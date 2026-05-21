Nautapa 2026: 25 मई से नौतपा: भीषण गर्मी के दिन, जानें महत्व, पर्यावरण और सेहत पर प्रभाव

what is heat exhaustion:
नौतपा, जिसे आम बोलचाल में गर्मी या हीट स्ट्रेस कहा जाता है, शरीर का वह स्थिति है जब अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण शरीर अपनी सामान्य कार्यक्षमता खो देता है। यह मुख्यतः हीट एक्सॉस्टेशन (Heat Exhaustion) और हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) जैसी स्थितियों की शुरुआत हो सकती है। वर्ष 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक जारी रहेगा तथा इन 9 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।ALSO READ: Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण
नौतपा केवल थकावट या पसीने की समस्या नहीं है; यह शरीर के हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर भी असर डालता है। यदि समय रहते सावधानियां न बरती जाएं, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदल सकता है।
नौतपा का महत्व:
आयुर्वेद और लोक मान्यताओं के अनुसार, 'जितना तपेगा नौतपा, उतनी होगी वर्षा'। यानी नौतपा के दौरान जितनी अधिक गर्मी और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाएं उतनी ही तेजी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ेंगी, जिससे भविष्य में अच्छी फसल और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है।
नौतपा के प्रभाव और लक्षण (Symptoms)
भीषण गर्मी के कारण प्रकृति और मानव शरीर पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं:
पर्यावरण में लक्षण:
तेज लू (Heat Waves): गर्म और शुष्क हवाओं का चलना।
जल स्तर में गिरावट: नदियों, तालाबों और कुओं के जल स्तर का तेजी से नीचे जाना।
आंधी-तूफान: अत्यधिक गर्मी के कारण कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बनता है, जिससे शाम के समय धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं।
शरीर पर प्रभाव (Health Symptoms):
अत्यधिक तापमान के कारण शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं:
डिहाइड्रेशन: शरीर में पानी की भारी कमी होना।
सनस्ट्रोक (लू लगना): तेज बुखार, सिर चकराना और बेहोशी महसूस होना।
त्वचा की समस्याएं: सनबर्न, घमौरियां और अत्यधिक पसीना आना।
पाचन तंत्र में गड़बड़ी: भूख कम लगना और जी मिचलाना।
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