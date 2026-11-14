जंगलों से उठी स्वाधीनता की हुंकार,जनजातीय संघर्ष और धरती आबा बिरसा मुंडा की अमर विरासत 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा जयंती विशेष

भारत की स्वतंत्रता का इतिहास केवल राजमहलों, युद्धभूमियों और राजनीतिक आंदोलनों की कथा नहीं है। इसकी नींव उन अनगिनत प्रतिरोधों,बलिदानों और जनसंघर्षों ने भी रखी,जिनकी आवाज लंबे समय तक राष्ट्रीय विमर्श में पर्याप्त स्थान नहीं पा सकी। जंगलों,पहाड़ियों और दूरस्थ अंचलों में जनजातीय समुदाय अपनी भूमि, संस्कृति,परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए औपनिवेशिक सत्ता से जूझ रहे थे। उनके लिए स्वतंत्रता महज शासन परिवर्तन नहीं,बल्कि अपनी जीवन-पद्धति और सामुदायिक अधिकारों को बचाने का संकल्प थी।

इसलिए 1857 को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक निर्णायक व्यापक विद्रोह मानते हुए भी यह याद रखना जरूरी है कि प्रतिरोध उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था।





इसी गौरवशाली परंपरा के नायक थे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ। छोटानागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक नीतियों,जमींदारी व्यवस्था,महाजनों और ठेकेदारों के हस्तक्षेप ने मुंडा समाज की पारंपरिक खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था को आघात पहुंचाया। जिन खेतों और जंगलों पर समुदाय का जीवन निर्भर था,उन्हीं पर उसका अधिकार कमजोर किया जा रहा था। यह संकट केवल आर्थिक नहीं था,यह सामाजिक गरिमा,सांस्कृतिक पहचान और स्वशासन की आकांक्षा पर भी चोट थी। बिरसा ने इस पीड़ा को सामूहिक चेतना में बदला।





उन्होंने समाज को एकजुट होने,कुरीतियों से दूर रहने,आत्मसम्मान जगाने और अन्याय का प्रतिरोध करने का संदेश दिया। वे धार्मिक-सामाजिक सुधारक भी थे और जननेता भी। उनके नेतृत्व में 1899-1900 का उलगुलान अर्थात महान उथल-पुथल औपनिवेशिक सत्ता तथा शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध सशक्त आंदोलन बना। इसका मूल आग्रह था कि आदिवासी अपनी धरती,अधिकार और स्वशासन पर फिर से दावा करें। ब्रिटिश शासन ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाया।





बिरसा 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किए गए और 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनके संघर्ष ने जनजातीय भूमि-अधिकारों के प्रश्न को व्यापक रूप से उजागर किया,आगे चलकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम,1908 ने भूमि हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण संरक्षणात्मक प्रावधान किए।

जनजातीय जीवन को समझने के लिए जल,जंगल और जमीन के महत्व को समझना अनिवार्य है। जंगल आजीविका का साधन भर नहीं,वह स्मृतियों,आस्थाओं,औषधीय ज्ञान,लोककथाओं और सामुदायिक संबंधों का संसार है। प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व,संसाधनों के संयमित उपयोग और पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व की परंपराएं आज पर्यावरण संकट के दौर में महत्व रखती हैं। जनजातीय भाषाएं,गीत, नृत्य,लोकदेवता,पर्व,खानपान और मौखिक परंपराएं भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करती हैं। इनका संरक्षण पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है।





वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यह दिन बिरसा मुंडा की जयंती के साथ उन ज्ञात-अज्ञात जनजातीय वीरों और समुदायों के योगदान को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन गौरव केवल समारोहों,माल्यार्पण और भाषणों से सार्थक नहीं होगा। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं,सम्मानजनक रोजगार,भाषाई-सांस्कृतिक संरक्षण और विकास संबंधी निर्णयों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।





भारत की पहचान अनेक भाषाओं,संस्कृतियों और परंपराओं के संगम से बनी है। इस संगम में जनजातीय समाज का योगदान अविभाज्य है। जंगलों से उठी वह स्वाधीनता-हुंकार आज भी हमें न्याय,समानता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का सदैव संदेश देती है। धरती आबा बिरसा मुंडा और समस्त जनजातीय वीरों को शत-शत नमन। जय हिंद!