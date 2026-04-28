Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपाय

heet strok se bachaav: गर्मी का मौसम बहुत से लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेज धूप और उच्च तापमान से heatstroke (सूर्याघात), dehydration (निर्जलीकरण), थकान, चक्कर और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को गर्मी से अधिक खतरा रहता है।ALSO READ: Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षक गर्मी का मौसम बहुत से लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेज धूप और उच्च तापमान से heatstroke (सूर्याघात), dehydration (निर्जलीकरण), थकान, चक्कर और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को गर्मी से अधिक खतरा रहता है।

भारत जैसे देशों में गर्मी का मौसम अक्सर अप्रैल से जून तक चरम पर होता है, और इस दौरान धूप की तीव्रता शरीर पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सूरज की किरणों से बचने, शरीर को ठंडा रखने और पर्याप्त हाइड्रेशन के उपाय अपनाएं।

गर्मियों में तपती धूप और लू (Heatstroke) से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। यहां धूप से बचने के 10 प्रभावी उपाय दिए गए हैं:

1. भरपूर पानी पिएं

धूप में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें।

2. सही कपड़ों का चुनाव

गर्मियों में सूती और ढीले कपड़े पहनें। सूती कपड़ा पसीना सोखता है और शरीर को ठंडा रखता है। गहरे रंगों के बजाय हल्के रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि वे कम गर्मी सोखते हैं।

3. सनस्क्रीन का प्रयोग

घर से बाहर निकलने से 20 मिनट पहले कम से कम SPF 30 वाली सनस्क्रीन लगाएं। यह आपकी त्वचा को हानिकारक UV किरणों और टैनिंग से बचाती है।

4. सिर और आंखों की सुरक्षा

धूप में निकलते समय चौड़े किनारे वाली टोपी या स्कार्फ का उपयोग करें। आंखों को बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का धूप का चश्मा पहनें।

5. छाते का इस्तेमाल

छाते का इस्तेमाल करना, यह धूप से बचने का सबसे सरल और पुराना तरीका है। काला या UV-कोटिंग वाला छाता सीधे सिर पर पड़ने वाली धूप को रोकता है और शरीर के तापमान को बढ़ने नहीं देता।

6. पीक आवर्स में बाहर जाने से बचें

दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप सबसे तेज होती है। कोशिश करें कि इस दौरान बाहर न निकलें। यदि जरूरी हो, तो छांव वाले रास्तों का चुनाव करें।

7. खान-पान में बदलाव

ताजे फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और संतरा खाएं। तली-भुनी और मसालेदार चीजों से बचें। ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं।

8. ठंडे पेय पदार्थों का सेवन

नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना और बेल का शरबत पिएं। ये न केवल आपको हाइड्रेटेड रखते हैं बल्कि शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को भी संतुलित करते हैं।

9. गीले तौलिए या रुमाल का उपयोग

अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, तो एक गीला रुमाल अपनी गर्दन या माथे पर रखें। यह शरीर के तापमान को तुरंत कम करने में मदद करता है।

10. घर को ठंडा रखें

दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे डाल कर रखें ताकि सीधी धूप अंदर न आए। शाम को जब तापमान कम हो जाए, तब खिड़कियां खोलें।

प्रो टिप: अगर धूप से आने के बाद सिरदर्द, चक्कर या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, तो तुरंत ठंडी जगह पर बैठें और इलेक्ट्रोल (ORS) का घोल पिएं।



