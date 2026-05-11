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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : सोमवार, 11 मई 2026 (10:26 IST)

Florence Nightingales: 12 मई जयंती विशेष: फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी क्या है?

चित्र में नर्सिंग तथा मानव सेवा के क्षेत्र में 'द लेडी विद द लैंप' के नाम से मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल
Florence Nightingales Birth Anniversary: पूरी दुनिया 12 मई को 'अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस' के रूप में मनाती है, क्योंकि इसी दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनकी कहानी सिर्फ सेवा की नहीं, बल्कि सांख्यिकी (Statistics) और सुधार की भी एक अद्भुत मिसाल है। 
 
1. 'लेडी विद द लैंप' की शुरुआत
2. आंकड़ों की जादूगर
3. नर्सिंग का आधुनिक स्वरूप
4. भारत से जुड़ाव
 

यहां उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा के मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

 

1. 'लेडी विद द लैंप' की शुरुआत

फ्लोरेंस एक धनी और शिक्षित परिवार में पैदा हुई थीं। बचपन से ही उन्हें लोगों की सेवा करने और बीमारों की मदद करने का गहरा लगाव था। उन्होंने परिवार की इच्छाओं के बावजूद नर्स बनने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि सेवा और दया ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 
 
1850 के दशक में जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, तब फ्लोरेंस ने 38 नर्सों के एक दल के साथ तुर्की के सैन्य अस्पतालों की कमान संभाली। उस समय अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी—गंदगी, संक्रमण और संसाधनों की भारी कमी थी।
 
मशहूर नाम: वह रात के अंधेरे में भी हाथ में लालटेन (Lamp) लेकर घायल सैनिकों की देखरेख करने निकलती थीं। सैनिकों ने उन्हें प्यार से 'द लेडी विद द लैंप' कहना शुरू कर दिया।
 
बदलाव: उन्होंने साफ-सफाई और स्वच्छता (Sanitation) पर जोर दिया, जिससे अस्पताल में होने वाली मौतों की दर में भारी गिरावट आई।
 

2. आंकड़ों की जादूगर

फ्लोरेंस सिर्फ एक दयालु नर्स नहीं थीं, बल्कि एक तेज दिमाग गणितज्ञ भी थीं। उन्होंने यह साबित करने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया कि सैनिक युद्ध के घावों से ज्यादा अस्पताल की गंदगी और संक्रमण से मर रहे हैं।
 
उन्होंने 'पोलर एरिया डायग्राम', जिसे 'नाइटिंगेल रोज़ डायग्राम' भी कहा जाता है का आविष्कार किया ताकि वह जटिल आंकड़ों को ग्राफ के जरिए सेना और सरकार को समझा सकें।
 
वह 'रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी' की पहली महिला सदस्य बनीं।
 

3. नर्सिंग का आधुनिक स्वरूप

युद्ध से लौटने के बाद उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानित और पेशेवर करियर बनाने का बीड़ा उठाया:
 
नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल: 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में उन्होंने दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल खोला।
 
लेखन: उनकी किताब 'नोट्स ऑन नर्सिंग' आज भी इस क्षेत्र की आधारशिला मानी जाती है।
 

4. भारत से जुड़ाव

कम ही लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भारत के स्वास्थ्य सुधारों में भी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने भारत में स्वच्छता की स्थिति पर एक व्यापक सांख्यिकीय विश्लेषण किया था और यहां के ग्रामीण इलाकों में बेहतर जल निकासी और सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रभावित किया था।
 

उनकी विरासत

फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मानना था कि 'नर्सिंग एक कला है, और यदि इसे कला बनाना है, तो इसके लिए उसी तरह की भक्ति और तैयारी की आवश्यकता होती है जैसे किसी चित्रकार या मूर्तिकार के काम में होती है।'
 
आज भी, नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र 'नाइटिंगेल प्लेज' (Nightingale Pledge) लेते हैं, जो रोगियों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
 

सीख: फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ समर्पण से दुनिया में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका जीवन यह उदाहरण है कि एक व्यक्ति की लगन और कर्म समाज को बेहतर बना सकते हैं।

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