Nautapa Health Tips : नौतपा में सेहत का रखें खास ध्यान, अपनाएं ये आसान उपाय

Nautapa 2026, Extreme Heat Safety Tips: गर्मी का सबसे तीखा दौर यानी नौतपा में बाहरी तापमान तेजी से बढ़ते रहता है। इस दौरान सूरज की तपिश इतनी तेज होती है कि घर के अंदर भी बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि खानपान, कपड़ों और दिनचर्या में कुछ खास सावधानियां अपनाई जाएं।ALSO READ: Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां गर्मी का सबसे तीखा दौर यानी नौतपा में बाहरी तापमान तेजी से बढ़ते रहता है। इस दौरान सूरज की तपिश इतनी तेज होती है कि घर के अंदर भी बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि खानपान, कपड़ों और दिनचर्या में कुछ खास सावधानियां अपनाई जाएं।

अगर आप नौतपा के दिनों में खुद को फिट और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी हेल्थ टिप्स जरूर अपनाएं।

नौतपा में अपनाएं ये 5 जरूरी सावधानियां

1. शरीर को रखें हाइड्रेटेड

गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। साथ ही नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, जलजीरा और फलों का रस जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें।

2. हल्का और सुपाच्य भोजन लें

तला-भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन गर्मी में पाचन बिगाड़ सकता है। ऐसे में हल्का, ताजा और जल्दी पचने वाला भोजन ही खाएं।

3. धूप में निकलते समय शरीर को ढंककर रखें

4. सूती और आरामदायक कपड़े पहनें

नरम और सूती कपड़े शरीर को ठंडक देते हैं और पसीना सोखने में मदद करते हैं। इससे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है।

5. प्याज का सेवन जरूर करें

नौतपा में लू से बचाव के लिए प्याज बेहद फायदेमंद माना जाता है। रोजाना भोजन में प्याज शामिल करें और बाहर जाते समय जेब में छोटा प्याज रखना भी लाभकारी माना जाता है।