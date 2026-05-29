शुक्रवार, 29 मई 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. आयुर्वेद
  4. modern science ushapana in ayurveda
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 29 मई 2026 (17:20 IST)

सनातन परंपरा का यह एक नियम, जिसे अब मान रही है मॉडर्न साइंस; रोज सुबह करने से बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

उषापान
हमारी सनातन संस्कृति में ऋषि-मुनियों ने जितने भी नियम बनाए, उनके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि गहरा विज्ञान छिपा था। आज पश्चिमी देश और मॉडर्न मेडिकल साइंस जिन चीज़ों को 'हॉलिस्टिक हीलिंग' या 'वेलनेस हैक्स' कहकर प्रमोट कर रहे हैं, वे हमारे घरों में सदियों से अपनाई जा रही हैं। ऐसा ही एक बेहद साधारण लेकिन चमत्कारी नियम है- 'उषःपान' (रोज सुबह बासी मुंह तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना)। आज मॉडर्न साइंस भी मान चुकी है कि अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर इस नियम का पालन करता है, तो आधी से ज्यादा बीमारियां उसके शरीर के पास भी नहीं फटकेंगी। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक सच।
 

1. पेट बनता है 'सुपरक्लीन' (Detoxification)

आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी की जड़ हमारा पेट है। रातभर जब तांबे के लोटे में पानी रखा रहता है, तो तांबा पानी में मिलकर उसे 'एल्केलाइन' (Alkaline) बना देता है।
साइंस क्या कहती है? सुबह बासी मुंह यह पानी पीने से पेट का एसिड लेवल कम होता है और आंतों की सफाई होती है। यह शरीर के सारे टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थों) को फ्लश आउट कर देता है, जिससे कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं।
 

2. तांबे का 'ऑलिगोडायनेमिक' प्रभाव (Natural Antibiotic)

सनातन परंपरा में तांबे (Copper) के बर्तनों को सबसे शुद्ध माना गया है।
साइंस क्या कहती है? मेडिकल रिसर्च के अनुसार, तांबे में 'ऑलिगोडायनेमिक' (Oligodynamic) गुण होते हैं। जब पानी को 8 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखा जाता है, तो उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस अपने आप मर जाते हैं। यह पानी शरीर की इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बूस्ट करता है।
 

3. वेट लॉस और चमकदार त्वचा (Anti-Aging & Weight Loss)

अक्सर लोग वजन घटाने के लिए महंगी दवाइयां या सप्लीमेंट्स लेते हैं, जबकि इसका समाधान सुबह के इस एक नियम में है।
साइंस क्या कहती है? तांबा शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मेटाबॉलिज्म की मदद करता है। इसके अलावा, कॉपर में बेहतरीन एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो चेहरे की झुर्रियों को रोकते हैं और नई कोशिकाओं (Cells) के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है।
modern science ushapana in ayurveda

उषापान करने का सही तरीका (जो आपको पता होना चाहिए):

  • पानी को रात में ही तांबे के लोटे या जग में ढककर रख दें।
  • सुबह उठते ही, बिना ब्रश किए (बासी मुंह) बैठकर घूंट-घूंट करके इस पानी को पीएं। (सुबह की लार में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद हैं)।
  • पानी को कभी भी गर्म न करें, इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पीएं।
 
बॉटम लाइन:
सनातन परंपरा का यह 'वॉटर थेरेपी' नियम आज के दौर की सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। दवाओं पर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। आज ही से इसे आजमाएं और खुद बदलाव महसूस करें!
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लानsummer health care: आयुर्वेद में पेय का महत्व सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) के संतुलन और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। यह शरीर की ताजगी, पाचन शक्ति, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। यहां हर दिन के लिए नाश्ता, दोपहर, शाम और रात के खान-पान के बारे में जानकारी दी गई हैं...

Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?

Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?rohini nakshatra mein surya ka gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर के समय सुबह जल्दी उठकर सूर्य दर्शन और हल्का जल पीना शुभ होता है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026 के समय नौतपा के पहले 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहां इसे ज्योतिषीय और पारंपरिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां

Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियांnautapa me bachchon aur bujurgon ke liye vishesh savdhaniyan: नौतपा की भीषण गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या Immunity और शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता वयस्कों की तुलना में कम होती है। यहां इन दोनों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं:

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकून

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकूनकुछ प्राणायाम ऐसे है जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक पहुँचाते हैं। शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम से गर्मी के मौसम से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके मन की शांति, शारीरिक शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्रणायाम छायादार वृक्ष की तरह है। शीतली प्रणायाम छायादार वृक्ष की तरह है जो भरपूर ऑक्सिजन का निर्माण करते हैं।

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिए

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिएThymus Gland Immunity: आमतौर पर कई सालों से, डॉक्टर 'थाइमस' को बचपन का अंग मानते थे जो अधेड़ उम्र तक कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन, दो नए अध्ययनों से पता चलता है कि नजरअंदाज की जाने वाली ग्लैंड बड़ों भी में एक्टिव रहता है और लंबे समय तक सेहत और बीमारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है।

और भी वीडियो देखें

सनातन परंपरा का यह एक नियम, जिसे अब मान रही है मॉडर्न साइंस; रोज सुबह करने से बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

सनातन परंपरा का यह एक नियम, जिसे अब मान रही है मॉडर्न साइंस; रोज सुबह करने से बीमारियां रहेंगी कोसों दूरहमारी सनातन संस्कृति में ऋषि-मुनियों ने जितने भी नियम बनाए, उनके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि गहरा विज्ञान छिपा था। आज पश्चिमी देश और मॉडर्न मेडिकल साइंस जिन चीज़ों को 'हॉलिस्टिक हीलिंग' या 'वेलनेस हैक्स' कहकर प्रमोट कर रहे हैं, वे हमारे घरों में सदियों से अपनाई जा रही हैं।

पैरों की पिंडलियों को सुडौल और पतला करने हेतु आजमाएं ये 6 असरदार उपाय

पैरों की पिंडलियों को सुडौल और पतला करने हेतु आजमाएं ये 6 असरदार उपायSlim Calves Tips: अधिकांश लोग अपने पैरों की मोटी पिंडलियों से परेशान रहते हैं, और सोचते हैं कि इसे केवल जीन की वजह से ही बदला नहीं जा सकता। लेकिन सही व्यायाम, डाइट, और जीवनशैली में बदलाव के जरिए पिंडलियों को पतला और शेप में लाना संभव है। जानें घर पर पिंडलियां पतली करने के आसान और प्रभावी उपाय...

World Environment Day Essay: विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष निबंध

World Environment Day Essay: विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष निबंधWorld Environment Day 2026: विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी को बचाने का एक वैश्विक अभियान है। इस दिन दुनिया भर में लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेते हैं और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसकी गंभीर समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया जाता है।

पर्यावरण दिवस पर सबसे अच्छी कविता: धरती की पुकार

पर्यावरण दिवस पर सबसे अच्छी कविता: धरती की पुकारपेड़ों की छांव कभी मत काटो, धरती मां का दिल मत बांटो। नदियां रोती, पर्वत चुप हैं, मानव क्यों अब इतने क्रूर हैं। हवा में जहर घुलता जाता, हर जंगल सूना हो जाता। पक्षी अपना घर खो बैठे, बादल भी अब कम ही बरसें। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, सूखी धरती फिर महकाएं। जल बचाएं, जीवन बचाएं, हरियाली का दीप जलाएं।

सिर्फ एक अंडा! वैज्ञानिकों ने बताया दिमाग तेज करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

सिर्फ एक अंडा! वैज्ञानिकों ने बताया दिमाग तेज करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'Eggs lowers Alzheimers risk: आज के दौर में खराब लाइफस्टाइल और खानपान के कारण भूलने की बीमारी यानी 'अल्ज़ाइमर' (Alzheimers) और डिमेंशिया का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे 'भविष्य की बड़ी स्वास्थ्य चुनौती' मान रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com