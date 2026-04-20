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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : सोमवार, 20 अप्रैल 2026 (10:17 IST)

Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षक

देसी ड्रिंक्स का फोटो
Summer Health Care: भीषण गर्मी और चलती हुई गर्म हवाएं (लू) शरीर की नमी सोख लेती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बाजार के महंगे एनर्जी ड्रिंक्स के बजाय, हमारे भारत के ये 5 पारंपरिक 'देसी ड्रिंक्स' प्रकृति का वरदान हैं जो आपको अंदर से 180°C की तपिश में भी शीतल रखेंगे।ALSO READ: Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स
 

यहां हैं लू से बचाने वाले आपके 5 सबसे भरोसेमंद रक्षक:

 

1. कच्चे आम का पन्ना

उत्तर भारत में लू का सबसे प्रसिद्ध इलाज 'आम पन्ना' है। यह विटामिन-C और आयरन से भरपूर होता है।
 
फायदा: कच्चे आम को भूनकर या उबालकर बनाया गया यह शरबत शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखता है और लू लगने पर तुरंत राहत देता है।
 
प्रो टिप: इसमें काला नमक और पुदीना जरूर डालें, यह पाचन में भी मदद करता है।
 

2. सत्तू का शरबत

बिहार और यूपी की शान 'सत्तू' को गरीबों का बादाम कहा जाता है। भुने हुए चने से बना यह पाउडर पानी में घोलकर पिया जाता है।
 
गर्मी के ऊर्जावान: सत्तू की तासीर बहुत ठंडी होती है। यह न केवल शरीर का तापमान कम करता है, बल्कि आपको दिनभर ऊर्जावान (Energetic) भी रखता है।
 
कैसे पिएं: इसे नमकीन (प्याज और जीरा डालकर) या मीठा (गुड़ के साथ) दोनों तरह से पी सकते हैं।
 

3. बेल का शरबत

बेल (Wood Apple) का फल गर्मियों में ही आता है क्योंकि प्रकृति जानती है कि हमें इसकी जरूरत कब है।
 
क्यों है खास: यह पेट की गर्मी को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह फाइबर से भरपूर है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर कर लू के असर को कम करता है।
 
सावधानी: बेल के शरबत को हमेशा ताजा पिएं और इसमें ज्यादा चीनी न मिलाएं।
 

4. पुदीना और नींबू का पानी

यह दिखने में साधारण है, लेकिन इसका असर जादुई है। पुदीना स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडा (Cooling Effect) रखने का काम करता है।
 
क्यों है खास: नींबू विटामिन-C देता है और पुदीना शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह खून को साफ करने और त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है।
 
बनाने का तरीका: ताजे पुदीने के पत्तों को पीसकर नींबू पानी में मिलाएं और थोड़ा सा भुना जीरा डालें।
 

5. जलजीरा

मसालेदार और चटपटा जलजीरा केवल स्वाद के लिए नहीं है। इसमें मौजूद हींग, अदरक और काला नमक गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं।
 
सेहत में कितना फायदेमंद: यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में होने वाली मतली (Nausea) या भारीपन को दूर करता है।
 
टिप: इसे खाने से आधा घंटा पहले पिएं, यह भूख भी बढ़ाता है और शरीर को अंदर से ठंडा भी करता है।
 

लू से बचने के 3 अचूक नियम:

खाली पेट बाहर न निकलें: हमेशा कुछ खाकर और पानी पीकर ही धूप में जाएं।
 
मिश्री का प्रयोग: इन ड्रिंक्स में सफेद चीनी की जगह 'धागे वाली मिश्री' का इस्तेमाल करें, इसकी तासीर अधिक ठंडी होती है।
 
मिट्टी का घड़ा: कोशिश करें कि इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए मिट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: गर्मी में बेहतरीन स्वादिष्‍ट आम रस कैसे बनाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप विधि और खास कुकिंग टिप्स
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