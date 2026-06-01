ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदे

योग की दुनिया में एक ऐसा आसन है जो दिखने में जितना सरल है, शरीर के लिए उतना ही जादुई। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की। इस आसन को करते समय जब आप शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपकी आकृति एक ऊंचे और मजबूत ताड़ (Palm) के पेड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे 'ताड़ासन' कहा जाता है।

कई लोग इसे 'वृक्षासन' समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ध्यान रहे, वृक्षासन में हम एक पैर पर संतुलन बनाते हैं जबकि ताड़ासन में दोनों पैरों का इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं इसे करने का एकदम सटीक तरीका और इसके बेमिसाल फायदे।

कदम-दर-कदम: कैसे करें ताड़ासन (The Perfect Method)

ताड़ासन एक स्टैंडिंग योग है, यानी इसे खड़े होकर किया जाता है। इसे सही तरीके से करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

शुरुआती पोजीशन: जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों एड़ी और पंजों के बीच थोड़ा सा फासला (समानांतर दूरी) रखें। दोनों हाथों को सीधे अपनी कमर से सटाकर रखें।

हाथों की मूवमेंट: अब धीरे-धीरे अपनी दोनों बाजुओं को कंधों की सीध में लाएं। इसके बाद हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं।

पंजों पर संतुलन: जैसे ही हाथ ऊपर जाएं, अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पूरी सावधानी के साथ अपने पैर के पंजों (Toes) पर खड़े हो जाएं।

फिंगर लॉक: अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें (फिंगर लॉक बनाएं) और हथेलियों को आसमान की तरफ पलट दें। इस दौरान आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए।

वापस सामान्य स्थिति में कैसे आएं?

हड़बड़ी में नीचे न आएं। सबसे पहले हाथों को वापस कंधों की सीध में लाएं और उसी रफ्तार से अपनी एड़ियों को दोबारा जमीन पर टिका दें। इसके बाद हाथों को नीचे लाकर कमर से सटा लें और रिलैक्स करें।

ताड़ासन के 5 चमत्कारी फायदे (Key Benefits)

1. बच्चों की हाइट और ग्रोथ में मददगार: यदि आपके बच्चों की लंबाई कम है, तो यह आसन उनके लिए वरदान है। यह शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करके नेचुरल शारीरिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है।

2. लोअर बॉडी को बनाए फौलादी: इसे नियमित करने से पैरों की ग्रिप सुधरती है। यह आपके पंजों को मजबूत करता है, एड़ियों का दर्द दूर करता है और पिंडलियों (Calves) को टोन और सख्त बनाता है।

3. पेट और छाती के रोगों का खात्मा: जब आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, तो पेट और छाती की मांसपेशियों पर गहरा खिंचाव आता है। इससे डाइजेशन सुधरता है, कब्ज जैसी पेट की बीमारियां दूर होती हैं और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है।

4. पाइल्स (बवासीर) में राहत: यह आसन शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, जिससे पाइल्स से पीड़ित मरीजों को दर्द और तकलीफ में काफी आराम मिलता है।

5. आंतरिक ऊर्जा और वीर्यशक्ति में वृद्धि: पूरे शरीर में खिंचाव पैदा होने के कारण यह आसन शरीर की आंतरिक ऊर्जा को रीचार्ज करता है और वीर्यशक्ति को बढ़ाने में सहायक माना जाता है।

जरूरी सावधानी: कब न करें यह आसन?

ताड़ासन करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, जब आप हाथों को ऊपर खींच रहे हों, तो पेट को थोड़ा अंदर की तरफ सिंक (खींचकर) करें। दूसरा, जिन लोगों के पैरों, घुटनों या एड़ियों में कोई गंभीर चोट या पुराना दर्द है, उन्हें इस आसन को करने से बचना चाहिए।