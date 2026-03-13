शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. Homemade vegetarian dishes without LPG
Written By WD Feature Desk

Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

LPG गैस के बिना शाकाहारी व्यंजन
Vegetarian recipes without LPG gas: आजकल हम सभी जानते हैं कि जीवन की रफ्तार के साथ-साथ ऊर्जा की खपत भी तेजी से बढ़ी है। खासकर रसोई में LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) का उपयोग आम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना गैस के शाकाहारी व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं?ALSO READ: गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट

तो आइए यहां जानते हैं LPG गैस के बिना 20 शाकाहारी व्यंजन बनाने की विधियां...
 

1. पनीर टिक्का (तंदूरी)

 
विधि:
 
* पनीर के टुकड़ों को दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और मसालों के मिश्रण में 30 मिनट तक मेरिनेट करें।
* फिर इन पनीर के टुकड़ों को ओवन में 180°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें।
* तंदूरी पनीर टिक्का तैयार है, इसे चटनी के साथ सर्व करें।
 

2. फलाहार (फल, दही, ड्राई फ्रूट्स)

 
विधि:
 
* अलग-अलग ताजे फल जैसे सेब, केले, अंगूर काट लें।
* इनमें दही और ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, अखरोट) डालकर मिक्स करें।
* स्वाद के लिए शहद या चीनी भी डाल सकते हैं।
 

3. पानीपुरी

 
विधि:
 
* पानीपुरी के गोलगप्पे को बाजार से ले आइए।
* उबले हुए आलू, चने और मसालों को मिला लें।
* फिर तैयार की हुई ताजगी से पानी (पुदीना, इमली चटनी) डालकर पानीपुरी सर्व करें।
 

4. दही वड़ा

 
विधि:
 
* उड़द दाल को रात भर भिगोकर पीस लें।
* छोटी-छोटी वड़ियां बना कर उन्हें गर्म पानी में डालें।
* फिर दही, चटनी, और मसालों के साथ परोसें।
 
5. सेंवई की खीर
 
विधि:
 
* सेंवई को घी में हल्का सा सेंकें।
* फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर उबालें।
* खीर गाढ़ी होने तक पकाएं और फिर ठंडा होने पर सर्व करें।
 

6. पनीर सैंडविच

 
विधि:
 
* ब्रेड स्लाइस पर पनीर और हरी चटनी लगाएं।
* पनीर और अन्य सब्जियों (टमाटर, खीरा, प्याज) के साथ सैंडविच तैयार करें।
* इस सैंडविच को ओवन में 5 मिनट तक बेक कर सकते हैं।
 

7. चटनी (पुदीना, धनिया, इमली)

 
विधि:
 
* पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, और लहसुन को मिक्सर में पीसकर चटनी तैयार करें।
* स्वाद अनुसार नमक और चीनी डालकर उसे सर्व करें।
 

8. स्वीट कॉर्न सूप (बिना गैस के)

 
विधि:
 
* स्वीट कॉर्न को उबाल लें।
* इसे टमाटर, प्याज, और मसालों के साथ मिक्सर में पीस लें।
* फिर ठंडा करके सूप तैयार करें और सर्व करें।
 

9. फल और नारियल का शेक

 
विधि:
 
* ताजे फल (केला, पपीता) और नारियल के दूध को मिक्सर में डालकर शेक बनाएं।
* उसमें शहद और बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।
 

10. मिल्कशेक (चॉकलेट, केले, स्ट्रॉबेरी)

 
विधि:
 
* दूध, चॉकलेट सिरप (या केले/स्ट्रॉबेरी) और चीनी को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें।
* फिर ठंडा करके सर्व करें।
 

11. गाजर का हलवा (ओवन में)

 
विधि:
 
* गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लें।
* इसे ओवन में बेक करने के लिए 180°C पर 20-25 मिनट तक पकाएं।
* फिर दूध और चीनी डालकर और बेक करें।
* हलवा तैयार है!
 

