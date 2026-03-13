Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

तो आइए यहां जानते हैं LPG गैस के बिना 20 शाकाहारी व्यंजन बनाने की विधियां...

1. पनीर टिक्का (तंदूरी)

विधि:

* पनीर के टुकड़ों को दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और मसालों के मिश्रण में 30 मिनट तक मेरिनेट करें।

* फिर इन पनीर के टुकड़ों को ओवन में 180°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें।

* तंदूरी पनीर टिक्का तैयार है, इसे चटनी के साथ सर्व करें।

2. फलाहार (फल, दही, ड्राई फ्रूट्स)

विधि:

* अलग-अलग ताजे फल जैसे सेब, केले, अंगूर काट लें।

* इनमें दही और ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, अखरोट) डालकर मिक्स करें।

* स्वाद के लिए शहद या चीनी भी डाल सकते हैं।

3. पानीपुरी

विधि:

* पानीपुरी के गोलगप्पे को बाजार से ले आइए।

* उबले हुए आलू, चने और मसालों को मिला लें।

* फिर तैयार की हुई ताजगी से पानी (पुदीना, इमली चटनी) डालकर पानीपुरी सर्व करें।

4. दही वड़ा

विधि:

* उड़द दाल को रात भर भिगोकर पीस लें।

* छोटी-छोटी वड़ियां बना कर उन्हें गर्म पानी में डालें।

* फिर दही, चटनी, और मसालों के साथ परोसें।

5. सेंवई की खीर

विधि:

* सेंवई को घी में हल्का सा सेंकें।

* फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर उबालें।

* खीर गाढ़ी होने तक पकाएं और फिर ठंडा होने पर सर्व करें।

6. पनीर सैंडविच

विधि:

* ब्रेड स्लाइस पर पनीर और हरी चटनी लगाएं।

* पनीर और अन्य सब्जियों (टमाटर, खीरा, प्याज) के साथ सैंडविच तैयार करें।

* इस सैंडविच को ओवन में 5 मिनट तक बेक कर सकते हैं।

7. चटनी (पुदीना, धनिया, इमली)

विधि:

* पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, और लहसुन को मिक्सर में पीसकर चटनी तैयार करें।

* स्वाद अनुसार नमक और चीनी डालकर उसे सर्व करें।

8. स्वीट कॉर्न सूप (बिना गैस के)

विधि:

* स्वीट कॉर्न को उबाल लें।

* इसे टमाटर, प्याज, और मसालों के साथ मिक्सर में पीस लें।

* फिर ठंडा करके सूप तैयार करें और सर्व करें।

9. फल और नारियल का शेक

विधि:

* ताजे फल (केला, पपीता) और नारियल के दूध को मिक्सर में डालकर शेक बनाएं।

* उसमें शहद और बर्फ डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।

10. मिल्कशेक (चॉकलेट, केले, स्ट्रॉबेरी)

विधि:

* दूध, चॉकलेट सिरप (या केले/स्ट्रॉबेरी) और चीनी को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करें।

* फिर ठंडा करके सर्व करें।

11. गाजर का हलवा (ओवन में)

विधि:

* गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लें।

* इसे ओवन में बेक करने के लिए 180°C पर 20-25 मिनट तक पकाएं।

* फिर दूध और चीनी डालकर और बेक करें।

* हलवा तैयार है!

12. आलू-मटर की चाट

विधि:

* उबले हुए आलू और मटर को एक साथ मिला लें।

13. टोफू टिक्का

विधि:

* टोफू के टुकड़ों को दही और मसालों में 15-20 मिनट तक मेरिनेट करें।

* ओवन में 200°C पर 10-15 मिनट तक बेक करें।

* टोफू टिक्का तैयार है!

14. दही और आम का रायता

विधि:

* ताजे आम को काटकर उसमें दही और मसालों का मिश्रण डालें।

* कुछ समय के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करें और सर्व करें।

15. फल चाट

विधि:

* ताजे फल सेब, अनानास, पपीता, तरबूज, नारंगी काटकर मिक्स करें।

* फिर इसमें चाट मसाला और नींबू का रस डालकर चाट तैयार करें।

16. कद्दू का हलवा (ओवन में)

विधि:

* कद्दू को कद्दूकस करके ओवन में बेक करें।

* फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची डालकर और पकाएं।

* हलवा तैयार है!

17. पॉपकॉर्न

विधि:

* मक्का के दानों को माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाने के लिए रखें।

* फिर स्वाद अनुसार नमक और मक्खन डालकर परोसें।

18. खजूर और अखरोट की बर्फी

विधि:

* खजूर और अखरोट को एक साथ पीस लें।

* फिर इस मिश्रण को एक प्लेट में दबाकर बर्फी बना लें।

* ठंडा होने पर काट कर सर्व करें।

19. वेजिटेबल समोसा (फ्राई करके)

विधि:

* समोसा पत्तियां तैयार करें और उबली हुई सब्जियां भरकर बंद कर लें।

* इन्हें ओवन में या एयर फ्रायर में सेंक सकते हैं।

20. कुल्फी (फ्रीजर में सेट होने वाली)

विधि:

* दूध और चीनी को अच्छे से मिलाकर उसमें कटे हुए फल या ड्राई फ्रूट्स डालें।

* फिर इस मिश्रण को कुल्फी सांचा में डालकर फ्रीजर में 4-6 घंटे तक सेट होने दें।

* ठंडी कुल्फी तैयार है!