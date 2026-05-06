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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

Mothers Day 2026: मदर्स डे स्पेशल: वो 5 बातें जो हम अक्सर अपनी मां से कहना भूल जाते हैं

A touching moment depicting the love between mother and child on the occasion of Mothers Day and a beautiful Happy Mothers Day photo decorated with flowers and butterflies
Heartfelt Messages for Mom: मदर्स डे सिर्फ उपहार देने का दिन नहीं, बल्कि उन भावनाओं को व्यक्त करने का दिन है जो साल भर हमारे दिल के किसी कोने में दबी रह जाती हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी मां तो सब जानती ही हैं, लेकिन कभी-कभी शब्दों में कही गई बात उनके दिल को जो सुकून देती है, उसकी तुलना किसी कीमती तोहफे से नहीं की जा सकती।
 
इस लेख में हम बताएंगे 5 बातें जो आप अपनी मां से अक्सर कहना भूल जाते हैं, और कैसे इन्हें कहकर आप उनके दिन को और भी खास बना सकते हैं। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि मां के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान भी ला देगा।
 

1. 'थैंक यू, आपने मेरे लिए जो भी किया'

हम अक्सर अपनी पसंद का खाना बनने पर या कोई काम होने पर 'थैंक यू' कहते हैं, लेकिन उन अनगिनत रातों के लिए शुक्रिया कहना भूल जाते हैं जब वे हमारे बीमार होने पर जागी थीं।
 

क्या कहें:

'मम्मी, आपने अपनी खुशियों से पहले हमेशा मेरी खुशियों को रखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।'

 

2. 'आई एम सॉरी, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो'

अनजाने में या गुस्से में हम अक्सर अपनी मां पर चिल्ला देते हैं या उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। मां माफ तो कर देती हैं, लेकिन वो कसक मन में रह जाती है।
 
क्या कहें:

'कभी-कभी मैं अपनी उलझनों में आप पर गुस्सा कर देता/देती हूं, मुझे उस बात का दुख है। प्लीज मुझे माफ कर देना।'

 

3. 'आप सिर्फ एक मां नहीं, एक प्रेरणा हैं'

हम अक्सर भूल जाते हैं कि मां की भी अपनी एक पहचान है। वह एक बेहतरीन कुक, एक कुशल मैनेजर, या एक मजबूत कामकाजी महिला हो सकती हैं।
 
क्या कहें:

'मुझे गर्व है कि मैं आपकी संतान हूं। आप जिस तरह से सब कुछ संभालती हैं, वह मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है।'

 

4. 'अब आप थोड़ा अपने लिए भी जिएं'

एक उम्र के बाद बच्चे सेटल हो जाते हैं, लेकिन मां की चिंताएं खत्म नहीं होतीं। उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी है कि अब उनकी जिम्मेदारियां पूरी हुईं और उन्हें अपने शौक पूरे करने चाहिए।
 
क्या कहें:

'मम्मी, अब आप अपनी सेहत और अपनी पसंद के कामों पर ध्यान दें। हम सब आपके साथ हैं, आप बस मुस्कुराती रहें।'

 

5. 'मैं आपसे बहुत प्यार करता/करती हूं'

यह दुनिया का सबसे साधारण वाक्य है, लेकिन एक मां के लिए सबसे ताकतवर है। हम बड़े होते-होते इस वाक्य को कहना कम कर देते हैं।
 
क्या कहें:

बिना किसी खास वजह के, बस उन्हें गले लगाकर कहें— 'मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता या करती हूं।'

 
एक छोटी सी सलाह:

इस मदर्स डे, इन बातों को सिर्फ मैसेज पर न भेजें। उनके पास बैठें, उनका हाथ थामें और आंखों में देखकर कहें। यकीन मानिए, उनके चेहरे की वह मुस्कान आपके दिन को यादगार बना देगी।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
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