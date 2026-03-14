गुड़ीपड़वा, नवरात्रि और चेटीचंड त्योहार के 10 प्रमुख व्यंजन

Navratri Fruit Recipes: भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि (इस वर्ष 19 मार्च 2026) से गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और चेटीचंड का पर्व शुरू हो रहा है। ये त्यौहार न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि अपने विशिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाने जाते हैं।

1. पूरन पोली (Puran Poli) त्योहार: गुड़ी पड़वा (महाराष्ट्र) खासियत: यह चने की दाल और गुड़ के मिश्रण (पूरन) से भरी हुई एक मीठी रोटी है। इसे घी और 'कटाची आमटी' (दाल का पानी) के साथ परोसा जाता है। यह गुड़ी पड़वा का सबसे अनिवार्य व्यंजन है।

2. श्रीखंड (Shrikhand) त्योहार: गुड़ी पड़वा खासियत: गाढ़े दही (मस्का) को चीनी, केसर और इलायची के साथ फेंटकर बनाया जाता है। इसे अक्सर गरमा-गरम फूली हुई पूरियों के साथ खाया जाता है।

3. नीम और गुड़ का प्रसाद (Neem-Jaggery Prashad) त्योहार: गुड़ी पड़वा खासियत: यह केवल एक व्यंजन नहीं बल्कि औषधि है। इसमें कड़वे नीम के फूल, गुड़, इमली और नमक मिलाया जाता है, जो जीवन के सुख-दुख के संतुलन का प्रतीक है और रक्त को शुद्ध करता है।

4. सूजी का हलवा (Sooji Halwa) त्योहार: नवरात्रि (अष्टमी/नवमी) खासियत: चैत्र नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन के दौरान सूजी का देसी घी वाला हलवा बनाया जाता है, जिसे 'कड़ा प्रसाद' के रूप में माता को भोग लगाया जाता है।

5. सूखे काले चने (Sookhe Kale Chane) त्योहार: नवरात्रि खासियत: बिना प्याज-लहसुन के बनाए गए ये चटपटे काले चने हलवा और पूरी के साथ कन्या पूजन का मुख्य हिस्सा होते हैं।

6. साबूदाना खिचड़ी/वड़ा (Sabudana Khichdi/Vada) त्योहार: नवरात्रि (उपवास के लिए) खासियत: नवरात्रि के नौ दिनों के व्रत के दौरान साबूदाना सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। इसे मूंगफली और उबले आलू के साथ मिलाकर बनाया जाता है।

7. ताहिरी (Tahiri/Chawal) त्योहार: चेटीचंड (सिंधी नववर्ष) खासियत: यह सिंधी समुदाय का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। यह केसरिया रंग के मीठे चावल होते हैं जिनमें मेवे और इलायची का भरपूर उपयोग किया जाता है।

8. अखाणा / मीठो लोलो (Akahana/Lola) त्योहार: चेटीचंड खासियत: यह आटे और गुड़/चीनी से बनी एक मोटी मीठी रोटी (पराठा) है, जिसे चेटीचंड के उत्सव पर सिंधी परिवारों में विशेष रूप से बनाया जाता है।

9. फलाहारी पुरी (Falahari Puri) त्योहार: नवरात्रि विवरण: नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोग यह पुरी खाते हैं। इसे सिंघाड़े के आटे और आलू से तैयार किया जाता है। यह कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है।

10. खीर (Kheer) त्योहार: नवरात्रि, चेटीचंड, गुड़ीपड़वा विवरण: खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जो चावल, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स से बनती है। इसे त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जाता है और यह बहुत स्वादिष्ट होती है।