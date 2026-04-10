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Written By WD Feature Desk

रात में ये 3 चीजें खाने से बढ़ सकता है वजन

रात का खाना कैसा हो?
Foods that cause weight gain: आजकल के व्यस्त जीवन में लोग अक्सर रात के समय भी खाने से परहेज नहीं करते। कई बार हम थकान या तनाव की वजह से रात में भारी या गलत खाना खा लेते हैं। ऐसा करने से केवल वजन बढ़ता है ही नहीं, बल्कि पाचन, नींद और मेटाबॉलिज़्म पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। रात में खाने की आदतें वजन बढ़ाने का एक मुख्य कारण बन सकती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सी चीजें रात में खाने से बचनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम उन 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो आपकी फिटनेस को प्रभावित कर सकती हैं।ALSO READ: Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स
 
1. अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें- चावल, पास्ता या सफेद ब्रेड आदि
2. मीठी चीजें और डेजर्ट- मिठाई, आइसक्रीम या डार्क चॉकलेट
3. तला-भुना और जंक फूड- पकोड़े, चिप्स या परांठे
4. तो क्या विकल्प आजमाएं
5. डॉक्टर्स की प्रो-टिप
6. फैट स्टोरेज मोड-FAQ
 

रात के समय इन 3 चीजों का सेवन आपका वजन तेजी से बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं यहां...

 

1. अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें- चावल, पास्ता या सफेद ब्रेड आदि

रात के समय हैवी कार्ब्स खाना वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। इसमें चावल, मैदा या पास्ता/पिज्जा में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर में जाकर तुरंत शुगर में बदल जाते हैं। यह काफी नुकसानदेह होते हैं और रात में शारीरिक गतिविधि न के बराबर होती है, जिससे यह शुगर बर्न नहीं हो पाती और पेट के आसपास जिद्दी चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। 
 

2. मीठी चीजें और डेजर्ट- मिठाई, आइसक्रीम या डार्क चॉकलेट

अक्सर लोगों को रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत होती है, जो वजन के लिए 'साइलेंट किलर' है। बता दें कि शक्कर वाली चीजों से शरीर में इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। रात में इंसुलिन स्पाइक होने से शरीर फैट बर्निंग मोड से हटकर फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। इसी कारण आइसक्रीम या पेस्ट्री में मौजूद सैचुरेटेड फैट और शुगर नींद में खलल डालते हैं और मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देते हैं।
 

3. तला-भुना और जंक फूड- पकोड़े, चिप्स या परांठे

ज्यादा तेल और मसालों वाला खाना रात में आपके पाचन तंत्र का दुश्मन है, क्योंकि डीप फ्राइड चीजों में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। इन्हें पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे भारीपन और एसिडिटी होती है। भारी तेल वाला खाना आपकी नींद की क्वालिटी खराब करता है। खराब नींद सीधे तौर पर वजन बढ़ाने वाले हार्मोन को सक्रिय करती है, जिससे अगले दिन आपको ज्यादा भूख लगती है।ALSO READ: डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियां
 

4. तो क्या विकल्प आजमाएं

1. चावल, पास्ता या सफेद ब्रेड की जगह ओट्स, दलिया या एक छोटी मल्टीग्रेन रोटी लें।
 
2. अगर मीठी चीजों को खाने का बहुत मन हो, तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ या थोड़ा सा पका हुआ पपीता खा सकते हैं।
 
3. रात में उबली हुई सब्जियां, सूप या ग्रिल्ड पनीर लेना बेहतर है।
 

5. डॉक्टर्स की प्रो-टिप

डिनर का समय: सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें।
 
पोर्शन कंट्रोल: रात का खाना हमेशा सुबह और दोपहर के मुकाबले हल्का यानी लाइट होना चाहिए।
 
वॉक: खाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट की धीमी सैर जरूर करें।
 

6. फैट स्टोरेज मोड-FAQ:

 
1. सवाल: रात में क्या खाने से वजन बढ़ता है?
जवाब: तली-भुनी चीजें, शुगर युक्त स्नैक्स और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से वजन बढ़ सकता है।
 
2. सवाल: क्या हल्का खाना खा सकते हैं?
जवाब: हां, सब्ज़ी, सूप या दही जैसे हल्के और प्रोटीनयुक्त आहार बेहतर हैं।
 
3. सवाल: सोने से कितनी देर पहले खाना खाना सही है?
जवाब: सोने से 2–3 घंटे पहले खाना लेना उचित होता है।
 
4. सवाल: रात में स्नैक्स लेने से बचना क्यों जरूरी है?
जवाब: रात में कैलोरी बर्न कम होती है, इसलिए अतिरिक्त स्नैक्स सीधे वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान
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