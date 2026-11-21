सपना सीपी साहू 'स्वप्निल' को 'क्षितिज साहित्य भूषण सम्मान 2026' से नवाजा गया

समकालीन साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर सपना सीपी साहू 'स्वप्निल' को उनकी निरंतर साहित्य साधना और उल्लेखनीय योगदान के लिए 'क्षितिज साहित्य संस्था' द्वारा प्रतिष्ठित 'क्षितिज साहित्य भूषण सम्मान 2026' और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।

यह सम्मान समारोह 'स्व. श्री सतीश राठी स्मृति अखिल भारतीय लघुकथा सम्मेलन' के दौरान प्रदान किया गया। संस्था के अध्यक्ष नंदकिशोर बर्वे और दीपक गिरकर की ओर से प्रदान किए गए इस सम्मान समारोह में मंचासीन अतिथियों- अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम दुबे (इंदौर), ज्योति जैन, सीमा व्यास, अदिति सिंह भदौरिया, चक्रपाणि मिश्र, घनश्याम मैथिल 'अमृत' (भोपाल), डॉ. वसुधा गाडगिल एवं तनुजा चौबे की गरिमामयी उपस्थिति रही।



लघुकथा, कविता और आलेख विधाओं में निरंतर सक्रिय सपना का पूर्व काव्य संग्रह 'पर्वोत्कर्ष' मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से प्रथम कृति अनुदान हेतु तथा 'प्राचीन भारतीय नारी' संदर्भ लघु पुस्तिका भी चयनित हो चुकी है। उनकी इस उपलब्धि पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।