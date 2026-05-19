मंगलवार, 19 मई 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. heat-stroke-se-bachne-ke-5-tarike-lakshan-aur-prabhav
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : मंगलवार, 19 मई 2026 (14:22 IST)

भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के 5 तरीके, जानिए लक्षण और प्रभाव

In the image, a girl wiping away sweat, with the sun in the background, and the caption: '5 Ways to Avoid Heatstroke'.
मई के इस माह में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू की लपट चल रही है जिसके चलते कई लोगों को डिहाइड्रेशन हो चला है तो कुछ को तो लू लगने के चलते अस्पताल तक में भर्ती होने की नौबत तक आ गई है। वर्तमान में भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आजमाएं 5 तरीके। 

हीट स्ट्रोक के लक्षण और प्रभाव: 

  • अचानक शरीर का तापमान बढ़ जाना
  • सिर में तेज दर्द
  • लू लगने से दिमाग, किडनी और दिल की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
  • नाड़ी या सांस की गति तेज हो जाती है। 
  • त्वचा पर लाल दाने हो जाते हैं 
  • बार बार पेशाब आना 
  • शरीर में जकड़न होना 
  • बुखार, त्वचा का रूखा होना, गर्म होना, नम होना, 
  • चक्कर आना, जी-मिचलाना, घबराहट होना, 
  • अधिक पसीना आना और बेहोश होना आदि।
  • लू लगने के कार डायरिया होने, पेचिस और उल्टियां होने की संभावना बढ़ जाती है।
  • कई बार सिर में खून के गर्म होने से व्यक्ति की जान भी चली जाती है।

हीट स्ट्रोक से बचने के 5 तरीके:

1. हाइड्रेटेड रहें: खूब पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी, बेल का शरबत, खस का शरबत, आम पन्ना और छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। नींबू पानी, ORS या ग्लूकोज लेते रहें। 
 
2. तेज धूप से बचें: दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। यदि जाना ही हो तो सिर पर मोटा सूती कपड़ा बांधकर जाएंगे। या, बाहर निकलते समय टोपी, स्कार्फ या छाता और सनग्लासेज जरूर इस्तेमाल करें। जेब में एक प्याज रखें और साथ में ORS या ग्लूकोज मिला पानी भी रखें। सूती कपड़े पहनें जो शरीर को ठंडक दें। घर से बाहर निकलने से 20 मिनट पहले कम से कम SPF 30 वाली सनस्क्रीन लगाएं। यह आपकी त्वचा को हानिकारक UV किरणों और टैनिंग से बचाती है।
 
3. भारी भोजन से परहेज करें: हल्का और सुपाच्य भोजन करें। भोजन में ककड़ी, प्याज, छाछ और दही की मात्रा बढ़ा दें। ताजे फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और संतरा खाएं। तली-भुनी और मसालेदार चीजों से बचें। ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। 
4. प्याज का प्रयोग करें: प्याज लू से बचाव में बहुत असरदार होता है। एक प्याज को काटकर उसके रस को पैरों के तलवों पर या कान के पीछे रगड़ें। कच्चा प्याज भी खाने में शामिल करें। बाहर जाते समय एक कटा प्याज जेब में रखें।
 
5. बर्फ या ठंडी पट्टियों का प्रयोग करें: अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, तो एक गीला रुमाल अपनी गर्दन या माथे पर रखें। यह शरीर के तापमान को तुरंत कम करने में मदद करता है। जब भी बाहर से घर पर आएं तो बर्फ की पट्टियों को गर्दन, अंडरआर्म्स, हाथ और पैरों पर लगाएं। इससे शरीर का टेम्परेचर जल्दी कम होता है।
 
सुझाव: अपने घर को ठंडा बनाए रखने के उपाय करें। दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे डालकर रखें ताकि सीधी धूप अंदर न आए। शाम को जब तापमान कम हो जाए, तब खिड़कियां खोलें। इस बीच कूलर से घर को ठंडा बनाकर रखें। एसी का उपयोग कम से कम करें।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किडनी की सफाई के लिए 3 घरेलू उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाएं

