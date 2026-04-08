Jyotiba Phule: ज्योतिबा फुले कौन थे, सामाजिक सुधार में उनका क्या योगदान था?

Mahatma Jyotiba Phule: ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें 'महात्मा फुले' के नाम से जाना जाता है, 19वीं सदी के भारत के एक महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी विचारक और लेखक थे। ज्योतिबा फुले (1827–1890) भारत के एक महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। वे महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे थे और उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं की बदहाली के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी।

महात्मा ज्योतिबा फुले का संक्षिप्त परिचय

सामाजिक सुधार में प्रमुख योगदान

महात्मा फुले का प्रभाव

यहां उनके जीवन और सामाजिक सुधार में उनके योगदान के बारे में खास जानकारी प्रस्तुत हैं...

महात्मा ज्योतिबा फुले का संक्षिप्त परिचय

जन्म: 11 अप्रैल, 1827 (पुणे, महाराष्ट्र)।

उपाधि: उन्हें 1888 में एक विशाल जनसभा में 'महात्मा' की उपाधि दी गई थी।

प्रेरणा: थॉमस पेन की किताब 'द राइट्स ऑफ मैन' (The Rights of Man) ने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया।

सामाजिक सुधार में प्रमुख योगदान

1. महिला शिक्षा के अग्रदूत

* ज्योतिबा फुले का मानना था कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है।

* प्रथम कन्या विद्यालय: उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला।

* पत्नी को शिक्षित करना: समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और उन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका बनाया।

2. जातिवाद और छुआछूत का विरोध

फुले ने ऊंच-नीच और भेदभाव की जड़ों पर प्रहार किया।

* सार्वजनिक जल कुंड: उस समय दलितों या अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। फुले ने अपने घर का पानी का टैंक अछूतों के लिए खोल दिया, जो उस दौर में एक अत्यंत साहसी कदम था।

* सत्यशोधक समाज की स्थापना: 24 सितंबर, 1873 को उन्होंने 'सत्यशोधक समाज' यानी सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य शोषित वर्गों और दलितों को मानवाधिकार दिलाना था।

3. विधवाओं और महिलाओं का उत्थान

* बाल विवाह का विरोध: उन्होंने कम उम्र में होने वाली शादियों के खिलाफ आवाज उठाई।

* विधवा विवाह का समर्थन: उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया और 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' की स्थापना की ताकि गर्भवती विधवाएं वहां सुरक्षित प्रसव कर सकें और उनके बच्चों का पालन-पोषण हो सके।

4. किसानों के हित में कार्य

फुले ने किसानों को साहूकारों और जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार से कई मांगें कीं।

5. प्रमुख साहित्यिक रचनाएं

उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को उजागर किया:

* गुलामगिरी: जाति आधारित दासता पर चोट करने वाली उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक।

* शेतकऱ्याचा आसूड (किसानों का कोड़ा): किसानों की दुर्दशा पर आधारित।

* सार्वजनिक सत्य धर्म: नैतिकता और मानवता पर आधारित उनके विचार।

महात्मा फुले का प्रभाव

महात्मा फुले के विचार और कार्य बाद में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत बने। अंबेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। फुले ने न केवल समाज को बदला, बल्कि एक ऐसी नींव रखी जिस पर आधुनिक भारत का समतावादी ढांचा खड़ा है।

"शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे; इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए।"

— महात्मा ज्योतिबा फुले