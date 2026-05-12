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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान

हेल्थ से संबंधित आयुर्वेदिक पेय, समर डाइट प्लान के अंतर्गत भोजन की जानकारी देता फोटो
stay cool in summer: आयुर्वेद के अनुसार, ज्येष्ठ की भीषण गर्मी और नौतपा के दौरान शरीर में 'पित्त' दोष बढ़ जाता है। इसे शांत करने के लिए 'शीतवीर्य' यानी ठंडी तासीर वाले आहार और विहार की आवश्यकता होती है। यहां गर्मी से लड़ने के लिए प्रभावी आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान दिया गया है:ALSO READ: Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षक
 
1. सर्वोत्तम आयुर्वेदिक पेय (Ayurvedic Drinks)
2. आदर्श समर डाइट प्लान (Diet Plan)
3. आयुर्वेद के अनुसार कुछ 'खास' टिप्स
 

1. सर्वोत्तम आयुर्वेदिक पेय (Ayurvedic Drinks)

ये पेय न केवल प्यास बुझाते हैं, बल्कि शरीर को भीतर से ठंडा रखते हैं:
 
आम पन्ना: कच्चे आम को उबालकर बनाया गया यह पेय 'लू' का काल है। यह विटामिन C और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है।
 
बेल का शरबत: बेल (Stone Apple) पेट की गर्मी को शांत करता है और पाचन तंत्र को लू से बचाता है।
 
चंदन और खस का शरबत: चंदन और खस की तासीर अत्यंत ठंडी होती है। यह घमौरियों और शरीर की जलन को कम करता है।
 
मिश्री-सौंफ का पानी: रात भर सौंफ को पानी में भिगो दें, सुबह मिश्री मिलाकर छानकर पिएं। यह आंखों की जलन और एसिडिटी के लिए रामबाण है।
 
ताजा मट्ठा (छाछ): आयुर्वेद में मट्ठे को 'धरती का अमृत' कहा गया है। इसमें थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से पाचन सुधरता है।ALSO READ: Summer Food: समर स्पेशल सत्तू के 5 हेल्दी और स्वादिष्ट व्यंजन
 

2. आदर्श समर डाइट प्लान (Diet Plan)

गर्मी में आपका भोजन 'हल्का, ताजा और जलयुक्त' होना चाहिए।
 

सुबह का समय (7:00 AM - 9:00 AM)

रात भर भीगे हुए बादाम या किशमिश से दिन की शुरुआत करें।
 
नाश्ते में जौ का दलिया, पोहा या ताजे फलों का सेवन करें। जौ (Barley) शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सर्वश्रेष्ठ अनाज है।
 

दोपहर का भोजन (12:00 PM - 1:30 PM)

भोजन में लौकी, तोरई, टिंडा और कद्दू जैसी पानी वाली सब्जियां शामिल करें।
 
दाल में मूंग की दाल का प्रयोग करें क्योंकि यह सबसे सुपाच्य होती है।
 
गेहूं की रोटी में थोड़ा जौ का आटा मिलाकर खाएं।
 
खाने के साथ खीरा और ककड़ी का सलाद अवश्य लें।
 

शाम का नाश्ता (4:00 PM - 5:00 PM)

नारियल पानी या मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा या अंगूर लें।
 
तली-भुनी चीजों की जगह सत्तू का शरबत पिएं।

 

रात का भोजन (7:30 PM - 8:30 PM)

रात का खाना बहुत हल्का रखें। मूंग की दाल की खिचड़ी या दलिया सबसे अच्छा विकल्प है।
 
सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच गुलकंद मिलाकर पिएं। यह गहरी नींद लाने और पित्त शांत करने में मदद करता है।
 

आयुर्वेद के अनुसार कुछ 'खास' टिप्स

मिट्टी के घड़े का पानी: फ्रिज के बर्फ जैसे ठंडे पानी के बजाय मटके का पानी पिएं। यह प्राकृतिक रूप से शीतल और क्षारीय (Alkaline) होता है।
 
विरुद्ध आहार से बचें: जैसे दूध के साथ नमक या खट्टे फल न लें। इससे स्किन एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है।
 
मसालों पर नियंत्रण: लाल मिर्च, लहसुन और अदरक का प्रयोग कम करें। इनके स्थान पर धनिया, पुदीना और हरी इलायची का प्रयोग बढ़ाएं।
 
याद रखें: आयुर्वेद कहता है कि 'जैसा अन्न, वैसा मन'। अत्यधिक गर्मी में शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए शीतल आहार बहुत जरूरी है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Summer drinks recipe: घर पर बनाएं प्री-मिक्स से मिनटों में तैयार करें ये खास 5 कूल-कूल ड्रिंक्स
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