किडनी की सफाई के लिए 3 घरेलू उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाएंKidney Cleansing: किडनी (वृक्क) हमारे शरीर का फिल्टर है, जो रक्त से गंदगी और विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालती है। इसे स्वस्थ और साफ रखने के लिए किचन में मौजूद कुछ चीजें बहुत प्रभावी हो सकती हैं। किडनी की प्राकृतिक सफाई के लिए यहाँ कुछ प्रमुख घरेलू उपाय दिए गए हैं।

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लानsummer health care: आयुर्वेद में पेय का महत्व सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) के संतुलन और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। यह शरीर की ताजगी, पाचन शक्ति, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। यहां हर दिन के लिए नाश्ता, दोपहर, शाम और रात के खान-पान के बारे में जानकारी दी गई हैं...

Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियां

Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियांnautapa se bachaav tips: ज्येष्ठ मास के वे 9 दिन जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है वह नौतपा, जिसमें भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अपने चरम पर होता है। इस दौरान शरीर का तापमान संतुलित रखना और डिहाइड्रेशन से बचना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नौतपा के दौरान अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए यहां 10 महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं:

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सच

cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सचsummer season health tips: गर्मियों में चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना स्वर्ग जैसा अहसास देता है, लेकिन क्या यह आपकी सेहत के लिए सही है? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही 'अत्यधिक ठंडे पानी' को लेकर कुछ चेतावनी देते हैं। यहां जानें कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत:

और भी वीडियो देखें

भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के 5 तरीके, जानिए लक्षण और प्रभाव

भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के 5 तरीके, जानिए लक्षण और प्रभावहीट स्ट्रोक से बचने के 5 तरीके: हाइड्रेटेड रहें, तेज धूप से बचने के लिए टोपी, स्कार्फ या छाता, सनस्क्रीन और सनग्लासेज जरूर इस्तेमाल करें, भारी भोजन से परहेज करें, प्याज का प्रयोग करें, बर्फ या ठंडी पट्टियों का प्रयोग करें, सूती कपड़े पहनें। हीट स्ट्रोक के कारण- अचानक शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सिर में तेज दर्द, चक्कर, उल्टी, बुखार, त्वचा पर लाल दाने हो जाना आदि लक्षण भी है।

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिए

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिएThymus Gland Immunity: आमतौर पर कई सालों से, डॉक्टर 'थाइमस' को बचपन का अंग मानते थे जो अधेड़ उम्र तक कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन, दो नए अध्ययनों से पता चलता है कि नजरअंदाज की जाने वाली ग्लैंड बड़ों भी में एक्टिव रहता है और लंबे समय तक सेहत और बीमारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है।

भारतीय नौसेना के लिए जर्मन पनडुब्बियां, जो मुंबई में बनेंगी

भारतीय नौसेना के लिए जर्मन पनडुब्बियां, जो मुंबई में बनेंगीMade in India German Submarines: जर्मनी की जगप्रसिद्ध इस्पात (स्टील) निर्माता कंसर्न थ्यिसनक्रुप केवल इस्पात ही नहीं, हथियार आदि भी बनाती है। जर्मनी के धुर उत्तर में स्थित बंदरगाह नगर कील में 'थ्यिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS)' नाम की उसकी शाखा समुद्री जहाज़ और नौसैनिक पनडुब्बियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है।

भोजशाला: सत्य अतीत, सनातन की न्यायिक जीत

भोजशाला: सत्य अतीत, सनातन की न्यायिक जीतमां वाग्देवी का मंदिर, भोजशाला मध्य प्रदेश के ​धार में स्थित केवल पत्थरों का ऐतिहासिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत की उस ज्ञान परंपरा का जीवंत साक्ष्य है, जिसे सदियों के संघर्ष और आक्रमणों ने मिटाने का विफल प्रयास किया। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ का हालिया निर्णय भारतीय न्यायिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है, जिसने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि अतीत के सत्य को लंबे समय तक झुठलाया नहीं जा सकता।

World Telecommunication Day 2026: विश्व दूरसंचार दिवस क्यों मनाया जाता है?

World Telecommunication Day 2026: विश्व दूरसंचार दिवस क्यों मनाया जाता है?World Telecommunication Day: हर साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ITU की स्थापना 1865 में हुई थी और इसे मनाने के पीछे मुख्य ऐतिहासिक और सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com