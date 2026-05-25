सोमवार, 25 मई 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Veer Savarkar Brith Anniversary 2026
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : सोमवार, 25 मई 2026 (17:09 IST)

Savarkar Jayanti 2026: वीर सावरकर जयंती: काला पानी की यातनाएं झेलने वाले वीर क्रांतिकारी की गाथा

The painting depicts the arrest and sentencing of Veer Savarkar and his patriotism and spirit of independence
Veer Savarkar Biography: वीर सावरकर जयंती हर वर्ष 28 मई को मनाई जाती है। वीर सावरकर केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। वे समाज में समानता और एकता के पक्षधर थे। उन्होंने कई पुस्तकें और कविताएं लिखीं। उनके लेखन में राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है।
 

वीर सावरकर जीवन परिचय

वीर सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक और समाज सुधारक थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वे अपने साहस, राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
 

जन्म, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और नेतृत्व की भावना थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों को संगठित किया और आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी।
 

'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857' 

सावरकर ने भारत की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। उनकी प्रसिद्ध तथा एक महान ऐतिहासिक पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857' (The Indian War of Independence) यह पहली बार 1909 में नीदरलैंड में प्रकाशित हुई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को केवल 'सिपाही विद्रोह' के बजाय भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया था। 
 

गिरफ्तारी और सजा

अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। उन्हें सेल्युलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठिन यातनाएं झेलीं। वीर सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 'अभिनव भारत” नामक संगठन की स्थापना की। वीर सावरकर सामाजिक सुधारों के भी समर्थक थे और उन्होंने छुआछूत तथा जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। 
 

वीर सावरकर जयंती पर संदेश

 
'देशभक्ति ही सच्चा धर्म है।'
'स्वतंत्रता कभी मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है।'
'वीर सावरकर का जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देता है।'
 

निधन

वीर सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। वीर सावरकर का जीवन आज भी हमें साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देता है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किडनी की सफाई के लिए 3 घरेलू उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाएं

किडनी की सफाई के लिए 3 घरेलू उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाएंKidney Cleansing: किडनी (वृक्क) हमारे शरीर का फिल्टर है, जो रक्त से गंदगी और विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालती है। इसे स्वस्थ और साफ रखने के लिए किचन में मौजूद कुछ चीजें बहुत प्रभावी हो सकती हैं। किडनी की प्राकृतिक सफाई के लिए यहाँ कुछ प्रमुख घरेलू उपाय दिए गए हैं।

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लानsummer health care: आयुर्वेद में पेय का महत्व सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) के संतुलन और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। यह शरीर की ताजगी, पाचन शक्ति, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। यहां हर दिन के लिए नाश्ता, दोपहर, शाम और रात के खान-पान के बारे में जानकारी दी गई हैं...

Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियां

Nautapa and health: नौतपा में ऐसे रखें सेहत का ध्यान, जानें 10 सावधानियांnautapa se bachaav tips: ज्येष्ठ मास के वे 9 दिन जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है वह नौतपा, जिसमें भीषण गर्मी और लू का प्रकोप अपने चरम पर होता है। इस दौरान शरीर का तापमान संतुलित रखना और डिहाइड्रेशन से बचना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नौतपा के दौरान अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए यहां 10 महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं:

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सच

cold water: ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत? जानें सचsummer season health tips: गर्मियों में चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना स्वर्ग जैसा अहसास देता है, लेकिन क्या यह आपकी सेहत के लिए सही है? आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही 'अत्यधिक ठंडे पानी' को लेकर कुछ चेतावनी देते हैं। यहां जानें कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सही है या गलत:

और भी वीडियो देखें

Story for Kids: बच्चों के लिए कल्पनाशील कहानी: आइसक्रीम वाला पहाड़ और पिघलती खुशियां

Story for Kids: बच्चों के लिए कल्पनाशील कहानी: आइसक्रीम वाला पहाड़ और पिघलती खुशियांActivity Filled Story for Kids: टिल्लू के गांव 'धूपपुर' में इस बार इतनी गर्मी थी कि सूरज दादा हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़कें तवे जैसी गरम थीं और कूलर भी गर्म हवा फेंक रहे थे। टिल्लू रात को छत पर लेटा तारों को देख रहा था और सोच रहा था- 'काश! कहीं से ढेर सारी बर्फ मिल जाए।...

आल्हा जयंती कैसे और कब मनाई जाती है?

आल्हा जयंती कैसे और कब मनाई जाती है?Legendary warriors Alha-Udal: आल्हा जयंती परंपरागत भारतीय लोक और धर्म संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इन्हें भक्ति, वीरता और न्यायप्रियता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है...

summer cooling tips: नौतपा में आग उगलेगी धरती, जानें Nautapa में घर पर राहत पाने के 7 घरेलू तरीके

summer cooling tips: नौतपा में आग उगलेगी धरती, जानें Nautapa में घर पर राहत पाने के 7 घरेलू तरीकेrelief from heatstroke at home: नौतपा की तपन से बचने के लिए केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने आस-पास के वातावरण को भी ठंडा रखना जरूरी है। बिना एसी (AC) के भी आप कुछ पारंपरिक और देसी घरेलू तरीकों से अपने घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं।

गंगा दशहरा जल के प्रति कृतज्ञता का पर्व

गंगा दशहरा जल के प्रति कृतज्ञता का पर्वभारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में नदियों को मात्र जल स्रोत नहीं, बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है। इनमें गंगा का स्थान सर्वोपरि है। गंगा दशहरा या गंगावतरण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इस दिन को गंगा दशहरा, गंगा दशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com