12. आलू-मटर की चाट

 
विधि:
 
* उबले हुए आलू और मटर को एक साथ मिला लें।
 

13. टोफू टिक्का

 
विधि:
 
* टोफू के टुकड़ों को दही और मसालों में 15-20 मिनट तक मेरिनेट करें।
* ओवन में 200°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें।
* टोफू टिक्का तैयार है!

 

14. दही और आम का रायता

 
विधि:
 
* ताजे आम को काटकर उसमें दही और मसालों का मिश्रण डालें।
* कुछ समय के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करें और सर्व करें।
 

15. फल चाट

 
विधि:
 
* ताजे फल सेब, अनानास, पपीता, तरबूज, नारंगी काटकर मिक्स करें।
* फिर इसमें चाट मसाला और नींबू का रस डालकर चाट तैयार करें।
 

16. कद्दू का हलवा (ओवन में)

 
विधि:
 
* कद्दू को कद्दूकस करके ओवन में बेक करें।
* फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर और पकाएं।
* हलवा तैयार है!
 

17. पॉपकॉर्न

 
विधि:
 
* मक्का के दानों को माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखें।
* फिर स्वाद अनुसार नमक और मक्खन डालकर परोसें।
 

18. खजूर और अखरोट की बर्फी

 
विधि:
 
* खजूर और अखरोट को एक साथ पीस लें।
* फिर इस मिश्रण को एक प्लेट में दबाकर बर्फी बना लें।
* ठंडा होने पर काट कर सर्व करें।

 

19. वेजिटेबल समोसा (फ्राई करके)

 
विधि:
 
* समोसा पत्तियां तैयार करें और उबली हुई सब्जियां भरकर बंद कर लें।
* इन्हें ओवन में या एयर फ्रायर में सेंक सकते हैं।
 

20. कुल्फी (फ्रीजर में सेट होने वाली)

 
विधि:
 
* दूध और चीनी को अच्छे से मिलाकर उसमें कटे हुए फल या ड्राई फ्रूट्स डालें।
* फिर इस मिश्रण को कुल्फी सांचा में डालकर फ्रीजर में 4-6 घंटे तक सेट होने दें।
* ठंडी कुल्फी तैयार है!
 
इन भारतीय व्यंजनों को बिना LPG गैस के तैयार किया जा सकता है, और ये आपके घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं।ALSO READ: यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिश

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गर्मियों में आइस एप्पल खाने के फायदे, जानें क्यों कहलाता है सुपरफ्रूट

गर्मियों में आइस एप्पल खाने के फायदे, जानें क्यों कहलाता है सुपरफ्रूटIce Apple Benefits In Summer: गर्मियों का मौसम शरीर से ऊर्जा को तेजी से खींच लेता है। पसीना, थकान, चिड़चिड़ापन, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में शरीर को ठंडक पहुंचाने और हाइड्रेट रखने वाले प्राकृतिक विकल्पों की जरूरत होती है। आइस एप्पल या ताड़गोला (Ice Apple/Tadgola)

आम का रस और कैरी पना, दोनों साथ में पीने से क्या होता है?

आम का रस और कैरी पना, दोनों साथ में पीने से क्या होता है?Aamras And Aam Panna: गर्मी का मौसम आते ही आम की बहार छा जाती है। हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर में आम का रस और कच्चे आम से बना केरी पना बड़े चाव से पीया जाता है। दोनों ही पेय स्वाद में लाजवाब, ठंडक देने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं।

गर्मी के दिनों में फैशन में हैं यह कपड़े, आप भी ट्राय करना ना भूलें

गर्मी के दिनों में फैशन में हैं यह कपड़े, आप भी ट्राय करना ना भूलेंTrending summer outfits : फैब्रिक का मतलब कपड़ा या वस्त्र होता है। गर्मी के दिनों में यह किसी भी प्रकार के मुलायम सामग्री से बने होते हैं, जो खासकर समय के दिनों में सभी पहनना पसंद करते हैं। अत: फैब्रिक शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के धागों, जैसे कि सूत, रेशम, या सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो हम गर्मी में पहनना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं यहां...

