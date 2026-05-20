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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : बुधवार, 20 मई 2026 (14:20 IST)

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकून

A woman practicing Pranayama in the picture.
भयंकर गर्मी और बढ़ते तापमान से न सिर्फ त्वचा झुलसती है, बल्कि शरीर का आंतरिक तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे में केवल बाहर से खुद को ठंडा रखना काफी नहीं है। योग में कुछ ऐसे विशेष प्राणायाम बताए गए हैं, जो आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से अंदर से एसी (AC) जैसी ठंडक का अहसास करा सकते हैं। आइए जानते हैं गर्मी को मात देने वाले 3 सबसे असरदार प्राणायामों के बारे में।
 

1. शीतली प्राणायाम (Sheetali Pranayama)

यह प्राणायाम शरीर के तापमान को तुरंत कम करने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है।
कैसे करें:
सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें।
अपनी जीभ को बाहर निकालें और उसे दोनों किनारों से मोड़कर एक 'नली' (Tube) का आकार दें।
अब इस नली जैसी बनी जीभ के माध्यम से गहरी सांस अंदर खींचें। आपको मुंह में ठंडक महसूस होगी।
मुंह बंद करें और नाक के जरिए धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें।
अवधि: इसे रोजाना 15 से 20 बार दोहराएं।
 

2. शीतकारी प्राणायाम (Sitkari Pranayama)

जिन लोगों को जीभ मोड़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए शीतकारी प्राणायाम एक बेहतरीन विकल्प है।
कैसे करें:
अपने ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में मिला लें (भींच लें)।
होंठों को फैलाएं ताकि दांत दिखाई दें।
अब दांतों के बीच के गैप से 'सी-सी' की आवाज करते हुए सांस अंदर खींचें।
सांस अंदर लेने के बाद मुंह बंद करें और नाक से सांस छोड़ें।
अवधि: इसे भी 10 से 15 बार करें।

3. चंद्रभेदी प्राणायाम (Chandrabhedi Pranayama)

हमारा बायां नथुना (Left Nostril) 'चंद्र नाड़ी' से जुड़ा होता है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है।
कैसे करें:
आराम से बैठें और दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नथुने (Right Nostril) को बंद करें।
अब बाएं नथुने (Left Nostril) से गहरी सांस अंदर लें।
इसके बाद बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दें।
ध्यान रहे, हर बार सांस सिर्फ बाएं से लेनी है और दाएं से छोड़नी है।
अवधि: इसे 3 से 5 मिनट तक दोहराएं।
 

इन प्राणायामों के मुख्य लाभ

तापमान नियंत्रण: यह शरीर की आंतरिक गर्मी और पित्त को शांत करता है।
मानसिक शांति: गर्मी के कारण होने वाले तनाव, चिड़चिड़ेपन और गुस्से को कम करता है।
त्वचा के लिए वरदान: खून को साफ करता है, जिससे गर्मी में होने वाले मुंहासे और घमौरियां ठीक होती हैं।
ब्लड प्रेशर: हाई ब्लड प्रेशर (High BP) के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है।
 

महत्वपूर्ण सावधानियां (किसे नहीं करना चाहिए?)

लो बीपी के मरीज: जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है, वे इन प्राणायामों को न करें क्योंकि ये बीपी को और कम कर सकते हैं।
सर्दी-खांसी होने पर: यदि आपको कफ, अस्थमा, सर्दी या साइनस की समस्या है, तो गर्मी में भी इसे करने से बचें।
सही समय: इसे हमेशा खाली पेट, सुबह या शाम के वक्त ठंडी जगह पर बैठकर करें। तेज धूप में बैठकर इसे न करें।
 
निष्कर्ष: इस गर्मियों में कूल-कूल रहने के लिए इन प्राणायामों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पीते रहें!
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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