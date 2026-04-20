Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षक

यहां हैं लू से बचाने वाले आपके 5 सबसे भरोसेमंद रक्षक:

1. कच्चे आम का पन्ना

उत्तर भारत में लू का सबसे प्रसिद्ध इलाज 'आम पन्ना' है। यह विटामिन-C और आयरन से भरपूर होता है।

फायदा: कच्चे आम को भूनकर या उबालकर बनाया गया यह शरबत शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखता है और लू लगने पर तुरंत राहत देता है।

प्रो टिप: इसमें काला नमक और पुदीना जरूर डालें, यह पाचन में भी मदद करता है।

2. सत्तू का शरबत

बिहार और यूपी की शान 'सत्तू' को गरीबों का बादाम कहा जाता है। भुने हुए चने से बना यह पाउडर पानी में घोलकर पिया जाता है।

गर्मी के ऊर्जावान: सत्तू की तासीर बहुत ठंडी होती है। यह न केवल शरीर का तापमान कम करता है, बल्कि आपको दिनभर ऊर्जावान (Energetic) भी रखता है।

कैसे पिएं: इसे नमकीन (प्याज और जीरा डालकर) या मीठा (गुड़ के साथ) दोनों तरह से पी सकते हैं।

3. बेल का शरबत

बेल (Wood Apple) का फल गर्मियों में ही आता है क्योंकि प्रकृति जानती है कि हमें इसकी जरूरत कब है।

क्यों है खास: यह पेट की गर्मी को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह फाइबर से भरपूर है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर कर लू के असर को कम करता है।

सावधानी: बेल के शरबत को हमेशा ताजा पिएं और इसमें ज्यादा चीनी न मिलाएं।

4. पुदीना और नींबू का पानी

यह दिखने में साधारण है, लेकिन इसका असर जादुई है। पुदीना स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडा (Cooling Effect) रखने का काम करता है।

क्यों है खास: नींबू विटामिन-C देता है और पुदीना शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह खून को साफ करने और त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है।

बनाने का तरीका: ताजे पुदीने के पत्तों को पीसकर नींबू पानी में मिलाएं और थोड़ा सा भुना जीरा डालें।

5. जलजीरा

मसालेदार और चटपटा जलजीरा केवल स्वाद के लिए नहीं है। इसमें मौजूद हींग, अदरक और काला नमक गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं।

सेहत में कितना फायदेमंद: यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में होने वाली मतली (Nausea) या भारीपन को दूर करता है।

टिप: इसे खाने से आधा घंटा पहले पिएं, यह भूख भी बढ़ाता है और शरीर को अंदर से ठंडा भी करता है।

लू से बचने के 3 अचूक नियम:

खाली पेट बाहर न निकलें: हमेशा कुछ खाकर और पानी पीकर ही धूप में जाएं।

मिश्री का प्रयोग: इन ड्रिंक्स में सफेद चीनी की जगह 'धागे वाली मिश्री' का इस्तेमाल करें, इसकी तासीर अधिक ठंडी होती है।

मिट्टी का घड़ा: कोशिश करें कि इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए मिट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करें।