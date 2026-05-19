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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Cashew health effects: प्रतिदिन 5 काजू खाने से क्या होगा सेहत पर असर

कैप्शन सेहत के लिए 'स्मार्ट इन्वेस्टमेंट' है काजू, जानें 5 फायदे
Cashew Nuts: काजू एक पौष्टिक मेवा है, जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हालांकि मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा खाने से कैलोरी बढ़ सकती है। प्रतिदिन 5 काजू खाना आपकी सेहत के लिए एक 'स्मार्ट इन्वेस्टमेंट' की तरह है। काजू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण का पावरहाउस भी हैं। अगर आप रोज नियम से सिर्फ 5 काजू खाते हैं, तो आपके शरीर में ये 5 मुख्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं:ALSO READ: Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपाय
 

1. दिल की सेहत होगी दुरुस्त (Heart Health)

काजू में ओलेइक एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है।
 

2. दिमाग होगा तेज (Brain Booster)

काजू में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है। मैग्नीशियम नसों को शांत रखता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। साथ ही, यह याददाश्त (Memory) बढ़ाने और एकाग्रता में सुधार करने में मददगार है।
 

3. वजन घटाने में मददगार (Weight Management)

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में (जैसे 5 काजू) खाने से वजन नहीं बढ़ता। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप फालतू की स्नैकिंग से बच जाते हैं।

 

4. मजबूत हड्डियां और चमकदार त्वचा

काजू कॉपर और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। कॉपर शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो आपकी त्वचा को जवान रखता है और हड्डियों को मजबूती देता है।
 

5. आंखों की रोशनी के लिए बेहतर

काजू में ज़ेक्सैंथिन (Zeaxanthin) नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आंखों की रेटिना को सुरक्षित रखता है और उम्र के साथ होने वाली नजर की कमजोरी को रोकने में मदद करता है।
 

सावधानियां: जो आपको पता होनी चाहिए

ज्यादा न खाएं: काजू में कैलोरी अधिक होती है, इसलिए 5-10 से ज्यादा खाना वजन बढ़ा सकता है।
 
भूनने का तरीका: हमेशा सादे या सूखे भुने (dry roasted) काजू खाएं। नमक वाले या तला हुआ (fried) काजू खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
 
एलर्जी: कुछ लोगों को काजू से एलर्जी होती है, इसलिए पहली बार खा रहे हों तो ध्यान दें।
 
प्रो टिप: अगर आप काजू को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाते हैं, तो यह पचने में और भी आसान हो जाते हैं और इनके पोषक तत्व शरीर को बेहतर तरीके से मिलते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के 5 तरीके, जानिए लक्षण और प्रभाव
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