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Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (16:41 IST)

बिना दूध, बिना क्रीम: सिर्फ 2 चीजों से घर पर बनाएं बाजार जैसी 'मैंगो डॉली' आइसक्रीम

mango ice cream
Summer Ice Cream Recipe: गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए घर पर बनी आइसक्रीम से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बाजार की मैंगो डॉली में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर बनाना कितना आसान है? बिना दूध और बिना क्रीम के, यह रेसिपी आपकी गर्मियों को रिफ्रेशिंग बना देगी। यहां स्पेशल बच्चों के लिए दी गई ये रेसिपीज अपनी सादगी और कम सामग्री की वजह से बेहद आकर्षक हैं।
 

आइए यहां जानें घर पर कैसे बनाएं 'मैंगो डॉली' आइसक्रीम आसान विधि से...

मात्र 2 सामग्री वाली मैंगो डॉली

रेसिपी विधि: 

 
1. पका हुआ आम लें और उसका सारा गूदा (Pulp) निकाल लें।
 
2. इस गूदे को थोड़े से शहद या पिसी चीनी के साथ ब्लेंड करें।
 
3. इस मिक्चर को मोल्ड्स में डालें और यदि आप की इच्छा हो तो ऊपर से थोड़ा सा वनीला योगर्ट या पिघली हुई सफेद चॉकलेट की एक परत लगाएं।
 
4. 6-8 घंटे के लिए फ्रीज करें।
 
5. अब तैयार 'मैंगो डॉली' आइसक्रीम को बच्चों को पेश करें। 
 

 'मैंगो डॉली' आइसक्रीम FAQs:

1. क्या इसमें पानी मिला सकते हैं? 
नहीं, पानी से बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, केवल आम का गूदा इस्तेमाल करें।
 
2. आम का चुनाव कैसा हो? 
बिना रेशे वाला आम (जैसे अल्फांसो या केसर) बेस्ट है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
 
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