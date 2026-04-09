Pan Kulfi: मेहमानों को कर दें हैरान! घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पान कुल्फी

cool cool recipe,: क्या आप डिनर पार्टी के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं? यह शाही पान कुल्फी न केवल एक शानदार डेजर्ट है, बल्कि एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर भी। इसका स्वाद चखने के बाद मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।

रेसिपी:

1. मलाई कुल्फी के बेस (गाढ़ा दूध) में 2-3 ताजे कलकत्ता पान के पत्तों का पेस्ट मिलाएं।

2. इसमें 2 चम्मच गुलकंद, सौंफ का पाउडर और थोड़ी सी इलायची डालें।

3. हरा रंग देने के लिए आप चुटकी भर फूड कलर या पालक का रस डाल सकते हैं।

4. इसे जमाएं और परोसते समय ऊपर से बारीक टूटी-फ्रूटी छिड़कें।

शाही पान कुल्फी- FAQs:

1. क्या पान के पत्ते कड़वे लगेंगे?

नहीं, गुलकंद की मिठास इसे बैलेंस कर देती है।

2. गुलकंद न हो तो क्या करें?

आप थोड़ी ज्यादा चीनी और सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।