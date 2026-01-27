लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगम

लेख का सार (शिक्षा): लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन का सबसे बड़ा सार यह है कि दुख और अभाव मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने की शक्ति देने के लिए आते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची नारी शक्ति अधिकारों के शोर में नहीं, बल्कि कर्तव्यों के मौन पालन और समाज को स्वावलंबी बनाने में निहित है। उनका चरित्र इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब कर्म को 'ईश्वर-अर्पण' कर दिया जाए, तो शासन भी तपस्या बन जाता है।