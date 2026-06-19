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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : शुक्रवार, 19 जून 2026 (16:55 IST)

पिता के अनमोल, निस्वार्थ और गहरे प्यार को समर्पित एक बेहद मार्मिक कविता: जिल्द हूं मैं, वो पन्ना हैं

The image depicts a touching scene illustrating the significance of a father's love on Fathers Day
Father a Silent Hero: पितृ दिवस हमारे जीवन के उस मूक नायक (Silent Hero) को धन्यवाद कहने का दिन है, जो खुद धूप में जलकर पूरे परिवार को छांव देता है। पिता का प्यार मां के लाड की तरह दिखाई नहीं देता, बल्कि वह एक मजबूत ढाल की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है।ALSO READ: Father's Day Wishes 2026: फादर्स डे पर अपने पापा को भेजें ये भावुक संदेश और शुभकामनाएं
 

यहां पढ़ें पितृ दिवस पर पिता के प्यार का महत्व दर्शाती मार्मिक कविता...

 
वो कभी रोते नहीं, बस अंदर ही अंदर पिघलते हैं,
 
हमारी छोटी सी खुशी के लिए, वो अंगारों पर चलते हैं।
 
मां तो रोकर अपने दिल का हाल सुना देती है,
 
पर वो पिता हैं साहब, जो हर दर्द हंसकर निगलते हैं।
 
कंधे पर बैठकर जिनके, मैंने दुनिया का मेला देखा,
 
जब भी आया कोई संकट, उनको आगे अकेला देखा।
 
उनकी फटी बनियान और घिसे हुए जूते गवाह हैं,
 
कि बच्चों की ख्वाहिशों के आगे, उन्होंने अपनी हर जरूरत को मरते देखा।
 
वो हाथ जो कभी डांट में उठते थे, आज कांपने लगे हैं,
 
वक्त की धूप में उनके बाल, अब चांदी से चमकने लगे हैं।
 
जो कल तक पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाता था,
 
आज बच्चों की एक छोटी सी डांट से, वो सहमने लगे हैं।
 
मांगता हूँ जब एक रुपया, वो जेब से सौ का नोट निकालते हैं,
 
खुद भले भूखे सो जाएं, पर बच्चों का पेट पालते हैं।
 
अजीब सा गुरूर होता है पिता के साए में जीने का,
 
वो होते हैं साथ, तो रास्ते के कांटे भी फूल बनकर निकलते हैं।
 
चाहत नहीं उन्हें किसी महंगे तोहफे की इस 'फादर्स डे' पर,
 
बस दो पल पास बैठ जाओ, तो उनके चेहरे खिलते हैं।
 
बेशक खुदा ने मां को जन्नत का दर्जा दिया है,
 
पर याद रखना, जन्नत के वो दरवाजे सिर्फ पिता के पैरों से खुलते हैं।ALSO READ: Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्व

 
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