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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : शनिवार, 30 मई 2026 (10:15 IST)

Ahilyabai Holkar Jayanti: रानी अहिल्याबाई होलकर जयंती 2026: प्रेरणादायी विचार, इतिहास और शुभकामनाएं

Portrait of the great warrior, skilled administrator and just ruler Lokmata Rani Ahilyabai Holkar
Ahilyabai Holkar Jayanti Wishes: रानी अहिल्याबाई जयंती 2026 पूरे भारत में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग उनके आदर्शों, समाज सुधार कार्यों और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान को याद करेंगे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। उनका जीवन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी अहिल्याबाई होलकर को उनकी दयालुता, प्रशासनिक क्षमता और जनता के प्रति समर्पण के कारण 'लोकमाता' कहा जाता है।ALSO READ: रानी अहिल्याबाई का जन्म कब और कहां हुआा था?
 
पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती भारत की उस महान वीरांगना, कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासिका को नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपने जन-कल्याणकारी कार्यों से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। 31 मई 1725 को जन्मीं महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती हर साल 31 मई को मनाई जाती है।
 
वर्ष 2026 में उनकी 301वीं जयंती के भव्य राष्ट्रीय आयोजनों के बाद, वर्ष 2026 में भी उनकी विरासत, जल संरक्षण के संदेशों जैसे गोदा-नर्मदा जल यात्रा और नारी सशक्तिकरण के रूप में उनकी जयंती को पूरे देश में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है।
 

आइए जानते हैं उनके गौरवशाली इतिहास, प्रेरणादायी विचारों और इस दिन अपनों को भेजे जाने वाले शुभकामना संदेशों के बारे में...

 

रानी अहिल्याबाई होलकर का गौरवशाली इतिहास

अहिल्याबाई होलकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग और कर्तव्यपरायणता की एक अद्भुत मिसाल है:
 
प्रारंभिक जीवन और विवाह: अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर (अब अहिल्या नगर) के चौंडी गांव में हुआ था। मात्र 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ।
 
चुनौतियों का पहाड़: वर्ष 1754 में कुंभेर के युद्ध में उनके पति खंडेराव शहीद हो गए। इसके बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर और फिर उनके इकलौते पुत्र मालेराव का भी असमय निधन हो गया। इस भारी व्यक्तिगत संकट के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और इंदौर (मालवा साम्राज्य) की कमान अपने हाथों में ली।
 
कुशल और न्यायप्रिय शासन: उन्होंने 1767 से 1795 तक लगभग 28 वर्षों तक मालवा पर शासन किया। उनके शासनकाल में प्रजा बेहद सुखी और समृद्ध थी। वे स्वयं अदालत लगाकर जनता की समस्याएं सुनती थीं, इसलिए उन्हें 'लोकमाता' कहा गया। देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में न केवल युद्धों का कुशलता से नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कपड़े के व्यापार- जैसे मशहूर महेश्वरी साड़ियों की शुरुआत और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली।ALSO READ: लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगम
 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जीर्णोद्धार: देवी अहिल्याबाई ने भारत के आध्यात्मिक ताने-बाने को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी), सोमनाथ मंदिर (गुजरात), और केदारनाथ-बद्रीनाथ सहित देश भर के सैकड़ों मंदिरों, घाटों, कुओं, बावड़ियों और धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया।
 

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी विचार

अहिल्याबाई होलकर के जीवन मूल्य और उनके सिद्धांत आज के समाज और नेतृत्व के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं:
 
* 'प्रजा का कल्याण ही राजा का एकमात्र धर्म है। यदि प्रजा दुखी है, तो शासक का सिंहासन व्यर्थ है।'
 
* 'ईश्वर ने मुझे जो धन और सत्ता सौंपी है, मैं उसकी मालकिन नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी (रक्षक) हूं। इसका एक-एक पैसा जनता की भलाई और धर्म के कार्यों में लगना चाहिए।'
 
* 'चुनौतियां और संकट जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन न्याय और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने से बड़ी से बड़ी विपत्ति भी रास्ता बदल लेती है।'
 

अहिल्याबाई होलकर जयंती 2026: शुभकामना संदेश

इस पावन अवसर पर आप इन संदेशों, वॉट्सऐप स्टेटस और कोट्स के जरिए अपने मित्रों और परिवार को शुभकामनाएं दे सकते हैं:
 

शुभकामना संदेश 1

'न्याय, धर्म और अटूट नारी शक्ति की प्रतीक, 
महान शासिका पुण्यश्लोक लोकमाता 
देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती की 
आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!'
 

शुभकामना संदेश 2

'जिन्होंने संकटों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, 
प्रजा को संतान मानकर जिसने वात्सल्य लुटाया। 
ऐसी न्यायप्रिय मां अहिल्याबाई होलकर 
की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन!'
 

शुभकामना संदेश 3

'भारत की संस्कृति, मंदिरों के जीर्णोद्धार और 
जल संरक्षण की दूरदर्शी जननायक, 
राजमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्श 
हमारे जीवन को हमेशा प्रेरित करते रहें। 
होलकर जयंती की मंगलकामनाएं!'
 

शुभकामना संदेश 4

'धर्म की रक्षा, न्याय की मूरत, 
महारानी अहिल्याबाई जैसी शासक थी अद्भुत।
इंदौर की गौरव और देश की शान 
लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को शत्-शत् नमन।'
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ahilyabai Holkar जयंती: नारी शक्ति, न्याय और सेवा का प्रतीक महारानी अहिल्याबाई होलकर
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