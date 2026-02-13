द्रौपदी: 'अच्युत-गोत्र' की वह पहचान, जहां गोविंद ही एकमात्र संबंधी बन जाते हैं

- लेखिका: सुखी देवी दासी (सुनीता)

दिव्य प्राकट्य और आकाशवाणी

महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, द्रौपदी का अस्तित्व किसी साधारण जन्म की परिधि में नहीं आता। वे राजा द्रुपद के यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि से प्रकट हुई हैं। जैसे ही वे अग्निकुंड से बाहर आईं, एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी:

"सर्वयोषिद्वरा कृष्णा नीलोत्पलसमप्रभा। कुरुवंशविनाशाय कर्महेतोः समुत्थिता॥"

- अर्थात्, यह नीलकमल के समान कांति वाली श्रेष्ठ नारी कुरुवंश के विनाश और धर्म की स्थापना के निमित्त ही प्रकट हुई है। यह आकाशवाणी इस बात का प्रमाण थी कि द्रौपदी का जीवन केवल व्यक्तिगत सुख-दुख की कहानी नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना का हिस्सा था। उनका जन्म ही उस ज्वाला के समान था जो अधर्म को भस्म करने और भक्ति के एक नए युग को साक्षात् करने के लिए हुआ था।

'अच्युत-गोत्र' का साक्षात्कार

अक्सर संसार में व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती है, लेकिन द्रौपदी का जीवन हमें भक्ति के एक ऐसे गुप्त विज्ञान से परिचित कराता है जिसे 'अच्युत-गोत्र' कहा जाता है। राजसभा का वह दृश्य गवाह है कि जब पिता का वंश, पतियों का पराक्रम और समाज की नैतिकता मौन हो गई, तब द्रौपदी ने अपना वह असली गोत्र पहचाना जहां स्वामी स्वयं 'अच्युत' (कृष्ण) हैं। वह क्षण केवल लाज बचने का नहीं, बल्कि भक्त के भगवान के साथ उस परम संबंध के साक्षात्कार का था जिसे दुनिया की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती।

सख्य-भाव: भगवान का 'वस्त्रावतार'

इस शरणागति की गहराई को स्पष्ट करते हुए गौड़ीय आचार्य श्री. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि द्रौपदी की इस पुकार में दीनता के साथ-साथ एक 'प्रेम का अधिकार' भी था। जब द्रौपदी ने पूर्व में प्रभु की उंगली पर लगी चोट पर अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, तब प्रेम रूपी कृष्ण ने उसे साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि 'प्रेम का ऋण' मान लिया था।

ठाकुर जी कहते हैं कि उस ऋण को चुकाने के लिए भक्त-वत्सल भगवान स्वयं 'वस्त्रावतार' लेकर द्रौपदी की लाज के लिए प्रकट हो गए। वे साक्षात् वस्त्र के रूप में अपनी सखी के सम्मान की रक्षा हेतु वहां उपस्थित थे। यह गोविंद की अपने भक्त के प्रति वह अहेतुकी कृपा थी, जहां उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान वस्तु के नहीं, बल्कि उस आत्मीय भाव के वश में होते हैं जो उन्हें अपना सर्वस्व मानकर समर्पित किया जाता है।

आत्म-निवेदन: जब आश्रयों का भ्रम मिट गया

भक्ति के मार्ग में जिसे 'आत्म-निवेदन' कहा जाता है, वह द्रौपदी के चरित्र में साक्षात् प्रकट होता है। महाभारत के सभा पर्व में जब मर्यादा के सारे शब्द थम गए, तब द्रौपदी ने अपनी आत्मा के पूर्ण वेग से पुकारा:

"शंखचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत। गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम्॥"

जब तक द्रौपदी ने अपनी निजी शक्ति और सांसारिक संबंधों के 'आश्रय' पर तनिक भी भरोसा रखा, गोविंद प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन सभी मिथ्या आश्रयों को त्याग दिया, उसी क्षण वे 'अच्युत' के पूर्ण संरक्षण में आ गईं। वह पुकार किसी असहाय की नहीं, बल्कि उस जागृत चेतना का प्राकट्य था जिसने जान लिया था कि इस नश्वर जगत में कृष्ण के अतिरिक्त और कोई 'दूसरा' है ही नहीं।

लीला-संगिनी: धर्म स्थापना में सहयोग

द्रौपदी महारानी भगवान की लीला-संगिनी थीं। उनका जीवन केवल कष्टों की कहानी नहीं, बल्कि भगवान की धर्म-स्थापना की योजना में एक सक्रिय सहयोग था। उन्होंने हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया ताकि अधर्म का विनाश हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए शरणागति का एक जीवंत आदर्श स्थापित हो।

निष्कर्ष: कृष्ण कृपा—परम आश्रय

द्रौपदी महारानी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और सदैव उनके दिव्य संबंध में रहीं। उनके चरित्र से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे ऊपर कृष्ण कृपा है और उनके चरणों का आश्रय है, तो हमारे भीतर वे दिव्य गुण स्वतः आ जाते हैं जो एक भक्त को भगवान का प्रिय बनाते हैं।

द्रौपदी जी का जीवन उन गुणों का साक्षात् प्रमाण है जहां वे किसी से द्वेष न करने वाली, सबके प्रति दयालु, ममता और अहंकार से मुक्त, सुख-दुख में समान रहने वाली और अत्यंत क्षमाशील रहीं। वे सदैव संतुष्ट, आत्मसंयमी और दृढ़ निश्चय वाली भक्त थीं।





न तो वे कभी सांसारिक परिस्थितियों से विचलित हुईं और न ही उनके कारण कोई दूसरा दुखी हुआ। मान-अपमान में भी वे पूरी तरह शुद्ध, कुशल और हर व्यथा से मुक्त रहीं। उनका अटूट विश्वास सिद्ध करता है कि कृष्ण कृपा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को हर संघर्ष में स्थिर और अजेय बनाकर उसे भगवान का अत्यंत प्रिय बना देती है।




