
मोलभाव की वस्तु बना दे
वह संबंध नहीं
एक जंजीर होता है
 
तुम बाहर कैसे निकलोगी
यह किसी एक कदम का नाम नहीं
यह धीरे धीरे
अपने भीतर उठ खड़े होने की प्रक्रिया है।
 
पहले स्वयं से यह स्वीकार करो
कि पीड़ा तुम्हारी नियति नहीं
फिर किसी विश्वास योग्य आवाज को
अपने दुख का साक्षी बनाओ
मौन सबसे बड़ा शत्रु होता है।
 
डरो मत
आगे बढ़ो
कमजोर मत बनो
यह आत्मरक्षा का 
प्रथम साहस है
 
यदि रिश्ता
तुम्हें मनुष्य नहीं रहने देता
तो उसे निभाना धर्म नहीं
और यदि स्वाभिमान बचाने के लिए
कुछ दूरी आवश्यक हो
तो वह पलायन नहीं
स्वस्थ चयन है
 
याद रखना
जो तुम्हें सच में चाहता है
वह तुम्हारी चुप्पी नहीं
तुम्हारी मुस्कान का रक्षक बनेगा
 
मैं यह नहीं कहता
तुरंत सब छोड़ दो
मैं केवल इतना कहता हूं
अपने अस्तित्व को
आखिरी पायदान पर मत रखो
 
कभी कभी
रिश्ते छोड़ने से नहीं
अपने आप को बचाने से
जीवन आगे बढ़ता है
 
और जिस दिन
तुम अपने निर्णय को
अपराध नहीं समझोगी
उसी दिन
तुम सच में मुक्त हो जाओगी
 
देखना एक दिन 
सभी
तुम्हारे साथ होंगे
निर्णय में नहीं
बल्कि उस विश्वास में
कि तुम स्वयं को चुन सकती हो।

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में

अमीर लोगों की 8 आदतें जो बदल देंगी आपका जीवन | Money Mindset

अमीर लोगों की 8 आदतें जो बदल देंगी आपका जीवन | Money MindsetMeta Description: क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? जानें सफल और अमीर लोगों की वो 8 गुप्त आदतें और Money Mindset जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकती हैं।

ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ

ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभVastu tips for home: वास्तु शास्त्र के अनुसार 2026 में इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इन वास्तु टिप्स का पालन करने से न केवल घर में शांति बनी रहती है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और परिवारिक जीवन में भी बदलाव आएगा।

लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगम

लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगमभारतीय इतिहास में नारी शक्ति ने हर युग में समाज को दिशा दी है। अक्सर जब मैं जीवन की चुनौतियों और अपनी समस्याओं के सामने खड़ी होती हूं, तो मेरा मन प्रेरणा की खोज में इतिहास के पन्नों को पलटता है। वहां मुझे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली और वर्तमान के निकट मिलता है

परीक्षा, तनाव और विद्यार्थी : दबाव के बीच संतुलन की राह

परीक्षा, तनाव और विद्यार्थी : दबाव के बीच संतुलन की राहपरीक्षा, तनाव और वितनाव कोई शत्रु नहीं है। थोड़ी मात्रा में तनाव हमें सजग बनाता है, पर जब वह डर में बदल जाए, तब समस्या बनता है। तनाव कोई असामान्य स्थिति नहीं है। परीक्षा से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। समस्या तब होती है, जब तनाव डर का रूप ले लेता है अधिकांश विद्यार्थी यह मान लेते हैं कि परीक्षा में असफल...

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदे

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदेhealth benefits of Kiwi: कीवी एक ताजगी से भरपूर और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो विटामिन C, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स से समृद्ध होता है। हालांकि, जब बात डायबिटीज की आती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि किस फल का सेवन रक्त शर्करा पर कैसे प्रभाव डालता है।

और भी वीडियो देखें

Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी मेंValentines Day essay in Hindi: हर साल 14 फरवरी को प्रेमीजन वेलेंटाइन डे मनाते हैं। वेलेंटाइन डे को हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन की वास्तविक खूबसूरती यही है कि यह हमें यह सिखाता है कि प्यार और स्नेह से ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मिलती है।

प्रेरक कविता: तुम कमजोर नहीं हो

प्रेरक कविता: तुम कमजोर नहीं होमैं जानता हूं सोने की देहलीज के भीतर कितनी काली रातें बसती हैं जहां धन की चकाचौंध में मानवता सबसे पहले मरती है तुम्हारा दुख किसी अभाव का नहीं अपमान की उस निरंतर वर्षा का है जो हर दिन तुम्हारे मौन को भिगो देती है जिस घर में संबंधों का मूल्य सिक्कों से आंका जाए...

इन 10 तरह के लोगों से कभी उम्मीद न रखें, वरना जीवन में मिलेगा सिर्फ दुख

इन 10 तरह के लोगों से कभी उम्मीद न रखें, वरना जीवन में मिलेगा सिर्फ दुखजीवन का एक कड़वा सच यह है कि हमारी आधी से ज्यादा तकलीफों की वजह 'गलत लोगों से गलत उम्मीदें' होती हैं। आचार्य चाणक्य और मनोविज्ञान (Psychology) के अनुसार, कुछ ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जिनसे किसी भी परिस्थिति में मदद या ईमानदारी की उम्मीद रखना खुद को धोखे में रखने जैसा है। यहाँ उन लोगों की सूची दी गई है जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए या कम से कम उम्मीद शून्य रखनी चाहिए।

Maha Shivratri Nibandh: महाशिवरात्रि पर्व पर सर्वश्रेष्ठ हिन्दी निबंध

Maha Shivratri Nibandh: महाशिवरात्रि पर्व पर सर्वश्रेष्ठ हिन्दी निबंधMaha Shivratri Essay: भारत की सनातन संस्कृति में पर्व केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वे जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक अवसर होते हैं। इन्हीं दिव्य पर्वों में महाशिवरात्रि का स्थान अत्यंत पावन और विशिष्ट है। महाशिवरात्रि केवल पूजा-पाठ का दिन नहीं, बल्कि आत्मसंयम, साधना, तपस्या और चेतना के जागरण का पर्व है।

Cancer disease: कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव

Cancer disease: कैंसर के लक्षण, कारण और बचावCancer Awareness Hindi: दुनियाभर में कैंसर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 30% से 50% कैंसर के मामलों को स्वस्थ जीवनशैली और शुरुआती जांच से रोका जा सकता है। कैंसर के विरुद्ध जागरूकता का महत्व दर्शाते हुये इस लेख के माध्यम से यहां जानें कैंसर के शुरुआती लक्षण, कारण, उपाय और उपचार के बारे में....
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com