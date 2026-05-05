Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियां

Precautions for Heat Exhaustion: इस बार नौतपा (Nautapa) की शुरुआत 25 मई 2026 से हो रही है तथा नौतपा की समाप्ति 2 जून 2026 को होगी। नौतपा, जिसे अक्सर गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान और उमस के कारण देखा जाता है, हमारे शरीर और सेहत पर कई तरह के असर डाल सकता है। यह एक सामान्य मौसम संबंधी स्थिति है, लेकिन अगर समय रहते सावधानियां नहीं बरती जाएं तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। नौतपा का मुख्य कारण शरीर का अत्यधिक पसीना, निर्जलीकरण, और इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन होता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों में यह अधिक खतरनाक साबित हो सकता है।ALSO READ: सफर में गर्मी से बचना है? अपनाएं ये 5 आसान देसी उपाय, नहीं होगा हीट स्ट्रोक इस बार नौतपा (Nautapa) की शुरुआत 25 मई 2026 से हो रही है तथा नौतपा की समाप्ति 2 जून 2026 को होगी। नौतपा, जिसे अक्सर गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान और उमस के कारण देखा जाता है, हमारे शरीर और सेहत पर कई तरह के असर डाल सकता है। यह एक सामान्य मौसम संबंधी स्थिति है, लेकिन अगर समय रहते सावधानियां नहीं बरती जाएं तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। नौतपा का मुख्य कारण शरीर का अत्यधिक पसीना, निर्जलीकरण, और इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन होता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों में यह अधिक खतरनाक साबित हो सकता है।

इसलिए नौतपा के दौरान सही सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। इसमें खाने-पीने की आदतों, पानी की मात्रा, ठंडक बनाए रखने और शरीर को थकान से बचाने की टिप्स शामिल हैं। इस लेख में हम आपको नौतपा से जुड़े प्रमुख उपाय बताएंगे...

नौतपा के लिए 10 जरूरी सावधानियां

1. भरपूर पानी पिएं: प्यास न लगने पर भी थोड़े-थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें। शरीर में नमी बनाए रखने के लिए यह सबसे प्राथमिक नियम है।

2. तरल पदार्थों का सेवन: डाइट में छाछ/ मट्ठा, नींबू पानी, नारियल पानी, बेल का शरबत और आम पन्ना शामिल करें। ये प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं।

3. धूप से बचाव: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। यदि निकलना जरूरी हो, तो सिर को कपड़े या टोपी से ढंककर रखें और छाते का प्रयोग करें।

4. सूती कपड़े पहनें: गहरे रंग और सिंथेटिक कपड़ों के बजाय हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। यह पसीना सोखने और शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

5. एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाएं: शरीर के तापमान में अचानक बदलाव (AC की ठंडक से सीधे लू में जाना) से 'तापीय आघात' यानी Thermal Shock लग सकता है, जिससे बुखार या सर्दी-जुकाम हो सकता है।

6. लू के लक्षणों को पहचानें: यदि चक्कर आना, अत्यधिक सिरदर्द, उल्टी या तेज बुखार महसूस हो, तो तुरंत ठंडी जगह पर आराम करें और डॉक्टर से संपर्क करें।

7. खाली पेट बाहर न जाएं: तेज धूप में कभी भी खाली पेट न निकलें। घर से निकलने से पहले कुछ खाकर और पर्याप्त पानी पीकर ही बाहर जाएं।

8. आंखों और त्वचा का ध्यान: बाहर जाते समय सनग्लासेस पहनें और सनस्क्रीन का प्रयोग करें ताकि सनबर्न से बचाव हो सके।

9. हल्का और ताजा भोजन: गर्मी में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए गरिष्ठ, तला-भुना या बासी भोजन न करें। खीरा, ककड़ी, तरबूज और लौकी जैसी पानी से भरपूर सब्जियों का सेवन करें।

10. कैफीन और शराब से दूरी: चाय, कॉफी और शराब का सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर को डीहाइड्रेट यानी पानी की कमी करते हैं।

घरेलू नुस्खा: नौतपा के दौरान बाहर जाते समय अपनी जेब में एक छोटा कच्चा प्याज रखना पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि प्याज शरीर की गर्मी को सोख लेता है और लू से बचाने में मदद करता है।

सावधानी: अगर आपको घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें क्योंकि उन्हें लू लगने का खतरा सबसे अधिक होता है।