लघुकथा के पर्याय सतीश राठी की स्मृति में नौवाँ सम्मेलन संपन्न

"यदि आप लघुकथा के समान ही स्वयं को लघु (विनम्र) बनाते जाएं, तो साहित्य और जीवन दोनों की सृजनात्मक प्रगति संभव है। विधाओं के संघर्ष से प्रेरणा लेकर हमें अपनी भावभूमि का विस्तार करना चाहिए।"- ये विचार मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे ने व्यक्त किए। वे संस्था 'क्षितिज' के नौवें अखिल भारतीय लघुकथा सम्मेलन में अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राजस्थान से पधारे वरिष्ठ लघुकथाकार भगीरथ परिहार ने कहा कि संस्थाओं की मजबूत नींव पर ही लघुकथा विधा का वर्तमान स्वरूप खड़ा है और 'क्षितिज' संस्थान ने इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है। संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नंदकिशोर बर्वे ने दिवंगत सतीश राठी की साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

इस अवसर पर संस्था की ओर से वार्षिक सम्मान भी प्रदान किए गए, जिनमें प्रमुख हैं:

क्षितिज शिखर सम्मान

क्षितिज साहित्य भूषण सम्मान

क्षितिज समग्र सम्मान

क्षितिज कृति सम्मान

अखिल भारतीय लघुकथा सम्मान

इस महत्वपूर्ण आयोजन में विधागत पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में वाणी जोशी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। स्वर्गीय सतीश राठी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात सुरेश रायकवार, दीपक गिरकर (तथा अन्य पदाधिकारियों) ने अतिथियों का स्वागत किया।

प्रारंभिक सत्र में प्रमुख प्रतिनिधि लघुकथाओं का पाठ किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन रश्मि चौधरी ने किया और आभार वर्षा ढोबले ने व्यक्त किया।

लघुकथा के शिल्प, प्रयोग और विधागत सृजन पर सार्थक विमर्श

संस्था 'क्षितिज' के नौवें अखिल भारतीय लघुकथा सम्मेलन के द्वितीय सत्र में वरिष्ठ लघुकथाकारों ने लघुकथा विधा के विभिन्न आयामों पर अपने विचार रखे।

गाजियाबाद से पधारे लेखक नेतराम भारती ने लघुकथा में अचानक बदलाव वाले अंत (चौंकाने वाले मोड़), अनपेक्षित विषय परिवर्तन और विधा के विशिष्ट शिल्प पर चर्चा की। अंतरा करवड़े ने लघुकथा में प्रयोग से संबंधित विषयों—जैसे व्यक्तिगत, विधागत और समग्र प्रयोगों—पर सोदाहरण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रयोग पाठकों की स्वीकृति से ही सिद्ध होता है।

भोपाल की कांता राय ने लघुकथा और कहानी के बीच के विधागत अंतर को स्पष्ट करते हुए विविध उदाहरणों के माध्यम से आकारगत और शिल्पगत वैविध्य पर प्रकाश डाला। वहीं, ज्योति जैन ने लघुकथा में स्त्री विमर्श, नारी की स्थिति और वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने 'लेखन में स्त्री' और 'स्त्री लेखन' के विविध कोणों को रेखांकित किया।

सत्र का अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए उज्जैन के वरिष्ठ लघुकथाकार संतोष सुपेकर ने विधा को समृद्ध करने वाले विचारों के साथ वर्तमान समय के लेखन, विषयों की विविधता और भविष्य की सृजनात्मक अपेक्षाओं पर सार्थक चर्चा की। इस सत्र का प्रभावी संचालन अंजना चक्रपाणि मिश्र ने किया।

मूल्यपरक रचनाधर्मिता ही समाज का मार्ग प्रशस्त करती है

क्षितिज संस्था के नौवें अखिल भारतीय लघुकथा सम्मेलन के अंतर्गत विधा को समर्पित 'मूल्यपरक सत्र' में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए।

सीमा व्यास ने लघुकथा विधा और नैतिक उत्तरदायित्व विषय पर उदाहरण सहित अपने विचार रखते हुए कहा कि लघुकथा के नैतिक मूल्य हमें सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदार बनाते हैं। अदिति सिंह भदौरिया ने लघुकथा विधा में व्यंग्य के समानांतर सृजनशीलता के शिल्प को रेखांकित किया, जबकि घनश्याम मैथिल 'अमृत' ने लघुकथा में बाल मन की संवेदनशीलता और रचनाधर्मिता पर प्रकाश डाला।

डॉ. वसुधा गाडगिल ने लघुकथा में पारिवारिक मूल्यों, नैतिक उत्तरदायित्व और समग्र सृजनशीलता पर चर्चा करते हुए विधा के भाव पक्ष और शिल्प में हो रहे नवीन प्रयासों पर मार्गदर्शक वक्तव्य दिया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. पुरुषोत्तम दुबे ने विधा के इतिहास, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस सत्र का कुशल संचालन तनुजा चौबे ने किया।