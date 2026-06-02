मंगलवार, 2 जून 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मोटिवेशनल
  4. When the path seems closed, understand that destiny is opening a new door
Written By Author सुनील चौरसिया
Last Updated : मंगलवार, 2 जून 2026 (10:40 IST)

जब रास्ते बंद दिखें… समझ लो किस्मत नया दरवाज़ा खोल रही है

Picture shows a man meditating on how to get rid of a stressful life
कभी-कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चारों तरफ से निराशा घेर लेती है और मन बार-बार यही कहता है कि शायद अब सब खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में इंसान अपनी ही नजरों में कमजोर पड़ने लगता है और उसे अपने प्रयास भी व्यर्थ लगने लगते हैं।
 
लेकिन यदि हम थोड़ी शांति से सोचें, तो समझ में आता है कि हर बंद रास्ता वास्तव में अंत नहीं होता। जीवन कभी भी हमें बिना कारण रोके नहीं रखता, बल्कि वह हमें यह संकेत देता है कि जिस दिशा में हम जा रहे थे, वहां अब रुकना जरूरी है। यह रुकावट हमें किसी नई दिशा की ओर मोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है।
 
अक्सर हम अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही असफलताएं हमें सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। यदि हर प्रयास तुरंत सफल हो जाए, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर और कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है। कठिन समय ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है।
 
जीवन का यह अटल नियम है कि जब तक हम अपने आरामदायक क्षेत्र (Comfort Zone) से बाहर नहीं निकलते, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं होती। जैसे ही परिस्थितियां कठिन होती हैं, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है और यही बदलाव धीरे-धीरे हमें मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो यह समझिए कि जीवन आपको एक नई दिशा में ढाल रहा है।
 
इस बात को एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। एक युवक बार-बार असफल हो रहा था और धीरे-धीरे उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया। एक दिन वह बहुत निराश होकर बाहर निकला और रास्ते में उसने एक छोटा सा पौधा देखा जो पत्थर के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। उस दृश्य ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि एक छोटा सा पौधा इतनी बाधाओं के बीच भी आगे बढ़ सकता है, तो वह खुद क्यों हार मान रहा है।
 
उसने उसी दिन यह तय किया कि वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपनी गलतियों को समझा, अपने प्रयासों को बेहतर किया और धीरे-धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। कुछ समय बाद वही व्यक्ति सफल हो गया, जिसे कभी लोग असफल समझते थे।
 
यह अनुभव हमें यह समझाता है कि जब ऊपर से रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब वास्तव में हमारे लिए कोई नया रास्ता तैयार हो रहा होता है। समस्या यह नहीं होती कि रास्ता नहीं है, बल्कि यह होती है कि हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे ही हमारी सोच बदलती है, हमें वही रास्ता दिखाई देने लगता है जो पहले नजर नहीं आता था।
 
जीवन हमें बार-बार परखता है और यह देखता है कि हम कितनी दूर तक चलने के लिए तैयार हैं। हर कठिनाई एक प्रश्न की तरह होती है, जो हमसे पूछती है कि क्या हम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हैं। जो लोग इन प्रश्नों का सामना करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं।
 
किस्मत भी उसी का साथ देती है, जो खुद को तैयार करता है। वह अचानक कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि धीरे-धीरे हमें उस योग्य बनाती है कि हम आने वाले अवसरों को पहचान सकें। जब हम गिरते हैं, टूटते हैं और फिर उठते हैं, तब हमारे अंदर वह परिपक्वता आती है जो सफलता के लिए आवश्यक होती है।
 
ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास बनाए रखें। यदि हम खुद ही हार मान लेते हैं, तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने प्रयास जारी रखते हैं, तो धीरे-धीरे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं।
 
इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो खुद को थोड़ा समय दीजिए और स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जो हमें अंत दिखाई देता है, वही वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि जीवन कभी भी हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। जब रास्ते बंद दिखते हैं, तो घबराने के बजाय यह समझने की जरूरत होती है कि शायद अब कुछ नया और बेहतर हमारे सामने आने वाला है। यही सोच हमें निराशा से बाहर निकालकर एक नई दिशा की ओर ले जाती है।
 
अंततः जब भी आपको लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह मानकर चलिए कि जीवन आपको किसी नई राह के लिए तैयार कर रहा है। उस समय धैर्य बनाए रखना और खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यही विश्वास एक दिन आपके लिए वह दरवाज़ा खोलता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती।

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)
 
लेखक के बारे में
सुनील चौरसिया
freelancer.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लान

Summer diet plan: गर्मी से बचने के लिए जानें आयुर्वेदिक पेय और डाइट प्लानsummer health care: आयुर्वेद में पेय का महत्व सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) के संतुलन और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। यह शरीर की ताजगी, पाचन शक्ति, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। यहां हर दिन के लिए नाश्ता, दोपहर, शाम और रात के खान-पान के बारे में जानकारी दी गई हैं...

Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?

Nautapa 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026: नौतपा के 9 दिनों में क्या करें और क्या न करें?rohini nakshatra mein surya ka gochar 2026: रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर के समय सुबह जल्दी उठकर सूर्य दर्शन और हल्का जल पीना शुभ होता है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर 2026 के समय नौतपा के पहले 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहां इसे ज्योतिषीय और पारंपरिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां

Nautapa health tips: नौतपा और स्वास्थ्य: बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियांnautapa me bachchon aur bujurgon ke liye vishesh savdhaniyan: नौतपा की भीषण गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या Immunity और शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता वयस्कों की तुलना में कम होती है। यहां इन दोनों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं:

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकून

गर्मी में शरीर को रखें ठंडा, रोज करें ये 3 असरदार प्राणायाम; तुरंत मिलेगा सुकूनकुछ प्राणायाम ऐसे है जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक पहुँचाते हैं। शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम से गर्मी के मौसम से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके मन की शांति, शारीरिक शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्रणायाम छायादार वृक्ष की तरह है। शीतली प्रणायाम छायादार वृक्ष की तरह है जो भरपूर ऑक्सिजन का निर्माण करते हैं।

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिए

शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिएThymus Gland Immunity: आमतौर पर कई सालों से, डॉक्टर 'थाइमस' को बचपन का अंग मानते थे जो अधेड़ उम्र तक कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन, दो नए अध्ययनों से पता चलता है कि नजरअंदाज की जाने वाली ग्लैंड बड़ों भी में एक्टिव रहता है और लंबे समय तक सेहत और बीमारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है।

और भी वीडियो देखें

पृथ्वी और पर्यावरण पर कविता: काश प्रकृति भी बोल पाती

पृथ्वी और पर्यावरण पर कविता: काश प्रकृति भी बोल पातीPoem on Environment : काश पेड़ चीख पाते तो शायद कुल्हाड़ियों की धार इतनी निर्दयी न होती वे कहते यह धूप केवल तुम्हारी नहीं हमारी पत्तियों की भी है यह आकाश हमारे घोंसलों का भी घर है और यह धरती सिर्फ़ मनुष्यों की जागीर नहीं। काश नदियां भी चुन पातीं सरकार तो वे उन हाथों को कभी न चुनतीं जो उनके जल में कारखानों का ज़हर घोलते हैं वे चुनतीं उन आंखों को

पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast Ideas

पोहा, समोसा खाकर हो गए हैं बोर तो नाश्ते में खाएं स्प्राउट्स चाट, 5 फायदे: Healthy Breakfast IdeasBest Healthy Breakfast: सुबह-सुबह वही पोहा और समोसा खाकर बोर हो चुके हैं? टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन रोज़-रोज़ का तला-भुना या हैवी नाश्ता आपको सुस्त बना सकता है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ चटपटा, रिफ्रेशिंग और बेहद हेल्दी ढूंढ रहे हैं, तो स्प्राउट्स चाट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसे प्रतिदिन अपने सुबह के नाश्ते में शामिल करने के 5 बड़े फायदे यहां पाठकों की सुविधा के लिए दिए गए हैं:

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदे

ताड़ासन शरीर को फौलादी और सुडौल बनाने वाला योगासन, इसके हैं 5 फायदेयोग की दुनिया में एक ऐसा आसन है जो दिखने में जितना सरल है, शरीर के लिए उतना ही जादुई। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की। इस आसन को करते समय जब आप शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपकी आकृति एक ऊंचे और मजबूत ताड़ (Palm) के पेड़ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे 'ताड़ासन' कहा जाता है।

1st June, Child protection day 2026: 1 जून, अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस आज, जानें महत्व, अधिकार और आवश्यक कदम

1st June, Child protection day 2026: 1 जून, अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस आज, जानें महत्व, अधिकार और आवश्यक कदमInternational Child Protection Day: अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के महत्व को रेखांकित करने वाला एक विशेष अवसर है। यह दिवस समाज को यह संदेश देता है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त है। इसी के मद्देनजर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकना इस दिन का उद्देश्य है।

Nautapa Health Tips : नौतपा में सेहत का रखें खास ध्यान, अपनाएं ये आसान उपाय

Nautapa Health Tips : नौतपा में सेहत का रखें खास ध्यान, अपनाएं ये आसान उपायnautapa me suraksha ke upay: नौतपा की तेज गर्मी में थोड़ी सी सावधानी आपको लू, डिहाइड्रेशन और थकावट जैसी समस्याओं से बचा सकती है। सही खानपान, पर्याप्त पानी और धूप से बचाव के उपाय अपनाकर आप इस मौसम को आसानी से झेल सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com