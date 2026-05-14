Watermelon Granita: तरबूज के छिलकों को फेंकने से पहले देखें यह रेसिपी, बन जाएगी शानदार डिश

यहां स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी दी गई है:
तरबूज ग्रैनिटा के लिए सामग्री
तरबूज: 4-5 कप तरबूज तथा तरबूज के लाल हिस्से और छिलके के बीच वाले सफेद हिस्से को निकाल लें (कटा हुआ और बीज निकला हुआ)।
चीनी: 1/4 कप (तरबूज की मिठास के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं) या मेपल सिरप
नींबू का रस: 1 बड़ा चम्मच (ताजगी के लिए)
पुदीने के पत्ते: गार्निश के लिए
काला नमक: एक चुटकी (ऑप्शनल, स्वाद निखारने के लिए)
बनाने की विधि
1. प्यूरी तैयार करें:
सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को ब्लेंडर में डालें। साथ ही चीनी और नींबू का रस भी डाल दें। इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक कि यह एकदम स्मूद प्यूरी न बन जाए।
2. छान लें:
अगर आप बहुत ही स्मूद टेक्सचर चाहती हैं, तो इस मिश्रण को एक छलनी से छान लें ताकि कोई रेशे या बीज न रहें।
3. फ्रीजर में रखें:
अब इस मिश्रण को एक चौड़े और उथले मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर में डालें। ध्यान रहे कि बर्तन गहरा न हो ताकि बर्फ जल्दी और सही तरीके से जमे। इसे ढककर 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें।
4. बर्फ को खुरचें:
2 घंटे बाद कंटेनर निकालें। अब तक किनारे जमने लगे होंगे। एक कांटा (fork) लें और जमी हुई बर्फ को खुरचकर बीच में लाएं। इसे वापस फ्रीजर में रख दें।
5. प्रक्रिया दोहराएं:
हर 30 से 45 मिनट में इसे बाहर निकालें और कांटे से खुरचते रहें। ऐसा 3-4 बार करें। इससे बड़े बर्फ के टुकड़े नहीं बनेंगे, बल्कि आपको बारीक, बर्फीले क्रिस्टल्स मिलेंगे।
6. सर्व करें:
जब पूरा मिश्रण दानेदार बर्फ जैसा बन जाए, तो इसे ठंडे गिलास या बाउल में निकालें। ऊपर से ताजे पुदीने के पत्ते लगाएं।
प्रो टिप्स:
ट्विस्ट के लिए: आप ब्लेंड करते समय इसमें 2-3 पुदीने के पत्ते भी डाल सकती हैं।
चीनी का विकल्प: अगर आप हेल्थ को लेकर सजग हैं, तो चीनी की जगह शहद या मेपल सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं।
सर्विंग स्टाइल: इसे सर्व करने से ठीक पहले ही फ्रीजर से निकालें, क्योंकि यह बहुत जल्दी पिघलने लगता है।
FAQs:
1. ग्रैनिटा और आइसक्रीम में क्या फर्क है?
ग्रैनिटा बर्फ के दानों जैसा होता है, इसमें दूध या क्रीम नहीं होती।
2. क्या यह वजन घटाने में मदद करता है?
हां, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है।
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