क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना बढ़ा सकता है अस्थमा का खतरा?

क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना बढ़ा सकता है अस्थमा का खतरा?Is ice cream bad for asthma: गर्मियों का मौसम आते ही आइसक्रीम की याद हर किसी को सताने लगती है। ठंडी-ठंडी, मीठी-मीठी आइसक्रीम किसे पसंद नहीं? लेकिन अगर आपको अस्थमा है, तो क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना आपके लिए सेफ है?

कैंसर शरीर में कैसे फैलता है? जर्मन रिसर्च टीम ने किया नया खुलासा

कैंसर शरीर में कैसे फैलता है? जर्मन रिसर्च टीम ने किया नया खुलासाCancer Research in Germany: कैंसर शरीर में उस तरह नहीं फैलता, जैसा माना जाता है कैंसर के प्रसंग में मेटास्टेसिस प्राथमिक ट्यूमर से उत्पन्न होने वाले द्वितीयक ट्यूमर (अर्बुद) होते हैं। मेटास्टेसिस (Metastasis) वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से हटकर, रक्तप्रवाह या लसीका प्रणाली के माध्यम से, शरीर के अन्य अंगों में फैलती हैं और वहां नए (secondary) ट्यूमर बनाती हैं।

और भी वीडियो देखें

Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजनGas-free cooking methods for vegans: यहां 20 शाकाहारी व्यंजन दिए गए हैं जिन्हें आप LPG गैस के बिना बना सकते हैं। ये रेसिपीज बिना चूल्हे के तैयार की जा सकती हैं, और इनमें से कई रेसिपीज फ्रिज, ओवन, स्टीमर, और मिक्सर के माध्यम से बन सकती हैं।

गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट

गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट7 Alternatives to LPG Gas: भारत में 70 साल पहले कौनसी गैस हुआ करती थी, लोग पारंपरिक विकल्प का ही उपयोग करते थे। हालांकि आजकल लकड़ी या कोयले के अलाव भी बहुत सारे विकल्प है। LPG गैस महंगी होने पर खाना पकाने के लिए क्या करें? जानिए LPG के अलावा 7 सस्ते और आसान विकल्प, जिनसे कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं खाना।

Rani Avanti Bai Lodhi: 20 मार्च, रानी अवंति बाई बलिदान दिवस, जानें 5 खास बातें

Rani Avanti Bai Lodhi: 20 मार्च, रानी अवंति बाई बलिदान दिवस, जानें 5 खास बातेंRani Avanti Bai Lodhi: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने अपने साहस और बलिदान से देश को आजादी की राह दिखाई। ऐसी ही महान वीरांगना थीं रानी अवंति बाई लोधी, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

घर में यदि गैस और इंडक्शन दोनों नहीं है, तो इन 5 आसान तरीकों से फटाफट पकेगा खाना

घर में यदि गैस और इंडक्शन दोनों नहीं है, तो इन 5 आसान तरीकों से फटाफट पकेगा खानाElectric cooking tips: अक्सर रसोई गैस खत्म होने पर हम सबसे पहले इंडक्शन (Induction) के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर बिजली न हो या इंडक्शन उपलब्ध न हो, तो भी हमारे पास ऐसे कई स्मार्ट जुगाड़ और आधुनिक विकल्प मौजूद हैं जिनसे खाना फटाफट तैयार हो सकता है।

यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिश

यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिशWithout LPG Cooking Tips: आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में रसोई गैस (LPG) का अचानक खत्म हो जाना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं लगता। खासकर तब, जब आपको जोरों की भूख लगी हो या सुबह के वक्त दफ्तर और स्कूल जाने की जल्दी हो। आइए जानते हैं इस परेशानी का इलाज कैसे करें?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com