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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Fathers Day 2026: पिता का साया क्यों होता है सबसे बड़ा सहारा? जानिए फादर्स डे पर

Fathers are a protective shield for their children; the image depicts a scene celebrating Happy Fathers Day
Father and Family Relationship: इस बार रविवार, 21 जून 2026 को पितृ दिवस मनाया जा रहा है। फादर्स डे एक ऐसा मौका है जब हम उस इंसान को शुक्रिया कहते हैं जो खामोशी से हमारे पूरे जीवन की नींव रखता है। अक्सर मां के प्यार और ममता पर बहुत कुछ लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही भी है, लेकिन पिता का प्यार थोड़ा अलग होता है। वह अमूमन अपनी भावनाएं जताते नहीं हैं, लेकिन उनका साया जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है।
 

आखिर पिता का साया सबसे बड़ा सहारा क्यों माना जाता है? आइए इसे कुछ गहरे पहलुओं से समझते हैं:

 

1. सुरक्षा का मजबूत कवच

बचपन में जब पिता का हाथ थामकर हम मेले या भीड़-भाड़ वाली जगह पर चलते थे, तो एक अजीब सा सुकून रहता था कि 'अब कुछ गलत नहीं हो सकता।' पिता का होना घर में एक ऐसी सुरक्षा की भावना देता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई भी मुसीबत हो, पिता एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं ताकि आंच बच्चों तक न पहुंचे।
 

2. बिन कहे सब कुछ सहने की ताकत

एक पिता की सबसे बड़ी खासियत होती है उनका मौन समर्पण। अपनी खुशियों, नए कपड़ों या जरूरतों को टाल देना ताकि बच्चों की स्कूल फीस और ख्वाहिशें पूरी हो सकें। ऑफिस या काम के तनाव को घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ देना और अंदर आते ही मुस्कुराना। कभी यह अहसास न होने देना कि वह आर्थिक या मानसिक रूप से किसी दबाव में हैं।
 

3. उड़ने के लिए पंख और गिरने पर हौसला

मां जहां हमें संवारती है और संभलकर चलना सिखाती है, वहीं पिता हमें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना सिखाते हैं। जब आप लाइफ में पहली बार असफल होते हैं, तो पिता वो इंसान होते हैं जो आपकी पीठ थपथपाकर कहते हैं- 'कोई बात नहीं, उठो और दोबारा कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं।' वह आपको रिस्क लेना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गिरकर ही बच्चा मजबूत बनेगा।
 

4. जीवन के सबसे पहले 'रोल मॉडल'

हर बच्चे के लिए उसके पिता दुनिया के सबसे मजबूत और बुद्धिमान इंसान होते हैं। हम अनजाने में ही सही, उनके चलने, बात करने, और मुश्किल हालातों से निपटने के तरीके को कॉपी करने लगते हैं। एक पिता का अनुशासित और ईमानदार जीवन ही बच्चों के भविष्य के नैतिक मूल्यों (Values) की नींव रखता है।
 

5. इस फादर्स डे पर क्या करें?

पिता कभी आपसे महंगे तोहफों की उम्मीद नहीं करते। उन्हें सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त और सम्मान चाहिए होता है।
 
उनसे बात करें: आज के दिन उनके पास बैठें, उनके पुराने दिनों के किस्से सुनें।
 
शुक्रिया कहें: जो बातें आप रोज नहीं कह पाते, आज कह दें—'पापा, आप जो मेरे लिए करते हैं, उसके लिए थैंक यू।'
 
उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं: उनकी पसंद की कोई छोटी सी चीज या उनके साथ उनकी पसंदीदा चाय/कॉफी शेयर करें।
 
आपके जीवन में आपके पापा का साया हमेशा एक मजबूत बरगद के पेड़ की तरह बना रहे।
 

फादर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! 

 
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